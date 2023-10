Juan Pérez de Mungía: «Felipe VI pone oidos a los mudos»

Ante la perspectiva de una nueva ronda de consultas, Felipe VI deberá tomar en los próximos días la decisión de encargar la formación de gobierno al candidato que pueda obtener la mayoría de los votos de los diputados del Congreso o en su defecto, en segunda votación, la mayoría relativa. El problema que afronta en su calidad de Jefe del Estado es hacer este encargo a Pedro Sánchez bajo el supuesto de que éste será capaz de conformar un gobierno y obtener el voto mayoritario de la cámara de diputados. La cuestión es que Felipe VI no puede en modo alguno hacer un acto de fe, confiar en que Pedro Sanchez cuenta con los apoyos de quien no se presenta a la audiencia real. Como si fuera Pedro Sanchez un notario capaz de imponer legalmente que el apoyo que declara es cierto cuando su mendacidad ha sido acreditada hasta la extenuación.

Ciertamente es un derecho de las fuerzas políticas rechazar la monarquía, pero de ningún modo una fuerza política en el marco constitucional puede rechazar presentarse ante el Jefe del Estado en tanto es un requisito legal comunicarle su disposición a apoyar a una particular fuerza política a fin de constituir una mayoría política que eventualmente concluya en la formación de un gobierno. En este contexto sigue ocurriendo que en ausencia de los actores en su presencia no podría racionalmente atribuirle a Sanchez la facultad de obtener los apoyos políticos necesarios para formar gobierno. Sigue siendo una fuerza minoritaria. Desde una perspectiva de pura legalidad constitucional al no poder atribuirle la responsabilidad, Felipe VI no podría encargarle la formación de gobierno. No puede haber un encargo de esa naturaleza en ausencia de reconocimiento de quien ostenta la jefatura del Estado, no como monarca, sino como Jefe de Estado constitucional, y no existe pretexto en el solo hecho de arriesgar la quimérica constitución de Leonor como heredera al mismo trono que se le escapa por la acción disolutoria de las fuerzas enemigas de la democracia, y bajo su subterfugio.

Ante la amenaza de un estallido civil, no existen circunstancias que no sean críticas. La menor no es una posible ley de amnistía que desacredite la democracia, destruya la legalidad ordinaria y conculque definitivamente el ordenamiento jurídico, para no hablar de reventar la legalidad y el Estado concediendo ni siquiera en forma de simulacro la convocatoria de una consulta en aquellas regiones donde ha imperado la amenaza terrorista administrada a sangre y fuego por los nacionalismos irredentos que llevaron a la destrucción europea, y que ahora amenazan a España. Ninguna operación de encubrimiento va a valer a una fuerza disgregadora y destructiva impuesta por Sanchez, menos aún cuando sabe de suyo, este autócrata, que no tiene salida. Mas le valdrá venderse como epítome del patriotismo negando a las fuerzas separatistas y al nacionalismo insaciable e irredento aquello que porfían. Tampoco le valdrán a Sánchez los falansterios de cuantos puentes y mamarachos le quedan en un partido que se somete a ciegas a su dictado. Se ha acabado el tiempo de la conllevancia que ha dado tantos rendimientos a una fuerza política que se ha destruido a sí misma como alternativa de convivencia. No podrán resistirse a derramar lágrimas por aspirar a lo que no están en condiciones de gestionar.