Manuel del Rosal: «Un dilema Real: To be, or not to be, that is the question»

Hamlet, príncipe de Dinamarca vive un dilema entre su condición de príncipe y su condición de hombre, y es consecuencia del conflicto interior por el que atraviesa ante la fatalidad de los hechos y las dudas que le asaltan. Es la duda la que atenaza a Hamlet, la duda y la previsión que expresa en su soliloquio “To be, or not to be, that is the question”: “Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia, las empresas de mayor importancia por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y se reducen a designios vanos”.

Nuestro rey Felipe firma las amnistías que aprueba el gobierno, pero esta amnistía no es cualquier amnistía, es una amnistía trampa presentada como normal por Sánchez solo por ganarse el apoyo para su investidura – su obsesión por el poder es bárbara – de quienes quieren destruir España. Nuestro rey, tendrá ante sí la petición de amnistía para quienes odian la monarquía y odian a España. Moralmente esa amnistía no debería firmarla quien está amenazado por los mismos que van a recibirla y si la ley le obliga a firmarla, la ley está pervertida. El dilema es brutal para su Majestad, puesto en esa endiablada tesitura por Sánchez con el único objetivo de entregar todo lo que le pidan a los que le van a dar sus votos para mantenerse en el poder.

La pregunta que me hago es: ¿En esta situación kafkiana muñida por la ambición y la codicia de poder de Sánchez a la que se enfrenta nuestro rey, firmará la amnistía para aquellos que quieren destruir la monarquía, que quieren destruir España? Shakespeare, en su soliloquio sobre el dilema de ser o no ser dijo: “Ser, o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, o tomar las armas contra este torrente de calamidades, y darlas fin con atrevida resistencia?

El choque para Hamlet, que se debate entre su condición de príncipe y su condición de hombre, entre sus ideas humanísticas y las circunstancias adversas que le rodean, es brutal. Nuestro rey se enfrenta al dilema de elegir entre cumplir con su condición de Jefe del Estado y firmar y su condición de hombre de ideas humanísticas que ve como con esa firma limpia de cualquier culpa a delincuentes que quieren acabar con la monarquía y con España

Millones de españoles creemos que nuestro rey no debería firmar esa perversa amnistía trampa; mejor aún, que no proponga otro candidato y abra la puerta a otras elecciones.

MAROGA