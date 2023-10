Manuel del Rosal: «¿Ser libre? Difícil, pero se puede»

“Para ser libre bastan dos cosas: decir siempre la verdad y no depender de nadie”

¿Se puede ser libre en un mundo donde te dicen lo que has de vestir, como vestirlo y donde comprarlo?

Que has de comer, como comerlo y donde comerlo o adquirirlo. De qué hablar, como hablarlo y donde hablarlo. Que tendencias seguir, como seguirlas y hasta donde seguirlas. Que cosas son imprescindibles y que cosas no lo son. Como, cuando, donde y cuantas veces tener sexo. Donde, de qué forma y en qué tiempo viajar. Cuando debes tener calor o frío en función de la doctrina meteorológica imperante. Hemos llegado hasta a cuestionar si somos hombre, mujer, medio hombre, medio mujer etc. etc. etc. de una lista interminable.

Estaréis conmigo en que cuesta lo suyo ser libre, ser tú mismo, carecer de ataduras, no ser gregario. En los momentos en que vivimos y desde hace años, ser libre es muy difícil, y lo es porque hay que ser muy fuerte en tus convicciones y tener pensamientos y tomar decisiones propias ajenas a las dictadas por el sistema que busca reducirnos a todos a un rebaño de ovejitas sumisas y sin criterio. Hoy la gente piensa poco, algunos menos que un gorrino y carecen de personalidad; hay matas de habas que tienen más criterio y personalidad que millones de personas que viven enjauladas en una cárcel diseñada por los que nos dicen en todo cómo, cuándo y dónde. Sin embargo, se puede ser libre.

En mis 19 años yo trabajaba en Loewe en la gestión y control de stock de los productos al tiempo que asistía a clases nocturnas en la universidad. Mi jefe era un hombre de cerca de los 60 serio, tolerante y paciente y…sabio. Comíamos en un restaurante cercano, pues la jornada era partida. Durante las comidas hablábamos de todo menos de trabajo. La frase con la que comienzo este artículo me la dijo él. Me dijo otras cuantas de las que destaco esta: “Manolito, si algún día una mujer tira de ti, procura que no lo haga por la bragueta, que tire de ti por el corazón” En ese momento no la comprendí, con el paso de los años la vi clara y diáfana.

Hoy se habla más que nunca de libertad y los ciudadanos creen ser libres, pero no lo son ni de coña. Unos no lo son porque dependen siempre de alguien, otros porque nunca dicen la verdad y son reos permanentes de sus mentiras y otros porque venden su libertad por un plato de lentejas como Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob. A estos pertenece el presidente del gobierno que se arrodilla ante los que le prestan sus votos para que él pueda disfrutar de su plato de lentejas, en este caso, gobernar. Este presidente une a su depender de otros, la perenne mentira en la que vive y, claro, así es imposible ser libre. A mí el que nuestro presidente no sea libre me la suda, lo malo es que al no ser él libre tampoco lo somos los ciudadanos, y eso sí que me importa porque, para que nuestro presidente mantenga el poder, ha de vender nuestra libertad a quienes España nada les importa. Pero el pueblo decidió “sabiamente” el 23J creyendo que votó libremente.

La libertad no es negociable, es un derecho y, como dice Cervantes en el Quijote: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida” Hoy, en este tiempo en el que la libertad está siendo atacada continuamente con los más sofisticados medios, los ciudadanos debemos estar muy atentos a las amenazas que rodean a nuestra libertad. No solo desde los estamentos políticos se ataca nuestra libertad, también desde las costumbres sociales que han devenido a lo largo de estos años. Y la principal amenaza es hacernos creer que somos libres. No, no lo somos. ¿quién puede ser libre huyendo de sus mentiras? ¿Quién puede ser libre rindiendo pleitesía a quién le sostiene? ¿Quién puede ser libre viviendo en manada? En este mundo sin libertad el hombre solo puede ser libre si nada desea, nada teme ni nada espera. Para volverte absolutamente libre, tu existencia ha de ser un constante acto de rebelión; y esto solo puedes alcanzarlo estando solo, no siendo gregario, no debiendo nada a nadie, no mintiendo nunca. No esperemos que mediante la educación y la formación lleguemos a ser libres, no. Nos educan y nos forman, no para ser libres, sino para ser esclavos productores o esclavos consumidores y lo hacen de forma tan ladina que nos creemos que somos libres porque podemos elegir entre Coca Cola y Pepsi Cola.

Vivimos en el peor mundo sin libertad; es el mundo donde te hacen creer que eres libre mientras te utilizan y te manipulan hasta que, cuando ya no produces, ya no consumes, ya no votas; te tiran a la bolsa de desechos como si fueras un kleenex.

MAROGA