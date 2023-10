Pedro Manuel Hernández López: "El Congreso está "OscarPuenterizado", quién lo Oscardespuenterizará..."

A diferencia del clásico trabalenguas infantil divulgado por Patricia Holman Grossi, autora de libros infantiles para leer, pintar y cantar –«El cielo está emborregado ¿quién lo desemborregará…?–, aquí no nos vamos a referir al estado meteorológico del cielo sino del ambiente que se ha vivido hoy en el Congreso de los Diputados merced a la rocambolesca y tragicómica intervención del diputado vallisoletano Ocar Puente. Este 27 de septimembre del 2023, una nueva versión–política y para adultos– ha cobrado plena vigencia en el primer debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo –el invicto galego durante cuatro legislaturas como presidente de la Xunta de Galicia, ganador de las últimas elecciones generales y presidente del PP– .

Se trata, ni más ni menos, que del trabalenguas «El Congreso está Oscar-Puenterizado» para mayor gloria y honra del, ya no menos famoso ex alcalde de Valladolidla «marca blanca» de Sánchez para esta histórica e inolvidable jornada parlamentaria.

El Congreso ahora–además de «oscarizado»– estará muy presente en todas las hemerotecas y plataformas de todos esos «medios digitales y políticos», a los que –los afines y pagados por el Gobierno– han convenido en llamar la «derecha mediática y reaccionaria».

Gracias a las bufonadas, zascas y demás zarandajos vertidos por el ex alcalde Puente en el debate de investidura contra el candidato Feijóo, los insultos contra el provocador sustituto de Sánchez , más de veinticinco — y que van desde «mono» y «borracho», hasta «pijo», «chulo», «macarra”y “quinqui”, pasando por «fanfarrón», «lacayo» y «dinamitero»– no se han hecho esperar por parte de periódicos de la talla de ABC, El Mundo y El Confidencial. Emisoras como La Cope, Onda Cero y Libertad Digital no se han quedado cortos ni atrás en sus descalificaciones a Puente. Sin embargo, el primer premio al más «descalificador» ha recaido y se lo lleva de calle Joan Guirado –corresponsal de Gobierno en el Palacio de La Moncloa, en el Partido Socialista Obrero Español y especializado en la cobertura mediática de sucesos a nivel internacional– a aquien en X, (antes Twitter), le han bastado un par de mensajes para llamarle “borracho”, “Rubiales de la izquierda”, “soberbio”, “macarra”, “chulo”, “pijo” y “quinqui», sin titubear ni esconderse.

Un viejo adagio latino suele decir que «Sic fuit, est, et erit: similis semper similem sibi quaerit». Su traducción en Román paladino viene a decirnos que «Así fue, es y será: lo semejante busca siempre lo semejante», y claro, Pedro Sánchez –para un papel tan especial y una misión tan sutil e importante que le sustituyera en la réplica a su odiado enemigo Núñez Feijóo– ha sorprendido a propios y extraños cuando al llegar su turno de réplica, en su lugar ha subido a la tribuna un diputado raso, de cuarto fila y un servil y fiero perro de presa para hacer una oposición a la desesperada y que ha intentado sumergir la sesión bajo el barro sanchista para desacreditarla, aunque lo único que ha conseguido es desacreditarse él, a todos sus compañeros de bancada y, muy especialmente, a su «amo» y «señor» Sánchez .

Óscar Puente, el ex alcalde de las mil broncas y a quien Sánchez –tras solo dos ruedas de prensa–desfenestró de portavoz de la Ejecutiva Socialista en el 2017 por «ofensivo y chulesco», le ha quitado el título de «válido» y «bufón mamporrerro» al servil y «albardán» escudero oficial del reino sanchista, Patxi López, no por méritos propios, que también, sino por expresa y autocrática voluntad de su amo y señor, Sánchez «el autarca».

Por este importante ascenso en su carrera política, el diputado por Valladolid no ha escatimado –una artillería parlamentaria repleta de insultos, ataques, y exabruptos «ad personam»– contra Feijóo, guiado posiblemente y quizá por una remotisima posibilidad de que, tal vez, su histriónico y felón jefe político, como pago a su educada y correcta actuación parlamentaria en el Congreso tendrá a bien darle algún «carguico», bien remunerado, en ese nuevo gobierno «puigdemonista», muy sanchista pero muy poco o nada progresista–.

Todo esto es posible que ocurra si , a su vez, el profugo y golpista Carlas Puigdemont –ese que ya lleva viviendo varios años en el sencillo y austero palacete de Waterloo sin que sus bolsillos se resientan lo más mínimo, por aquello que dicen los catalanes de «proud» : «¡home, la pela és la pela i aquesta està per sobre de tot i de tothom! ¡Faltaria més, home!»– cede a la generosa y ubérrima oferta política, jurídica y económica de Sánchez y le cede sus votos, no por un vulgar plato de lentejas, sino a cambio de una amplia «amnistia» para todos los implicados en el «procès» y la autodeterminación de Cataluña. Con este mercadeo Sánchez podría seguir –cuatro años más desde la poltrona de Moncloa– destruyendo la unidad de España y ninguneando a todos los que no le han votado.

Por sus malos modales, su falta de profesionalidad y por la total ausencia de educación y cortesía parlamentaria, Óscar –el ya «tristemente» famoso diputado «pucelano»– se ha ganado por meritos propios y en justicia, todos los titulos que le han adjudicado la «casta mediática» que no comulga ni con las felonias ni las trolas ni las ambiciones de Sánchez y su banda.

Hay que resaltar que Pedro Sánchez, en el debate de investidura. no hizo amago de desgastarse replicando a Feijóo y, aunque, no recuerdo quién fue el que dijo aquello de: << Los cobardes cuando no se atreven a hablar sacan a sus «perros» a ladrar>>, seguro que tenia toda la razón y, por eso, lo despreció cínica e impunemente desde su escaño negándole cualquier réplica personal y enviando en su lugar a un diputado ‘raso’ como Óscar Puente, su nuevo perro «ladrador» de presa y un experto especialista en el barro político.

La demagogia parlamentaria y la denigración del oponente –incluso en términos personales– nunca habían estado tan presentes en el Congreso ni una sesión de investidura había adquirido un tono tan bronco y carente de elegancia institucional ni habia sido tan despectiva con las mínimas normas de la cortesía parlamentaria.

Con ello Sánchez ha querido demostrar que la de Feijóo es una investidura ‘fake’ y que ni siquiera le merecía la pena medirse con un perdedor. ¿Fue tal vez la meditada venganza por el supuesto desplante infringido por Feijóo en el debate televisivo en el que participó con Abascal y la lideresa de Sumar…?

¿Quizá ha sido el miedo a que le echara en cara la amnistia y el proceso de autodeterminación prometidos y, que según las malas lenguas, ya están pactados o, todo sea una consecuencia directa de ese «totum revolutum» típico de la sociopática personalidad de Sánchez…?

Sean cuales sean los motivos por los que Sánchez se negó a subir a la tribuna y replicar a Feijóo, la táctica empleada –con el «doberman» Óscar Puente– no sólo ha sido de mal gusto, sino que viene a socavar aún más el valor de la actual política parlamentaria del «partido sanchista»(PS) y de los grupos que le sustentan.

Nada de esto nos debe sorprender y mucho menos extrañar, sabiendo como se las gasta Sánchez en esta cuestiones y, no hace falta recordar de nuevo, quién es , cuáles son sus principios y que está dispuesto a morir, pero matando, como el «escorpión» de la fábula esópica.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado periodista y ex senador por Murcia.