Juan Pérez de Mungía: «Pedro el hermoso»

En su obra «El 18 de brumario de Luis Bonaparte» Karl Marx refiere que la primera vez, la historia se repite como tragedia, la segunda como farsa. Algunas veces, la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original. Durante años, como cualquier autócrata al uso, el tirano silencia todas las voces disidentes en el seno de su propio partido, luego se impone por el soborno de mordidas, chiringuitos y cargos luego procede a la compra presupuestaria de voluntades corporativas y procede a reprimir a toda la oposición hasta su extinción. A los tiranos les ciega tanto su soberbia y popularidad ante el corifeo de ganapanes que le adulan y la complejidad de las realidades internacionales, que finalmente les lleva a tomar decisiones desastrosas.

Sánchez es un preso político de un fugado político, que no le importa comprometer hasta la infinitud a Conde Pumpido y su tribunal constitucional, quien le debe su cargo. La paradoja del mentiroso permite suponer que esta afirmación es falsa, toda vez que en el metalenguaje en que se formula, tanto vale decir verdad como mentira, o no resolver. Aquí no acaba la gracia. Sánchez es un preso reincidente que acrecienta su pena al quedar cautivo de sus veleidades y ombliguismo y en él se ceban sus corifeos batasunos, podemitas, las emergentes castas políticas encarnadas por yolandistas y comunistas del mismo pelaje, y el irredentismo filonazi del carlismo catalán y sus inefables compañeros de viaje.

Ahora se incorporan al dilema del prisionero, los nacionalsocialistas de Ortuzar y Junqueras, los presos cautivos que bailan el son de Puigdemont, el fugado de Waterloo que observa que Sanchez es un preso indefenso, vulnerable y cautivo de su soberbia aspirante contumaz a su anhelado deseo de permanecer en La Moncloa.

Solo le falta a Puigdemont tañer una lira y ver arder la pira de La Moncloa mientras canta la canción de Abba, Waterloo. La imagen que ofrece Sanchez bien se expresa en las que desfilan por las redes y alimentan las viñetas de periódicos alemanes que representa la bajada de pantalones de un togado con la inscripción «Die Spanische Justiz», que no es necesario ni traducir. Falta poco para que algún avispado utilice inteligencia artificial para representar a Sánchez en su absoluta desnudez como en el celebre cuento, «El traje nuevo del Emperador».

Es el tipo de vanidad que pierde al personaje y que afronta a españoles no tan estúpidos para aplaudirle como sus acólitos, que saltan al ruedo gritando como aquel niño con escasa experiencia política que sabe que el Emperador anda desnudo. Sánchez auna tantos adjetivos que quizás la RAE tendría que poner negro sobre blanco e introducir el término «Sanchismo» si uno se atreviera a buscar en la Academia:

«Aviso: La palabra sanchismo no está en el Diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada: Pancismo. De panza e -ismo. 1. m. Tendencia o actitud de quienes acomodan su comportamiento a lo que creen más conveniente y menos arriesgado para su provecho y tranquilidad.»

¿Una casualidad? o ¿una causalidad?. A lo largo de la misma historia, en la que quiere entrar Sánchez, se ha especulado sobre la suerte de los políticos que teminan su destino sucumbiendo a la necedad que les anima. No es necesario recordar a tantos y tantos, solo es necesario añadir a Sánchez en esa extensa lista. ¿Qué es el ‘sanchismo’? Siete diputados de todos los partidos representados excepto el yolandismo que practica las mismas artes, responden: «Es el culto a uno mismo, sin los valores y la ideología del partido». El sanchismo, con la imprescindible cooperación de su coro mediático, se ha convertido en un colectivo político que vive del cambio diario de narración. Es la máscara que lleva en cada momento.

Los españoles no son tontos y el preso escurridizo de La Moncloa terminará sus días, como Ceaușescu o patas arriba como Mussolini o pronunciando la frase «Tu también Bruto, hijo mío» como su pusilánime amigo Page que aspira a coger las riendas de los jamelgos del destino socialista para dirigir sus huestes hasta los pabellones de La Moncloa. Y espera que el Constitucional ocupado cumpla su deseo declarado.

El PSOE tiene los días contados, para los estómagos agradecidos, una desgracia, para los españoles hambrientos de justicia, una solución para desatascar el futuro. Antes hay que comulgar con ruedas de molino y aguantar carros y carretas por incluir en este artículo a la España vaciada y el abandono secular del campo, de los ganaderos y de la madre que nos parió.

Muchos verían con buenos ojos como ponen los grilletes a Sánchez antes de entrar por la puerta trasera de la Audiencia Nacional para intentar huir de la pena de los telediarios. Es la separación de poderes la que debe restablecerse para así pedir cuentas al preso de La Moncloa y que por fin adquiera el estatus propio de un preso convicto. Como el Rey ha puesto oidos al mudo, no confiamos en el cumplimiento de la constitución que jurara.