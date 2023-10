Victor Entrialgo De Castro: «El garante en la encrucijada»

Art 8 Constitución española:

Las Fuerzas Armadas, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y el Rey, como jefe del Estado y de las mismas, arbitra y modera las instituciones y es garante de su «funcionamiento normal».

El problema es si el «funcionamiento de esas instituciones es total y absolutamente anormal», como desde que Sanchez es presidente. ¿Qué ocurre cuando ninguna institución del Estado funciona y la única que no ha sido ocupada, al menos por el momento, es precisamente la Monarquía?

¿Qué sucede en este caso? ¿Cuál es la previsión constitucional? ¿Qué línea hay que traspasar y quien decide cuando ha llegado ese momento y no queda ya línea roja que atravesar?

¿Tendremos que esperar a cuando no haya nada que garantizar? Porque cuando nos demos cuenta no tendremos ni garante, ni Constitución.

Nunca ha tenido tanto sentido el papel del Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, como en esta encrucijada en la que ambas, unidad y permanencia del Estado, están más que nunca en juego como en un monólogo de Shakespeare: Confiar o no la formación de un gobierno a un candidato que «ha okupado todas las instituciones, ha arrasado el Estado y tras haber perdido las elecciones autonómicas y generales, no podría gobernar de ninguna manera sin el apoyo de «una banda de independentistas prófugos y terroristas».

«¿Quién, si esto no fuera evitable, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe el mérito por parte de los hombres más indignos, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios?

Cuando el que esto sufre,

pudiera procurar su quietud con sólo un puñetazo en la mesa constitucional»…

Como jefe de las fuerzas armadas el

Rey es garante de una soberanía que escapa las atribuciones del presidente. Un presidente que se presentó a las elecciones que perdió diciendo, como siempre, lo contrario de lo que hoy hace y que está dispuesto, como ha acreditado ad nauseam, a hacer cualquier cosa, incluso a entregar una soberanía que no es suya, a cambio de seguir conservando el poder y sus privilegios, aunque bien es cierto que ante las dificultades de su situación pudiera en último momento optar por ir a nuevas elecciones presentándose una vez más falazmente como «el salvador» que resistió las presiones de los separatistas.

Sea como fuere el Rey, como Jefe de esas fuerzas armadas, debe estar alerta como garante del Ordenamiento constitucional, cuyos pilares son las instituciones tomadas «todas» por el sanchismo: El Tribunal constitucional, el Tribunal de cuentas, el Poder juidicial GJPJ, el Defensor del pueblo o el Consejo de Estado, el más alto órgano asesor cuyos informes son menospreciados.Todas ellas han sido asaltadas, como lo han sido los medios de comunicación a traves de su financiación directa o indirecta.

Ante el golpe continuado de Sanchez, la Constitución es clara y establece mecanismos para impedir que los pasos anunciados por Sanchez y las estupideces provocadoras y electoralistas de rufianes y bandoleros separatistas se conviertan en hechos consumados irreversibles para la soberanía del pueblo y la unidad de la nación.

El Rey está en una encrucijada difícil pero inherente a su condición de Jefe de estado y simbolo de su unidad y permanencia. Las líneas rojas han sido más que traspasadas. España va camino de su desintegración además de convertirse en otra Venezuela comunista.

El garante está en una encrucijada de ser o no ser. Si no es hoy, mañana. ¿Tendremos los españoles que esperar a cuando no haya ya nada que garantizar? Porque cuando nos demos cuenta no tendremos ni garante, ni Constitución.

Víctor Entrialgo