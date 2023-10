Francisco Iglesias Carreño: «Regionalidades con la Constitución»

La normalidad jurídica, que debe ser la tónica de actuación general en todo Estado [Democrático] de Derecho, tiene que actuar en el Reino de España (desde el respaldo que da la Libre y Democrática Voluntad Soberana de la Nación Española 6-12- 1978), con pleno/completo/absoluto `sentido de igualdad´ para: (1º) todos los ciudadanos españoles, (2º) todas las regionalidades españolas [-.- Regiones y Nacionalidades del Art. 2 de la CE´1978 -.-] de España y (3º) todos los Pueblos de España [-.- Preámbulo “CE´1978” -.-], sin que exista resquicio o merma de su existencial tangibilidad y de su recta

No puede ser admisible, ni formal ni legalmente, que se editen ahora o hayan editado en el pasado, propuestas que lleven, aunque sea de forma implícita, algún tipo de discriminación, aunque sea velada, que, y a título de ejemplo, en materia territorial, suponga la desfiguración, anulación, vejación, trastoque u ocultación de una Región Histórica de España o quebranto en algún modo o expresión de la Nación Española [en la integración constitucional de sus quince regionalidades].aplicación.

La Constitución Española es la que es y, frente a otros criterios y consideraciones, no es otra, y su articulado, el texto constitucional, es el que está impreso y no otro. Ello es así, por encima de otras: [1ª] marginales intenciones [aunque sean buenas], [2ª] presumibles valoraciones [incluso positivas] y [3ª] acotadas consideraciones [alternativas o similares]. Tenemos, constitucionalmente hablando, lo que sí tenemos: el texto constitucional impreso, y eso, es lo que podemos manejar, interaccionar y hacer en el tiempo de su vigencia (de la que ahora se cumplen 45 años) y en el cumplimiento general de su articulado (por y para todo el espacio integral del Reino de España).

La época preconstitucional en España tiene un devenir que se acerca hasta el anterior momento constitucional a 1978, ya que debemos interpretar, salvo otras consideraciones en contrario, que el periodo entre la vigencia de la Constitución de 1931 [“CE´1931”] y la puesta en aplicación de la Constitución de 1978 [“CE´1978”] no es constitucional, es, jurídicamente/constitucionalmente/dialogantemente hablando, otra cosa distinta/distante/diferente, sin que ello se obvio para ver, anotar y estimar, en la medida que fuere, lo ocurrido en la época del Sistema/Régimen/Dictadura de Franco Bahamonde Salgado Araujo y Pardo de Andrade (D. Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo).

Tal nos parece que es así, ya que no es solo pertinente el tener presente los territorios/regiones de la “CE´1931”, sino que, en la medida que algunos de ellos alcanzan el estadío/consideración/categoría de Región Autónoma en 1932 y posteriormente, tal hecho no se produce en un vacío de inexistencia territorial organizada, y sí, ¡y por el contrario!, en una configuración [ambiental/territorial/social/ económica/antropológica/política] plena y totalmente conocida y asumida por la ciudadanía/electores española en todas y cada una de sus quince Regiones.

El trámite procesal de los Estatutos de Autonomía debe ser, tiene que ser, en plena analogía de los demás territorios/regionalidades de España, y esto fuera en el pasado del “CE´1931” o en el presente de la “CE´1978”, ya que no es el envoltorio del Estatuto/norma [producto final] lo que pro-define pretéritamente al territorio, sino el previo espacio/territorio mismo [producto primigenio] lo que define el marco del encuadramiento aplicativo para el Estatuto/norma. Pudiera parecer que es lo mismo, pero no lo es, y no solo argumentalmente, ya que si se parte del Estatuto/norma a tal zapato se le procura, o, puede procurar, la horma correspondiente, mientras que lo normal, en nuestra estimación observatíva normal, es que con una horma/territorio, que viene de antiguo [ y está reconocida en la propia “CE´1978” en su Art.2], se procure hacer un zapato a tal medida. La “CE´1978” no hace, ¡ni puede hacer!, los Pueblos/regionalidades de la Nación Española, tal situación ya se la encuentra hecha.Para el tiempo jurídico/político/administrativo de 1932, no lo olvidemos, existe Cataluña o Andalucía, como Castilla La Vieja, Canarias y Extremadura, lo mismo que existe el Reino Valenciano, Castilla La Nueva, el Reino Aragonés o el Reino Leonés y Asturias. Nadie tuvo que esperar, en aquello tales y tan concretos momentos, a qué se formaran tales Regiones de España, ya que, en el año 1932 estaban hechas las quince, incluso lo estaban de antes del año 1931.

El témpus político/jurídico de la “CE´1978” no difiere, en lo territorial/regional, del tempus político/jurídico de la “CE´1931”. Las Regiones de España de 1931 y de 1978 son las mismas, es más, durante el intervalo no constitucional, desde 1939 a 1978, las Regiones españolas, en su conformación territorial, permanecen inalterables en su demarcación/denominación/ composición/status, como lo prueba el refrendo, por la Cortes Españolas, del Tratado Comercial con Suiza de 1974 (Ratificado el 25-8-1975).

La asunción general que se hace de las provincias, a veces olvida, y no por olvido jurídico, el marco regional que las conforma desde 1833, y como el mismo ha permanecido en la “CE´1931” y en la “CE´1978”, y no solo es que haya permanecido en lo jurídico/formal, es que, a mayores, ha impregnado a sucesivas generaciones de españoles y españolas en aras de la explicitación del sistema educativo-en sus diferentes vertientes-, en los Siglos XIX,XX y lo que va del XXI, dando una conformación/conocimiento/ vivencia social a las quince regionalidades de España. Las provincias catalanas, leonesas, gallegas, castellanoviejas, extremeñas, andaluzas, canarias, etc. , han formado parte del bagaje cultural/social de los electores/votantes de España y la “CE´1931”, como posteriormente la “CE´1978”, lo que hizo fue asumir, territorialmente hablando, lo previo ya existente, o sea las provincias con su vinculación regional.

Debemos tener en cuenta, desde nuestra apreciación, que no solo se constitucionalizaban las provincias, también se constitucionalizaban las Regiones de tan precisas/ concretas/conocidas provincias. A Cataluña, como al País Vasco, Baleares o al Reino Leonés, el Reino Murciano o a Galicia, no la inventa el texto constitucional del año 1931, por que ya estaban de antes, e igualmente ocurre en el año 1978, como igualmente pasaron las 4 provincias catalanas, 3 vascas, 3 leonesas, 2 canarias, 5 castellanonuevas, 2 extremeñas o 4 gallegas.

Los partidos políticos, todos ellos, están en el cumplimiento de la Constitución Española, ¡la existente Constitución Española!, sea en Extremadura, Navarra, Cataluña o el Reino Leonés, Aragón y Canarias, y cualquier intento de desenfocar el cumplimiento de la misma implica la adopción de automatismos legales para retornar a los orígenes constitucionales. ¿No habla de eso, precisamente de eso, el Articulo 9 de la “CE´1978” ?. El hecho que Cataluña, Baleares u otras no se puedan cambiar por que lo impide la Constitución Española, era tan aplicable al resto de las Regiones de España, de la “España´1931”, como lo es al de la “España´1978”. Ese hacer con Galicia, Cataluña u otras, ese respeto por Asturias, Cataluña u otras, no es singular para Canarias, Cataluña u otras, pues es algo general/constitucional y por tanto extrapolable a las demás regionalidades españolas. No es coloquialmente admisible que el respeto de Andalucía, Cataluña o de Extremadura, no sea de aplicación en el Reino Aragonés o en el Reino Leonés o el País Vasco.

Entre los Pueblos de España (del Preámbulo constitucional) están, entre otros, el Pueblo Vasco, el Pueblo Catalán y el Pueblo Leonés, el Pueblo Andaluz, el Pueblo Valenciano, el Pueblo Aragonés o el Pueblo Balear, porque los Pueblos de España no son inventos de 1978, como no lo fueron de 1931, llegan ya hechos/formalizados/constituidos como tales Pueblos, al texto constitucional que se somete a Referéndum el día 6-12-1978, por eso, porque ya están hechos, el texto constitucional los tiene presentes. Con los Pueblos de España la “CE´1978” no hace futurología, como no lo hizo la “CE´1931”. A veces cuando hablamos de la Nación Española olvidamos que la misma es anterior a la “CE´1978”, como igualmente lo es a la “CE´1931” e incluso a la “CE´1812”, tales textos constitucionales dan por sentado su previa existencia, como tales textos constitucionales dan por sentada la territorialización de España.

Si hablamos, con la C´1978 en la mano, de lo aragonés, los aragoneses y Aragón, o de lo catalán, los catalanes y Cataluña, con ese mismo texto podemos hablar en lo referente a Navarra, Canarias, Galicia o al Reino Leonés, al Reino Valenciano o Andalucía y el Reino Murciano. No podremos cambiar el texto constitucional y/o su interpretación en atención a la intromisión ”ex-novo” de una variable que se otorgue [por y con] la denominación del territorio, aunque sea por motivaciones de coyunturalidad política.

Sí tenemos, como lo tenemos, antes de la “CE´1931”, lo asturiano, los asturianos y Asturias, como lo leonés, los leoneses y el Reino Leonés, como lo canario, los canarios y Canarias y prueba de tal existencia es la “Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales (L.T.G.CC.), es lógico admitir que Asturias (la uniprovincial Asturias), el Reino Leonés (el triprovincial Reino Leonés), es sujeto activo de la “CE´1931”, y , por ende, parangonable a los territorios que alcanzan su cualidad de Autónomos en el año 1932. La constitucionalización de la “Cataluña`1932” (autónoma), la del ´”País Vasco1936” y la de ´”Galicia1945)” estarían dentro de las atribuciones del T.G.CC que tendría completa y perfectamente delimitada la territorialización de España, y en su visor jurídico/legal a Andalucía {Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla}, al Reino Leonés {Salamanca, Zamora, León}, como lo tiene el Reino Aragonés {Huesca, Teruel, Zaragoza}, Extremadura {Badajoz, Cáceres} o Canarias {Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas}. Guste o no guste el Art. 2 de la “CE´1978” habla de las regionalidades [ Regiones y Nacionalidades] de España. Guste o no guste es lo que votamos y aprobamos de forma mayoritaria en el año 1978.

Guste o no guste la Nación Española conocía, ¡ya en 1978!, a tales regionalidades [Regiones y Nacionalidades]. Nadie venga ahora con que los votantes/electores de 1978 (6- 12-1978) reconocieron territorios que no existían en 1978, eso sería tachar de cretinismo, ante su imposibilidad profética, a la “Nación Española´1978”. Esa Nación, la nuestra, reconoció, ¡en 1978!, las regionalidades [Regiones y Nacionalidades [RR. y NN.] españolas, que ya conocía de antes del año 1978. La Nación Española, desde nuestra apreciación particular, no deja encargado a nadie, reiteramos lo de nadie, a que después del año 1978, o sea después de entrar en vigencia la “CE´1978” el 29-12-1978, se inventasen regionalidades [Regiones y Nacionalidades] nuevas.

El manejo ciudadano del Art 2 de la “C´1978”, por unos y otros, está dejando en el tintero algo que constituye la esencia del mismo. Ya hemos hablando previamente de la territorialización que imprime la “CE´1931” y la “CE´1978”, pero esta territorialización la tenemos que hacer presente, ¡muy presente!, en todo el Art. 2 de la “CE´1978”, ya que en el mismo se aplica un reconocimiento a las regionalidades españolas, por ende, desde nuestra apreciación ciudadana, un derecho constitucional, y se les garantiza, como derecho constitucional de las propias regionalidades españolas, su derecho a la autonomía. Tal último derecho [-.-explicitado como garantía-.-], esta encuadrado para su ejercicio en la voluntariedad de las propias regionalidades españolas, y tal hecho, el de la voluntariedad, pueda que sea necesario y hasta pertinente aclararlo. Sí una persona puede ejercer su voluntariedad u opcionabilidad sobre algo, el trámite de tal ejercicio es independiente de su situación en cuanto a ser tal persona. La persona puede decidir hacer o no hacer, pero sea cual sea su inclinación ella no deja de ser persona. De la misma forma que actúa una persona individual, puede actuar un colectivo (para una acción grupal) y lo puede hacer también, análogamente, una regionalidad [Región y Nacionalidad] española. El Art. 2 de la “CE´1978” no obliga, en forma y modo alguno, a que las las regionalidades españolas se conviertan en autónomas, pero esa no obligación no impide, en ningún caso, que tales regionalidades españolas existan y estén conformadas (territorialmente conformadas), ya que su propia existencia está avalada por la propia Nación Española (en uso libre y democrático de su Libre y Democrática Voluntad Soberana), ya que fue la propia Nación Española la que sí las reconoció.

Seamos, desde nuestra opción ciudadana, más precisos aún. La existencia de Cataluña, de Galicia, de Navarra, del Reino Leonés, de Canarias, de Asturias, de Aragón, de Baleares, etc. no está ligada al hecho de que puedan tener autonomía. Ellas existen por sí mismas en tanto y cuenta este vigente el texto de la “CE´1978”

Si ninguna regionalidad española ejerce su derecho a la autonomía, ello no impide, en modo alguno, que tales regionalidades españolas, ¡todas ellas!, existan. Y tal existencia es con su territorialización plenamente definida. Lo Pueblos de España de tales regionalidades españolas, no tienen que esperar a ser autónomos para existir, ya que la cualidad de existencia la tienen de antes.

Tenemos además, y a mayores, que todas y cada una de las Regiones constitucionales de “CE´1931”, están también constitucionalizadas por la “CE´1978” y por tanto su territorialización regional/provincial completa totalmente asumida y, claro está, ligada a 1833.

Lo que ya ha reconocido la Nación Española en orden a las regionalidades españolas, desde nuestra opción lectora ciudadana, no puede ser objeto de trueques posteriores. Si Cataluña está reconocida, como lo está, por la “CE´1931” y la “CE´1978”, igualmente podemos decir de Canarias, Galicia, Asturias, Castilla La Nueva, Extremadura, Reino Valenciano, Navarra, Reino Leonés, Baleares, Andalucía, Reino Murciano, País Vasco. Reino Aragonés, etc., pues cualquier paso que se haga desde el Art. 2 hacia el título VIII, debe tener, desde nuestra particular consideración, como premisa, infranqueable premisa queremos estimar, al propio Art. 2.

Una España sin autonomías es, por la propia “CE´1978”, una España de las regionalidades españolas, o sea, del Art. 2, por tanto tal “España ´Art. 2” es la que tiene que tener presente todo el Título VIII de la “CE´1978”, y , en nuestra estimación ciudadana no profesionalizada, lo tiene que hacer se trate de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, del Reino Valenciano, del Reino Aragonés, del Reino Leonés, de Extremadura, de Andalucía, Canarias, Baleares, Castilla La Vieja, Navarra, Reino Murciano, etc.

Nuestro opcionante singular criterio, señala que para pasar de la Extremadura, Cataluña, Andalucía ,.. perteneciente al conjunto de las regionalidades de España, hacia otro conjunto donde Extremadura, Cataluña, Andalucía,… haciendo uso de su voluntariedad, es autónoma en España, se debe respetar la integridad territorial de Extremadura, Cataluña, Andalucía, … y su formación por las 2 provincias extremeñas, 4 provincias catalanas, 8 provincias andaluzas,… pero este requisito/comportamiento/ funcionalidad debe ser el mismo que el de Reino Aragonés con sus 3 provincias, de Galicia con sus 4 provincias, del Reino Leonés con sus 3 provincias, de Canarias con sus 2 provincias, de Navarra ella sola, de Asturias ella sola, etc. para que sí esté siempre presente el “sentido de igualdad”:[1ª] de los ciudadanos de España, [2ª] de los Pueblos de España y [3ª] de las regionalidades de España.

La “CE´1978” dice, pero lo dice: [1º] a todos los españoles, [2º] a todos los Pueblos de España y [3º] a todas las regionalidades de España, y lo dice, en nuestra apreciación, con un sentido de sí solidaridad entre las regionalidades españolas, pero también con “el mismo sentido de sí igualdad” entre las regionalidades españolas, nunca dice a unos sí y a otros no, nunca dice con arbitrariedad o con discriminación.

La “CE´1978” nunca por tanto, y en nuestro criterio, ningunea a Andalucía, ni anula a Andalucía, ni oculta Andalucía, ni descategoriza a Andalucía como regionalidad de España, ni dice que deba, tal regionalidad de España, estar unida a otra, ni la supedita a determinada ciudad que no es de tal regionalidad de Andalucia,… ni ningunea al Reino Leonés, ni anula al Reino Leonés, ni oculta al Reino Leonés, ni descategoriza como regionalidad de España al Reino Leonés, ni dice que deba, tal regionalidad de España, estar unida a otra, ni supedita a una determinada ciudad que no es de tal regionalidad del Reino Leonés…. Y esto, parece que es más que obvio, que manifestamos sobre el Andalucía, Reino Leonés,… seria igualmente extensible al resto de las regionalidades de España.

Desde nuestra consideración el sujeto activo del Art. 2 de la “CE´1978” son las regionalidades españolas y no otro , y tal acontecer liga, de forma indisoluble, a la Nación Española con ellas y viceversa, y los pasos articulados del texto constitucional subsiguientes, están imbuidos de tal hecho. Desde cada regionalidad española, en tanto y cuanto sujetos activos [reconocidos] se actúa o no, en orden a su voluntariedad, dentro de España, pero cada una de las regionalidades españolas, y para todo ellas, lo hace desde su propio ser y estar, desde su identidad y su hecho diferencial, con un sentido/criterio de equipotencialidad/convergencia/ solidaridad hacia las restantes regionalidades españolas.

En tal precedente dinámica insertamos a las quince regionalidades españolas, las cuales en atención a la propia “CE´1978”, no puede pedir privilegios de unas sobre otras en ningún aspecto, lo que si deben reclamar, en todo caso, es igualdad de trato, de trato constitucional .

La Nación Española tiene que tener siempre presente a todas y cada una de las quince regionalidades españolas, pero desde cada una de estas también tener presente a la propia Nación Española, eso, y no otra cosa, sería seguir y contextualizar la “CE´1978”.