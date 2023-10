José Manuel García Albarrán. «¿Engañará también al Jefe del Estado?»

Cumplido el trámite que manda la Constitución y habiendo designado en primer lugar al candidato más votado, siendo fallida su investidura como Presidente del Gobierno por la diferencia exigua de tan solo 4 votos, le ha tocado el turno al actual Presidente ‘en funciones’ como segundo candidato más votado, pero con 121 escaños va a tener que hacer malabarismos para obtener una mayoría que sólo será posible con los votos a favor de comunistas -SUMAR- de nacionalistas vascos -PNV- de proetarras vascos -EH Bildu- de republicanos catalanes -ERC- y lo más llamativo, el apoyo de los secesionistas republicanos catalanes -Junts x Cat- que protagonizaron el ‘Golpe de Estado’ el 1-O de 2017.

Rey y SanchezDado que cuando le ha tocado el turno a Sánchez de comparecer en ‘La Zarzuela’ ante S.M. Felipe VI, aún no había conseguido los apoyos necesarios para presentarse a la Sesión de Investidura, por lo que se ha tenido que posponer su nueva comparecencia al estar ‘negociando’ dichos apoyos principalmente con Puigdemont -JxCat- que se ha convertido en el ‘infame protagonista’ de ésta ‘sin razón’ pos electoral que pone en entredicho una vez más la idoneidad del sistema actual.

Lo que habría que preguntar al pueblo español en estos difíciles momentos es…

¿Están de acuerdo con que se conceda la amnistía a los golpistas catalanes del 1-O?

¿Creen que tan sólo una parte de los catalanes tienen el derecho de decidir unilateralmente sobre su independencia mediante un referéndum?

Pero… vamos por partes por si alguien no tiene claro aún lo que significa ‘Amnistia’.

La RAE la define como: “El perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”

Por tanto la Amnistía ‘perdona’, es decir, ‘olvida’ que alguna vez ‘hubo un delito’ y por tanto ya ‘no hay obligación jurídica de afrontarlo’.

Señores del Gobierno, socios, socias y ‘socies’, ya pueden intentar disfrazar como les plazca la palabra y los hechos inherentes a su aplicación, pero el diccionario no miente por que el infinitivo ‘Amnistiar’ significa conceder la ‘Amnistía’ y los sujetos a los que se les concede resultarían ‘Amnistiados’ obteniendo por tanto ‘el perdón’ y ‘el olvido’ de los graves incidentes que protagonizaron todos aquellos que, de una u otra forma, participaron en un golpe contra la Constitución, contra la Integridad Territorial de España y contra el Sistema de Gobierno establecido por unanimidad en 1978, siendo éste la Monarquía Parlamentaria en donde el ‘Jefe del Estado’ es el Rey.

Por tanto no le admitiremos otros términos o subterfugios pseudo legales que bajo eufemismos como ‘pasar página’, ‘desjudicializar la política’, ‘intento de conciliación’ o términos similares enmascaren la legalización y aplicación de una ‘Amnistía’ en toda regla.

Es impresentable que un ‘delincuente’ huido de la justicia hace ya 6 años, viviendo en un palacete de Waterloo a costa probablemente de los impuestos pagados por todos, haya tomado protagonismo hasta tal punto de recibir visitas en Bruselas de una ministra en funciones y de líderes electos de otros partidos para ‘negociar’ con sus 7 votos, su apoyo a la continuidad de Sánchez como Presidente de un gobierno Frankenstein como el anterior, pero con el agravante añadido de intentar ‘salir de rositas’ por su golpe de Estado, reclamar una ingente suma de dinero y la condonación de la deuda al Estado que asciende a 72 mil millones de euros y además proponer la legalización del referéndum en Cataluña para obtener la autodeterminación.

El Pueblo soberano desconoce lo que le ha prometido a Su Majestad este candidato, pero lo que no desconocemos son sus incumplimientos repetidos, sus mentiras recientes a su propio electorado y sus ansias de poder y de seguir ‘okupando’ La Moncloa y la bancada azul en el Congreso de los Diputados.

Tampoco es de fiar ‘la embajadora’ comunista que mandó a tratar con el prófugo golpista a Bruselas, aunque ésta no oculta las negociaciones que están llevando a cabo con Junts y Puigdemont, atreviéndose a decir incluso ante los medios que… “los catalanes y catalanas podrán votar”, de lo que se puede deducir que el Referéndum también está pactado o en el programa de Sánchez si revalida la Presidencia del Gobierno.

Demasiadas dudas sobre las intenciones del futuro de éste Gobierno que, en caso de consolidarse, estará dirigido o hipotecado por las promesas o acuerdos secretos que en su agenda llevan dividir a España y cambiar el sistema autonómico constitucional por un ‘puzzle’ republicano que sería incompatible y contrapuesto al sistema de Gobierno actual.

Ante este panorama y teniendo en cuenta que más de la mitad de los españoles no estamos de acuerdo ni con que se les conceda la Amnistía ni con que celebren un Referéndum unilateral, lo que supondría la ruptura de la Democracia, aprobada por consenso de la mayoría de partidos políticos y consolidada a lo largo de estos 45 años.

Cualquier solución que no sea la repetición de elecciones, por muy costoso y lento que sea, para constituir un nuevo gobierno, pero sin mentir en la campaña electoral como lo ha hecho el PSOE por boca de su líder, no va a traer nada bueno para la sociedad, porque la otra solución pasa por obtener los votos de Junts -Puigdemont- aceptando todas sus propuestas y futuros chantajes que sin duda irán a más. No es previsible que Sánchez obtenga la Presidencia con la abstención de Junts y el voto interesado de CC, a no ser que existiese un impresentable pacto oculto a desarrollar una vez elegido, lo que dados los antecedentes no descarto en absoluto.

El Rey debe estar atento a la forma en que Sánchez le presenta unos apoyos suficientes para la investidura, pero sobre todo… ¡de quienes son y a cambio de qué!

La historia nos presenta situaciones parecidas en donde ante actuaciones negligentes y egoístas de los políticos la inestabilidad política y social terminó siendo insostenible.

Finalizo el artículo con ésta frase del poeta y filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana quien dijo:

“Quién desconoce u olvida su historia esta condenado a repetirla”

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado