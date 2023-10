Manuel del Rosal: «He conocido a un extraterrestre»

“En el universo arcaico todas las cosas eran señales de otras, inscritas en un holograma que había que adivinar con sutileza. El auténtico marco del pensamiento mítico es el pensamiento cosmológico (…) El orden del Número y el Tiempo es un orden total que nos preserva de todo, del que todos eramos miembros; dioses, hombres y animales; árboles y cristales, incluso las estrellas errantes y absurdas; todo sujeto a la ley y la medida” (…) Saturno o Kronos con muchos nombres ha sido considerado el monarca de la Edad de Oro, de aquella época en la que los hombres no conocían la guerra, ni los sacrificios sangrientos, ni la desigualdad de clases. Señor de la Justicia y las medidas, igual que Enki desde los días de sumeria, igual que el Emperador Amarillo y legislador en China” Molino de Hamlet

Nosotros y desde el Renacimiento, el número y el tiempo no lo leemos en las estrellas, lo leemos en los diarios y en los móviles.

“Nosotros vinimos a la Tierra hace millones de años para enseñar a los terrestres. Cuanto aprendieron sobre la vida, la ciencia, las artes, la agricultura, las técnicas etc. y sobre que la vida debe desarrollarse en paz y en equilibrio con el entorno natural lo utilizaron y utilizan, no para el bien general, sino para satisfacer sus inclinaciones naturales derivadas de las taras que están impresas en su ADN. Vimos el uso que hacían de los conocimientos que en ellos sembramos y decidimos huir a nuestro planeta de origen desde el que observamos permanentemente su evolución para encontrar algo que nos permita deducir que los terrestres han dado o van a dar un giro de 180º en sus comportamientos para con ellos mismos y para con el planeta. Cada 50 años enviamos a uno de nosotros para que, comportándose como un humano más, pueda hacernos llegar como han evolucionado en la ciencia y en la vida y – es lo más importante- si han sido capaces de erradicar sus taras o están en camino de poderlas erradicar. Yo he sido el enviado en esta ocasión”.

Esto me contó el extraterrestre a modo de introducción a lo que e iba a seguir contando. Si creen que estas palabras son fruto de una mente calenturienta, de un ataque místico, de un capricho infantiloide, de una inspiración sobrevenida a raíz de una noche en blanco, lean – si tienen la oportunidad de hacerlo – el libro de Giorgio Santillana y Hertha von Dechend titulado “Molino de Hamlet” (Los orígenes del conocimiento humano y su transmisión a través del mito) en el que confluyen la ciencia, el mito y los arquetipos. En ese libro se dan las claves que demuestran como los extraterrestres ya estuvieron en la Tierra y como, debido a las taras que están grabadas en el ADN de los hombres, tras dar parte del conocimiento a los indígenas terrestres, abandonaron, totalmente decepcionados, este planeta.

“Al principio – me dijo el extraterrestre – los humanos indígenas aceptaron, respetaron y aplicaron las enseñanzas recibidas para, una vez en la creencia de que habían alcanzado la suficiente sabiduría abandonarse a lo que le dictaban sus taras. Los momentos en los que obedecieron y actuaron con arreglo a las normas que nosotros les establecimos, respetando el peso, la medida y el número fueron los momentos correspondientes a la Edad de Oro de la humanidad, pero desde el mismo momento en que, cegados por sus taras, olvidaron nuestras advertencias, esa Edad se fue deteriorando y de la Edad de Oro pasaron a la de Plata y de esta a la de Bronce para terminar en la que estamos ahora, la Edad de Hierro que se caracteriza por la degradación y depravación de la humanidad. En esta Edad de Hierro el hombre, al alcanzar las mayores cotas de conocimiento, de tecnología y de riqueza, emplea ese conocimiento en servir a sus taras tales como la codicia, la envidia, la soberbia, la mentira, la lujuria etc. A lo largo de las Edades el hombre ha ido empeorando su relación con el cosmos, ha roto el equilibrio, la armonía; ha equivocado los fines cuando tiene más medios que nunca, ha olvidado el Número, la Medida y el Tiempo y ha roto el lazo que unía lo de arriba con lo de abajo. Estos tiempos están anunciando la ruina de esta especie humana que pudo vivir en el Paraíso, pues tenía todos los medios que les concedimos y enseñamos y que, haciendo mal uso de ellos, ella misma escribirá su epitafio”.

“Vuelvo al cosmos triste al tener que comunicar a mis superiores que la humanidad, no solo no ha evolucionado hacía el bien, sino que ha perfeccionado la perversión, la maldad, la guerra, el asesinato, la pobreza de muchos para el enriquecimiento de unos pocos. La creación del hombre fue un fracaso al no eliminar en esa creación las taras que le hacen ser perverso con él mismo y sus semejantes.”

El hombre, en esta Edad de Hierro vive, anda, sueña con la cabeza y la mirada baja fija en los móviles lo que le impide mirar hacia arriba hacia los astros, esos cuerpos celestes que le han acompañado desde el momento primigenio y que le han ido señalando lo que debía hacer porque les anticipaba lo que iba a suceder. El hombre actual, no el arcaico, y desde hace milenios, ha roto el cordón umbilical que le unía al Universo y anda perdido.

MAROGA