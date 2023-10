Pedro Manuel Hernández López: «El personal «glosario» de Sánchez»

Aunque todos sabemos lo que es y para qué sirve un glosario, no viene mal que recordar qué se entiende por «glosario personal». La RAE llama así a un listado de palabras que se hace para identificar y conceptualizar los términos que puedan causar confusión o desconocimiento para el oyente o lector en actividades concretas. Su función es brindar amplitud de conocimiento y comprensión para que su lectura sea eficaz y entendible.

El «Sanchismo» –para Rubén Amón en el Confidencial– es algo mucho más que la mitológica «Hidra de Lerma» y que una actividad política determinada. Refleja un modelo de supervivencia política que ha socavado desde las raíces todas las instituciones del Estado, ha desahuciado al PSOE y ha aplastado la verdad y los principios constitucionales del país donde se ejerce. Su «glosario» sería, pues, el que le conviene a esa actividad política concreta.

A estas alturas no sorprende a nadie que se identifique al «Sanchismo» –el liderazgo ejercido por Pedro Sánchez sobre el campo de la izquierda y el gobierno de España en el periodo 2019-2023– con la extrema degradación de la política y de sus instituciones. Sánchez ha profanado la separación de poderes y ha conspirado contra los organismos entre cuyas obligaciones figura la fiscalización del Ejecutivo. Otros líderes políticos, como Santiago Abascal –aparte de todo lo dicho anteriormente– lo considera como “una combinación de tres cosas: de mentiras, de maldades y de manipulación política”. Y en esto, como en otras muchas cosas, no anda muy desencaminado.

Como actividad política concreta el Sanchismo posee un «glosario» especial y concreto inventado «ex profeso» para que su «jefe» Sánchez pueda expresar públicamente sus ideas y llevarlas a la práctica sin miedo a que descubran que es un mentiroso patológico y por eso miente hasta cuando nos miente. Mediante estos neo-conceptos nos puede seguir mintiendo impudicamente –sin parecer que lo hace–y diciendo «diego, cuando en realidad quería decirnos digo».

Sánchez y su pluralista gobierno de coalición –al que autodefine como pregresista y feminista– suele usar un vocabulario ambiguo y casi arcano para confundirnos y ocultar sus verdaderas intenciones.

Para no mencionar la palabra «amnistia» –condición que han exigido los independentistas catalanes a las órdenes de Puigdemont para votar a favor de su investidura a la presidencia del Gobierno sin que está se vea comprometida– en su lugar nos habla de «generosidad» con y para Cataluña. Para él y su gobierno generosidad es que «todas las fuerzas políticas pongan de su parte, que todas sean conscientes de que tenemos que avanzar, que nuestro país tiene que ser mejor los próximos cuatro años.

Generosidad es, también, que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar viejas e históricas heridas y abrir una nueva etapa».(…,) Asi ha evitado responder a la pregunta de por qué el Gobierno en funciones elude la palabra «amnistía», insistiendo en esta generosidad en Cataluña y defendiendo el diálogo y el trabajo para encontrar acuerdos, ya no solo para la investidura, sino también, para conseguir cuatro años más de estabilidad en su gobierno.

La palabra «amnistia» ha sido sustituida por el vocablo «generosidad» y en su última versión por «ello/ella» , como se aprecia en la respuesta de Sánchez a la prensa a su llegada al Palacio de Congresos de Granada, escenario de la III cumbre de la Comunidad Política Europea. El vocablo «mentira» ya no significa ni implica falsedad alguna –expresión que resulta contraria a lo que se sabe o se piensa y, que se utiliza en oposicion a lo que se considera una verdad– pues ha sido sustituido por la frase «cambio de opinión». Pedro Sánchez nunca nos ha mentido ni nos miente ni nos mentirá jamás.

Simple y llanamente, siempre que le ha convenido «ha cambiado de opinión» y ha acudido a su mantra favorito de «Yo no miento, simplemente cambio de opinión».

Nunca miente y por eso ha tenido que acudir a la prensa mediática afín y recorrer estudios y platós para decir que no miente.

No miento y nunca llamó a las CCFFSS del Estado «piolines». No miente, Zapatero nunca congeló las pensiones. Él siempre dice la verdad, y nunca pactaría con Podemos, si no, no podría dormir por la noche. No miente, por eso somos el país que más y mejor gestionó el Covid-19, aunque fuimos el último país de la UE en recuperar el nivel de antes de la pandemia, pero qué tiene que ver una cosa con la otra. No miente y, por eso, la economía va como una moto, aunque España sea el país de la OCDE donde más cayó el poder adquisitivo en 2022 y donde el índice de paro juvenil supera con creces la media de la UE. No miente, el golpe de 2017 se lo hizo Cataluña al PP y no a los españoles. No miente, a ETA la derrotó el gobierno de Zapatero. No, no miente, aunque Otegi dice que llevamos cuatro años pactando y, sin embargo, nos separa un abismo con Bildu. No miente y dijo que el golpe de Cataluña en el 17 fue un delito de sedición, no de rebelión y, por eso, cambió y cesó al abogado del Estado, Edmundo Bal, por empeñarse en que era rebelión y no sedición. No, no miente y, luego, derogó el delito de sedición y lo cambié por el de «desórdenes públicos agravados». No, no miente, y quien lo dude que lea su «original» tesis de doctorado. No, no miente, pero su ministro del interior sí, cuando declaró en sede parlamentaria acerca del cese ilegal del comandante Pérez de los Cobos y cuando habló de la tragedia de la valla de Melilla.

No miente, pero su ex ministro de Sanidad, Fernando Simón, sí, al decir que las mascarillas no eran recomendables cuando apenas había otros remedios para prevenir el contagio. No, no miente, pero atribuyó las decisiones de la desescalada de la pandemia a ese comité fantasma de expertos que nunca existió. No miento, pero dijo que se hacían 20.000 test diarios del Covid porque algo había que decir. No miente aunque presentó gráficos de las pensiones que son un trampantojo.

No, no miente, ya que lo viene haciendo el CIS por él.No, no miente y afirma que la «Ley del solo sí es sí» es, en si, una buena ley, a la vez que muy oportuna. No, no miente, y todo es causado por los bulos mediaticos de la prensa de la derecha y ultraderecha, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo.

«Yo no miento –suele repetir hasta la saciefad– son siempre mis adversarios los que mienten». Y no miente, porque lo que hace, slmplemente, es «cambiar de opinión» cuando le interesa y, por eso, aunque está pactando la «amnistia» con Puigdemont, públicamente se niego a nombrarla y la llama

siempre «ella»/»ello», dependiendo del contexto, del objetivo de la frase, del momento y del interlocutor.

Aunque afirma y sostiene que el «diálogo» es el método, «el objetivo» es el progreso y la «convivencia» y el «marco», la Constitución», si luego no cumple nada de esto, sigue sin mentir: pues solo ha cambiado de opinión.

Este es Pedro Sánchez, y si SM el Rey no lo remedia será de nuevo el presidente de España por cuatro largos años más , pese a ser un megalómano y un mentiroso compulsivo que ha convertido la traición y la trola en sus mejores aliados para romper la unidad de España, derogar la Constitución del 78, abolir la monarquia parlamentaria e instaurar un estado federal de repúblicas.

No olviden que –para Sánchez y su ejecutivo progresista– la amnistía es «generosidad» y mentir equivale a «cambiar de opinión», por eso él nunca miente.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.