Manuel del Rosal: “El sentido moral y la cordura se bastan a sí mismos……no necesitan asociarse a una gran inteligencia para dar felicidad al hombre»

Esta es una frase de Alexis Carrel premio Nobel de Medicina 1912 para recordarnos que la cordura es, en la mayoría de los casos, más importante que la inteligencia porque una inteligencia sin cordura puede hacernos abocar a desastres inesperados, ni que decir si a la falta de cordura se une la carencia de inteligencia. Baltasar Gracián nos advertía: “un gramo de cordura vale más que toneladas de inteligencia”

Entre 2007 y 2011 en España 150.000 familias perdieron su vivienda, 135.000 sufrieron ejecución hipotecaria. La deuda de las familias alcanzó los 878.197 millones. Durante todos esos años el presidente Zapatero, fiel a la norma de izquierdas de mentir incluso ante la evidencia, no se cansó de pregonar que la economía española era de las más fuertes del mundo y que España jugaba en la Champions de la economía europea…y los ciudadanos lo creyeron. Casi siempre una crisis económica viene precedida por una crisis moral en la que los principios y valores han dejado de serlo haciendo volar por los aires la cordura.

Creímos a Zapatero y creímos que éramos ricos y lo éramos para siempre. Levantamos altares al becerro de oro y vivíamos muy por encima de nuestras posibilidades. El sentido moral y la cordura habían sido derrotadas por la estupidez, la creencia en la vanagloria y la entronización de una mentira vestida con las ropas de la verdad que el gobierno zapateril expandía con aspersores por toda la piel de toro.

Creímos que aquella catástrofe nos haría reflexionar para afianzarnos en la verdad, apoyarnos en principios sólidos que hacen fuertes a los pueblos y restaurar la moral y la cordura. No ha sido así. No podrá ser nunca así porque los ciudadanos nada queremos saber de la verdad mientras entronizamos a la mentira.

Hoy, tras unos años para arreglar algo de lo que la mentira del gobierno zapateril causó a España y los españoles, nosotros los ciudadanos volvemos a entregarnos a quienes nos mienten y nos manipulan. Ahora lo hacen, no tanto en la economía – que también – sino en la concepción de lo que es España como nación y de cómo las leyes deben estar al servicio de un gobierno para que este se mantenga en el poder, sobre todo para que el presidente de ese gobierno satisfaga sus infinitas ansias de poder. Y los ciudadanos volvemos a creer en la mentira vestida con las ropas que robó a la verdad, mientras la verdad desnuda molesta, no gusta y suena mal a los oídos de unos ciudadanos rendidos a los pies del hedonismo, la comodidad y la ausencia de responsabilidad.

Los mensajes que reciben los ciudadanos son: que a la mentira se le llama ahora “cambio de opinión”, que a la amnistía se le llama “generosidad”, que el concepto de España como nación es “relativo”, que la malversación y la sedición tienen la misma categoría que el robo de un chupachups por un chiquillo a efectos jurídicos. Estos mensajes van dirigidos a los ciudadanos para que estos entiendan la amnistía y más tarde el referéndum que, entre otros privilegios, Sánchez va a dar a los independentistas como parte de otras muchas concesiones para recibir sus votos en su investidura.

Y al igual que en los años de las hipotecas basura creímos sin la más mínima reflexión los mensajes triunfalistas de Zapatero, ahora creemos en los mensajes manipuladores de Sánchez para llevarnos al huerto de su investidura a costa del rendimiento del Estado ante los independentistas. Y todo esto como consecuencia de la pérdida de cordura y de moral de un pueblo.

El 23J a los españoles nos atacó una plaga bíblica de insensatez que nos hizo perder el sentido moral y la cordura; así entregamos las llaves del reino a quienes quieren destruirlo. No cabe mayor insensatez, no cabe mayor pérdida de cordura. Y es que, cuando en un país el número de estúpidos supera al de inteligentes, el país tiene graves problemas, pero cuando, además, los estamentos que dirigen ese país están formados por estúpidos ávidos de poder, sin escrúpulos, sin moral y sin cordura, el país se va a la ruina, no solo económica, también – y esto es lo más grave – a la ruina moral.

MAROGA