Pablo D. Escolar: «Demasiado humo»

No es solo nuestro País el que anda trágicamente revuelto y con triquiñuelas para todo, también el resto del mundo está agitado y confuso, creando una pantalla de humo que nos impide apreciar o ver hechos graves, gravísimos y muy importantes, que a nuestros gobernantes les interesa esconder. Se trata de ocultar casi cien mil asesinatos (solo en España) de seres humanos en un año, condenados a muerte por sus propias madres -alentados y estimulados por unos desalmados políticos-, seres humanos a los que no le dieron la oportunidad de nacer.

Mucho he escrito sobre las espantosas y repugnantes muertes, que los infames políticos pretenden imponernos a los ciudadanos de bien y que pensemos que es un acto de misericordia, lo que es un verdadero asesinato. No hay una sola razón para privar de vida a un ser humano, aunque éste no haya nacido aún y menos que a veces sean por procedimientos crueles.

Y con estas bases ideológicas, condeno la posición de una persona que, hasta ahora, consideraba muy digna y honesta, como es Juan Roig, responsable de Mercadona, que firmó el fomento del aborto (asesinato de las personas más indefensas), además de la ideología de género (nadie nace en un cuerpo equivocado), ni es de recibo cualquier ideología si engaña, daña y mutila a muchos jóvenes, como afirma el obispo Munilla.

Pablo D. Escolar