Pedro Manuel Hernández López: «La paradójica incongruencia de la izquierda española»

Paradójica», «incongruencia» e «izquierda», son las tres palabras que expresan claramente lo que nos viene a decir el clásico refrán castellano de que «no es lo mismo predicar que dar trigo».

Este refrán pone de manifiesto que una cosa es defender con palabras una postura y otra muy distinta traducirla en hechos tangibles y concretos cuando uno puede hacerlo,sobretodo en politica.

Esto es lo que siempre ha venido haciendo y seguirá haciendo la clase política española de izquierdas, acostumbrada como está a tener entre sus mejores aliados e inseparables compañeros a la demagogia, la mentira, el populismo y el nepotismo.

Es esa izquierda, la que mientras deplora con razón, como una vulgar plañidera –el desorden político y critica con ardiente hipocresia el racismo, la falta de libertad , la xenofobia y la ausencia de cualquier derecho fundamental en los pueblos apátridas y oprimidos, como es el caso concreto del pueblo palestino– se muestra incapaz de condenar públicamente a quienes asesinaron a sangre fría a miles de jóvenes entre 20 y 40 años de edad que asistían al Festival de Música «Tribe of Nova» –de temática trance, que se estaba celebrando durante la festividad judía del «Sukkot», cerca del kibutz Reim– en pleno desierto del Neguev, en la franjafe Gaza.

El «Sukkot» es una festividad especialmente alegre en la que los elementos religiosos se entremezclan con los agrícolas. Su origen se encuentra en la Torá y conmemora los tabernáculos (sucós) en que vivían los israelíes en el desierto después del éxodo de Egipto.

Esa es la misma izquierda que, al contrario de lo que debería hacer, ha justificado –por razones cicateramente derivadas de su demagógica ideología política y partidista– la bestial agresión a Israel por parte de Hamas –organización política, terrorista y paramilitar palestina que se declara yihadista– que «apoyado» por Irán ha dejado un inusual reguero de muertos y heridos mezclado con el espanto y el horror propios de una guerra «oficialmente» iniciada como tal, a raíz del atentado.

Esta es la izquierda española, la que –mucho antes de manifestar su complicidad con el asalto y su beneplácito con el rastro de sangre dejado por tierra, aire e incluso por mar– no ha tenieo el gesto de mostrar la más mínima piedad y compasión por las víctimas israelíes. Al parecer, todos los brutalmente asesinados a sangre fría, los rehenes torturados e, incluso, los bebés decapitados, se merecían serlo en su condición de invasores, opresores y okupas sionistas del territorio palestino comprendido en la Franja de Gaza, ocupada por Israel durante la «Guerra de los Seis Días» en 1967 hasta 1994, cuando se firmaron los «Acuerdos de Oslo», por los que la Autoridad Nacional Palestina recibió el 80% de ese territorio.

Las izquierdas, que conforman y sustentan el gobierno en funciones, pregresista y feminista de Sanchez –desde Sumar y Unidas Podemos, pasando por Más Madrid, ERC, EH-Bildu y, terminando por Els Comuns y BNG– no solo no han condenado el terrible atentado perpetrado, sino que, además y para más inri, han pedido, con todas sus fuerzas y con la hipocresía que las caracteriza el fin de la ocupación de Palestina por parte del imperialista y sionista estado de Israel, al que han acusado y señalado como «único y «principal» responsable del conflicto bélico actual.

No ha faltado,incluso, quién, de entre sus más destacados líderes y portavoces –sin avergonzarse ni cortarse lo más minimo– haya reprochado a los medios informativos el que se hayan dirigido a los autores como «terroristas islamistas» y les hayan responsabilizado de la matanza de esos más de 250 jóvenes israelíes en el desierto y de los cientos de cadáveres hallados –en las comunidades donde la agricultura se organiza en granjas colectivas (kibutz) que son tierras propiedad del Estado»– junto a los cuerpos de bebés decapitados.

Para las izquierdas españolas que confreternizan simbiótica y estrechamente con el gobierno Sanchista, no dejan de sorprendernos –tan justas, progres, democráticas y ecuánimes ellas– cuando osan justificar afirmando que estas salvajes atrocidades son solo eso: las bajas «normales» y «propias» de un país en guerra.

A propósito de estas gratuitas y mezquinas declaraciones que tanto han chirriado mediáticamente, el presidente del PP –Alberto Núñez Feijóo– le ha exigido al ministro de Asuntos Exteriores, José M.Albares («Napoleonchu» pá los amigos, que dirían algunos) que explique en el Congreso por qué el Gobierno de España no ha condenado el atentado a Israel– como el resto de países miembros de la UE– y más, cuando Sánchez ostenta la reciente Presidencia rotatoria del Consejo de la UE , eso sí, con mucha «gratitud» y «ambición» para así hacer frente a los futuros retos globales.

Esa actitud tan hipócrita, tan paradójica y tan incongruente de las izquierdas –que conforman y sustentan el pluralista gobierno de Sánchez– no nos sorprende en absoluto ni nos viene de nuevo, pues… ¡de casta le viene al galgo pá que no corra! Sánchez se debe a ellas y necesita sus votos para seguir empoderado. Sin ellas, políticamente, no es nada y no hubiera podido ni podrá de nuevo gobernar. Desde siempre, nos tienen acostumbrados a «ver la «paja en el ojo ajeno –en el ojo de la derecha fascista dominada por la casta– y, mientras tanto, siguen sin ver la viga en el suyo propio», porque, en España, la izquierda actual heredera de la «divine gauche» catalana, es la ortodoxia pura y dura y lo que afirma y hace va a misa mayor de doce y vuelve. Ella nunca miente y, si rara vez lo hace, es un simple cambio de opinión, sin importancia.

La manipulación y el eufemismo del lenguaje siempre ha sido un clásico en la política de enredo– signos inequívocos de las izquierdas– para disfrazar el verdadero alcance del blanqueo político y la mentira ideológica por antonomasia.

Aunque ahora se trata de evaluar el «conflicto palestino-isrselí», otras muchas veces ha sido el apoyo y la defensa a ultranza del «bienestar animal» frente a la de la vida humana. Por eso decretan leyes que conllevan grandes sanciones económicas e incluso penas de carcel para los que dejen a su mascotas «abandonadas» (¿…?) a la puerta del supermercado, farmacia o panadería –mientras sus dueños hacen la compra– a la vez que fomentan y subvencionan impune y oficialmente el asesinat de bebés y ancianos mediante las inhumanas y antinaturales leyes del aborto y de la eutanasia.

En otras ocasiones –también muy recientes– son capaces de desmentirse de lo dicho y decretado –según le convenga al jefe supremo Sánchez– y cambiar la palabra «amnistia» por generosidad, el delito de «rebelión» por el de «sedición» y este, por el de «desórdenes públicos agravados» y aquí no pasa nada, pues acaso ¿tan pronto han olvidado de quién depende la Fiscalía General del Estado? Si dudan, pueden preguntarle al presidente en funciones. Ya no mienten, pues siguiendo el ejemplo y las mántricas órdenes del propio Sánchez, solo «cambian de opinión» y, lo que antes no podia admitirse por antiético, antidemocrático y aconstitucional, hoy es muy necesario y conveniente para la convivencia, la cohesión política, la estabilidad del gobietno y la autonomía de las regiones de España.

Aquí nunca pasa nada porque somos diferentes: somos el único país de la UE que gobierna en coalición con la izquierda socialista y que cuenta con comunistas en su gobierno. Una rareza patria que contrasta con la tendencia europea y, por ser además, el único que su presidente «en funciones» se arrodilla –ante un golpista y separatista huido de la justicia española– para mendigarle los siete votos que le hacen falta para dejar de serlo, aunque tenga que «amnistiar» a todos los participantes en el golpe de Estado del 1-O y «tragar» con un inconstitucional e independentista referéndum de autodeterminación para la independencia de Cataluña.

Por eso, aquí paz y luego gloria, aunque sigamos tragandonos todos los «sapos» resultantes de la paradójica incongruencia de esta izquieda que se autodefine ‘progresista» y «democrática».

Para terminar estas pinceladas políticas, no acabaré diciendo lo que solían manifestar los inolvidables «Tip y Coll», cuando terminaban sus programas televisívos exclamando : ¡Y mañana hablarémos del Gobierno!. En su lugar diré: «Y mañana seguirémos escribiendo del Gobierno».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.