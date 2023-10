Juan Pérez de Mungía: «El laberinto identitario del comunista»

Esta disposición a afrontar la realidad como una expresión pura de la violencia conduce a la izquierda en España a una confusión tan propia de Georges Sorel, el discípulo de Croce y Pareto, como aquella que dió origen al fascismo en La singular lectura de Sorel por Mussolini. Hastiado del socialismo utópico, Sorel vino a combinar la violencia sindicalista con el nacionalismo de la acción francesa de Maurras, viniendo su pensamiento a convertirse en el epítome del que adopta la violencia como un fin en sí mismo, razón por la que Kersfeld le consagró como apostol de la violencia. Como si el ejercicio de la violencia pudiera desgajarse de sus objetivos, que es lo que sucede en la venganza. La clase trabajadora tendría, según Sorel, todo el derecho a destruir lo creado y a rebelarse.

No existe ninguna articulación ideológica mas congruente con la cultura que aune nacionalismo y pensamiento revolucionario que el que se expresa en Sorel y en el fascismo mussoliniano: defensa retórica del trabajador y nacionalismo de frontera y de guerra. Abandono absoluto de la supuesta redención predicada en la Internacional. Tan confuso está el yolandismo que puede contener en su seno, la defensa del velo y la esclavitud de la mujer musulmana, con el pacto nacionalista de los sediciosos que tratan de romper la unidad y la historia de España, y el pacto con los asesinos abertzales que expresan al tiempo el comunismo de las tierras vascas y el asesinato de inocentes anónimos como si fueran la encarnación misma del mal, ese nexo que une el terrorismo con el crimen político. Mario Onaindía se dió cuenta de ello.

Examinemos las pruebas en este mar de confusiones y contradicciones de quien, como Yolanda Díaz o su mentor Pablo Iglesias, conciben la violencia cualquiera sea como un instrumento contra la democracia, la sociedad liberal y la preeminencia de las leyes sobre la voluntad soberana del pueblo que ellos deciden designar y al tiempo representar. La Ley es el único recurso del trabajador frente a la injusticia no la barbarie que esgrimen para ampararle. El yolandismo podemita es análogo a esa cultura de la vanguardia del proletariado que ha dado lugar al mayor número de crímenes contra la humanidad. Y ahora toca ponerse de parte de terroristas y asesinos solo por atacar las sociedades libres. Es la escoria predicando paz.

Yolanda y sus esbirros saben, como no puede ser de otro modo, que los comunistas serían automáticamente eliminados por los líderes yihadistas, que homosexuales y lesbianas serían colgados a menos que cambiaran de sexo para regularizar su orientación a juicio de sus líderes musulmanes, condenados a muerte con la misma fruición que otros enemigos políticos, que las mujeres no serían siquiera banderas de ninguna liberación, como condenados serían los nacionalistas que no podrían en ningún caso oponerse a un califato universal. Por eso asesinan a los pacifistas. Y en la escena nacional, Yolanda Díaz, con un nacionalista esencialista y populista como Puigdemont y un iluminado cristiano comehostias como Junqueras.

El funambulismo podemita del yolandismo no puede ignorar que fue el fundamentalismo islámico quien llevó a la muerte a Pim Fortuyn por denunciar que el islam no considera legítimo un gobierno laico, que no acepta la igualdad de las mujeres, ni respeta el derecho de las minorías, como los homosexuales. Como declarara Ayaan Hirsi Alí, en el nervio mismo del islamismo esta la cultura nihilista de la muerte que subyace a una cultura de mártires a los que esperan cien vírgenes en el paraíso. Para la venganza imaginaria y la violencia inmotivada no existen mas razones que la violencia misma. Este comunismo irredento e identitario está a favor del yihadismo de Hamás como el mejor modo de proceder contra la sociedad liberal. España ha empezado a ser musulmana.

Si Sánchez respondiera a la tradición histórica del socialismo, si fuera un demócrata responsable no habría mostrado regocijo alguno para seguir colgado de un clavo ardiente y aliarse con los enemigos de la libertad. Que podrá suceder si no logra el apoyo del prófugo de la democracia, súbitamente rehabilitado, Puigdemont, ¿asaltar las Cortes como ha asaltado el Tribunal Constitucional, que se cubre de oprobio y desprestigio por la actuación de sus sicarios, que pagan el nepotismo sanchesco?.

No hay ningún proyecto de convivencia que permita convencer a nadie de su sumisión al separatismo catalán y el irredentismo vasco. Nada podría esperarse de quien ha entregado su Manual de resistencia a una negra, del mismo modo que lo hizo con su propia tesis doctoral. Sánchez ha extendido la infamia antidemocrática que llevó a España entera al Pacto del Tinell pactando con el insaciable nacionalsocialismo catalán, y hoy se asoma la guerra civil en la progresiva balcanización del Estado mas antiguo de Europa. De la mano de Zapatero y Sánchez España ha dejado de ser una sociedad articulada en un Estado Social y Democrático de Derecho sobre el que reina el silencio cómplice de quien solo quiere proteger en corto a su propia familia, rea de la educación bastarda de la pérfida Albión. Hoy somos, de la mano de estos siniestros delincuentes, una colección de identidades inmiscibles, que sólo se preguntan por el precio a pagar por sus privilegios, en la subasta perpetúa de qué hay de lo mío que alimenta el narcisismo de un ganster reaccionario.

Mientras, Sarah Wagenknecht clama, en su libro Die Selbstgerechten -Los fariseos- por el retorno de la izquierda a la cordura cuestionando la ideología de la confusión comunista, esta izquierda podemita que comercia con los cuerpos que prostituye haciéndoles ministros, encubre con el beso de Rubiales la ignominia que denuncia el Gatopardo, se reemplazan los negocios mediante productos ecológicos, se introducen mujeres de la misma clase social en los órganos de dirección, pero la distribución del poder social permanece inalterado. Cambiarlo todo para que no cambie nada.