Manuel del Rosal: «Sr. Sánchez, los indultos son para los mejores toros, no para los peores marrajos»

Señor Pedro Sánchez, presidente en funciones, funciones que se limitan a limpiarle los zapatos a quienes le van a estrujar para darle sus votos en la investidura porque a usted no le interesa ni España ni los españoles, a usted solo le importa el poder. En funciones estará España mientras usted va adoptando posturas genuflexas ante los que odian a España y a la monarquía. No le va a importar el tiempo que España permanezca en un limbo político y el Congreso no sirva para nada.

Permítame, señor Sánchez, hablarle en términos taurinos. Un marrajo es un toro con sentido que oculta sus intenciones, malicioso, taimado, traidor, astuto que encubre una intención dañosa. En una plaza de toros el presidente puede indultar un toro bueno, pero nunca indultará un marrajo. Si aplicamos el término marrajo a las personas, estas serán falsas que ocultan sus intenciones, maliciosas, traidoras, astutas para el mal no para el bien, dañosas. Esas personas nunca deberían ser indultadas, sin embargo, usted, olvidando a las buenas personas que son la mayoría de los ciudadanos, va a indultar a esa cáfila de marrajos de manual sabiendo que perjudica a España y a los españoles tan solo por poseer un poco de poder y mantenerlo el mayor tiempo posible. En términos taurinos, a usted le están toreando independentistas, nacionalistas y asesinos para hacerle una faena de espanto a España y a los españoles y usted entra al trapo de todos ellos humillando la cerviz para luego, a su vez, torear usted a todos los ciudadanos con su sarta de mentiras, eufemismos y retorcimientos de la verdad y de los hechos. Usted se está portando con España y los españoles como un marrajo de manual.

Aspirar al poder no tiene por qué ser algo malo, no. Aspirar al poder puede ser y debería ser algo legítimo, pero hacer del poder el único fin y para ello emplear cualquier medio por amoral, miserable, ruin, mezquino, deshonesto y perjudicial que sea para los demás, es de personas sin escrúpulos.

Aquí van algunas expresiones taurinas que encajan con usted señor Sánchez.

A toro pasado: usted siempre se pone a gallear cuando el toro, el problema ha pasado; mientras, usted permanece en el burladero.

Atarse bien los machos: Usted está obligando a los ciudadanos a que nos atemos bien los machos para hacer frente a lo que su amnistía nos va a traer.

Cambiar de tercio: En esto usted es un maestro, un experto en decir y hacer una cosa y su contraria.

Dar largas: Si es maestro en cambiar de tercio, en dar largas a un asunto hasta que es el momento en que le beneficia, aunque perjudique a España y los españoles, usted está doctorado.

Pero la expresión taurina “En corto y por derecho” es definitiva de su personalidad marrullera. Esta expresión define la forma correcta de entrar a matar en la que el matador demuestra más técnica y más valor por las dificultades que encierra, ya que el matador tiene poca distancia y no puede salirse del embroque. Aplicada la expresión a la vida cotidiana dice de alguien que va por derecho, de forma honesta, sin ambages, sin trampas, sin engaños. Uste jamás ha ido por derecho ni en corto, sino zigzagueando, serpenteando y ocultándose entre los árboles; ni ha ido ni irá nunca.

Y ahora, señor Sánchez, usted quiere indultar a una cáfila de marrajos y al mismo tiempo “escurrir el bulto”.

MAROGA