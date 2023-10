Salvador Fontenla Ballesta: "Por un clavo se perdió un...un reino"

“Por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió.

Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió.

Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió.

Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió.

Y así como la batalla, fue que un reino se perdió.

Y todo porque fue un clavo el que faltó

George Herbert (1651)

Este poema, de un poeta inglés, inspiró el refrán español “por un clavo se perdió una herradura”, porque por una cascada de acontecimientos, casuales y causales, se puede malograr un combate, una batalla, una guerra y un reino.

Aunque parezca impensable, este poema y este refrán siguen vigentes en la actualidad, a nivel estratégico y táctico. Quizás, con sólo cambiar el clavo, por un chip, un rodamiento, una herramienta algo sofisticada, etc.

El tratadista militar chino Sun Tzu, en su obra clásica “El Arte de la Guerra”, sentenciaba que el mejor arte de la guerra es vencer al enemigo sin luchar.

Consecuentemente, las acciones para conseguirlo tienen que ejecutarse antes, o mucho antes de la primera batalla y siempre por sorpresa. Las principales acciones a ejecutar deben estar dirigidas a perjudicar la moral del enemigo, es decir, a su voluntad de lucha, del enemigo y a su logística que, además, influirá directamente a su moral.

El poema de Herbert muestra como un solo acontecimiento puede provocar una cadena de fallos o pérdidas (clavo, herradura, caballo, caballero, batalla y reino). A la cadena logística le ocurre lo mismo, porque es suficiente que se rompa un solo eslabón para que el flujo logístico se corte, con consecuencias fatales. Especialmente, cuando imprudentemente se han puesto todos los huevos en el mismo cesto.

Los ejércitos, para prevenirse de este tipo de catástrofes, recurren a los principios de seguridad y flexibilidad. Para ello, los órganos, escalones y recursos logísticos se escalonan en profundidad, se dispersan y protegen sobre el terreno. Sería una tentación imperdonable no aprovechar, si nuestro presunto enemigo cometiera el error de concentrar, al menos, todas las funciones de abastecimiento y mantenimiento en su solo lugar, haciéndolo un objetivo muy rentable o decisivo, contra cualquier acción directa de fuego (aviación, cohetes, misiles, drones, etc.). Sobre todo, si tenemos en cuenta que la falta de una sola pieza de repuesto, puede dejar fuera de combate cualquier sistema de armas, comunicaciones, transporte, etc.

Si los presupuestos de defensa son escasos es económicamente irracional ir cambiando las unidades de guarniciones por motivos espurios y no operativos. Además, cuando el traslado de las unidades militares, tácticas y de apoyo, no se hacen de forma orgánica, se dilapida la cohesión y el nivel de adiestramiento alcanzados.

Aunque para el atacante sería mejor, si junto a la concentrada base logística, hiciera otra base con todas las unidades de combate, para facilitar su apoyo logístico y los costes financieros, al ahorrar transportes, y fomentar supuestamente la industria nacional de defensa con suculentos y apetitosos contratos.

Igualmente, sería óptimo, si todas sus unidades de combate las juntara en un solo acuartelamiento, al alcance de la mano y sin profundidad estratégica ni táctica. Lo mismo si lo hiciera con todos sus navíos y aviones de guerra en una sola base, y lo más juntos posibles.

Me temo que alguien debería repetir el curso de estado mayor, si es que lo ha hecho, y escribir mil veces: “no se ponen todos los huevos en la misma cesta”. En el supuesto caso que se siguiera enseñando táctica en los cursos de estado mayor, porque el combate es la razón de ser de los ejércitos.