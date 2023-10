Victor Entrialgo De Castro: "Donde nace el odio..."

No se puede hablar de la preocupante situación de Oriente medio y todas sus implicaciones si no se empieza condenando sin ambages los salvajes hechos del 7 de octubre.

Buena parte de la opinión pública internacional que habla en términos de derechos y agravios históricos omite estos días «los hechos» de la incalificable agresión terrorista que ha desencadenado todo ésto.

Pero hay algo común entre el salvaje e incalificable ataque terrorista de Hamas que ha provocado todo con una finalidad muy concreta, tender una trampa y la legítima reacción de Israel para defender a sus ciudadanos, la integridad de su Nación, sus fronteras e instituciones, e incluso las insólitas e irresponsables declaraciones de Sanchez, Diaz, Belarra y el siempre temerario Borrel.

Eso que tienen en común es el odio que, además de los agravios y la historia, nace del miedo. De vivir sintiéndose amenazado. Por eso después de tratar de asegurar la vida, donde el miedo cumple su función, importa su control.

Junto a las amenazas, también la infancia frágil de los hombres o los pueblos expulsa a veces fuera de sí aquellas pulsiones que no puede controlar. Así los miedos ordenan la realidad: el mal está afuera, en el otro, y así se adjudica al otro(s) este estado de desorden que el sujeto experimenta.

Así por ejemplo, la permanente actitud del Gobierno llamando fascista a todo aquel que se opone a su huida hacia adelante y sus desmanes y ahora culpabilizando a los judíos de todo. Todo de manual comunista.

Lo vemos en las manifestaciones pro- palestinas prohibidas en Europa menos en España donde se manifiesta el propio gobierno de Podemos que, a punto de desaparecer y volver a casa a trabajar por fin, estudiar algo o lo que sea, tratan de llamar la atención interesada, infantil, freudiana, irresponsablemente, no falla, con la causa palestina.

¿Alguien puede explicar por qué de Paris a Nueva York no había manifestaciones antes de la masacre y ahora lo hacen orquestadamente, «justificando el salvaje atentado terrorista» que ha dado origen a todo ésto hablando de viejos problemas?

La trampa que ha pretendido el ataque comienza con tratar de equiparar a través de los laboratorios de opinión nacionales y extranjeros a un grupo terrorista con un estado democrático.

Todos quieren aprovechar estratégicamente el momento que ha generado la salvajada para ganar terreno para su causa y la opinión pública internacional. Las dos podemitas que quedan salen aquí a la calle con los «casuals» de Sumar a agarrarse a Gaza ardiendo para sostener su covachuela y su sueldo. Los palestinos les traen al pairo.

El odio, -además de las provocaciones, los agravios o la historia-, nace de los miedos que, alimentados a veces por una exacerbación ideológica o religiosa, desata las guerras Nacionales e internacionales.

La ONU y el Consejo de seguridad fracasan en muchos casos en disipar ese miedo. En buena parte porque más que normas que aplicar, lo que hace falta es crear «más sociedad internacional» sobre la que esas normas deben ser aplicadas.

Tras un ataque como el de Hamas, no es fácil controlar la reacción legítima de Israel porque, -aún sujeta a las normas de derecho internacional y de la guerra que Hamás lleva diecisiete años sin respetar-, en último término estamos, como aquí con el separatismo catalán, ante una larga «controversia de dominio y voluntad».

Los terroristas de Hamas, como los del 11-S, pretenden provocar la reacción israelí para volver a poner el foco mundial sobre Gaza, pretensión declarada y dificil de imaginar sin Iran, consiguiendo masacrar a su propia población, responsabilizando a los israelíes de las eventuales bajas y atribuyéndose el éxito si logran minimizarlas.

El miedo, aparte de la ambición de los psicópatas que dirigen a veces los Estados, es la argamasa con la que se hacen las guerras. Ése es en el fondo la causa del ataque de los terroristas, apoyada por potencias internacionales. Y por eso es comprensible que Israel, consumada la amenaza, prepare como EEUU en su día, su defensa avanzada.

Como explica un buen amigo con filosofía hindú, si tienes un rencor del pasado te estás haciendo daño a tí mismo. El otro ni se entera.Y si te preocupa el futuro estás generando ansiedad, desasosiego. La clave es pues mantenerse en el presente.

No sacar hasta la primera papilla en los conflictos personales. No volver a remover muertos y tumbas ni sacar a pasear la Historia, como hace la izquierda cuando no tiene otra causas o argumentos obviando los hechos iniciales de la masacre que han precipitado todo.

Concentrarse en el presente. Esa sería la clave. No es fácil tarea donde crecen los miedos y el odio. Porque para lograr la paz, no basta con desearla. Hace falta inventar algo. Lo que me recuerda aquella voz de un espontáneo que cuentan se oyó entre el público asistente al final de una conferencia de Lopez Bravo, un brillante Ministro de Franco: ¡Eso es muy bonito. Pero hay que facelo!.