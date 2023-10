Anián Berto: «Ni el Frankestein de Mery Shelley tiene tantas fantasías como el gobierno que saldrá del laboratorio sanchista»

España pasa por circunstancias políticas extremadamente críticas, con un Gobierno en funciones que celebró y se adjudicó irreverentemente la misma noche electoral la reedición de la gobernabilidad del país, siendo el PSOE la segunda opción de los españoles después del PP, que sí ganó las elecciones

La Ley electoral está firmemente en entredicho y caduca, después de los acontecimientos que vive el país, los riesgos de ser los españoles gobernados por los más acérrimos enemigos de España y juegos peliculeros de trilerismos sin límites de Pedro Sánchez, que provocan incertidumbre, desesperación y ninguneo a la ciudadanía

Coge a propios y extraños en el limbo, mientras se aprovecha de aquellos vacios de la Constitución, recovecos que se presumían infranqueables, se erige en el único poder y ‘poderoso’, previo apaño de unificar los tres poderes del estado democrático; el legislativo, el ejecutivo y judicial, de forma sigilosa, sin prisas pero sin pausa desde hace cinco años, aunque previamente hizo un ‘máster’ de reconocimiento del terreno, situación estratégica y localización de las piezas claves en el tablero político

Por ello, y ante la aparición de figuras del arte de la mentira, la verborrea fácil de aparatos detractores y escrúpulos inexistentes de personajes dispuestos a cometer felonía, es de especial atención e interés general por parte de la soberanía exigir la derogación inmediata y urgente de la Ley D’Hondt

Así lo manifiesta el Movimiento Ciudadano para Derogar la Ley D’Hondt, a través de la firma deJosé Luis Fuentes García, en una circular que se ha hecho viral por las redes sociales, y dice textualmente:

‘Reforma de la Ley electoral ya!. La gobernabilidad de España no puede depender de un partido que no se sienta español. Que gobierne el partido más votado (como en Inglaterra) o que haya una segunda vuelta, donde no puedan acudir los partidos que no hayan conseguido el cinco por ciento de los votos en la primera vuelta (como en Francia). Lo que no se puede es seguir con esta Ley Electoral que nos lleva a la situación actual en la que la gobernabilidad depende de partidos separatistas y terroristas’

La misiva no puede ser más esclarecedora, acertada y puntual. Es probable que las actual Ley D’Hondt en sus días pudiera ser efectiva, por aquellos políticos con intenciones de unir, olvidar y construir un país con vistas al futuro próspero donde todos fuimos necesarios. Pero, aún siendo el sistema político democrático el menos malo, deja resquicios que permiten, o olvidan, la aparición de sujetos que la utilicen para exclusivos beneficios personales. Sánchez, y sus más de trescientos asesores, que solo están haciendo una cosa bien, mostrar los errores de la Democracia

Pedro Sánchez estuvo, está y estará lucrándose hábilmente de nuestras leyes mientras las domine, los juristas le sean propicios, controle los medios de comunicación y el pueblo se olvide que es Soberano. Ah, y que no desista de sus consignas y lavado de cerebro. Por ejemplo; ‘Gobierno progresista’; ‘Trabajador y Trabajadora’; ‘Paz social en Cataluña’; » ETA no existe’; ‘Aumento de salarios’; ‘Regalo de viviendas Sociales’; ‘Trabajar menos’ (esta de la Yoly); ‘El Confinamiento no existió’; ‘No voy a pactar con Bildu, si quiere se lo digo 20 veces’, ‘El comité de expertos’; y algunos más (muchos). Así nos va, que hasta el infinito tendremos que pagar la deuda pública, es imposible llegar a final de mes y qué ‘virgencita déjanos como estamos’. Las barcazas continúan arribando a nuestras costas, menos mal que a los emigrantes le hospedan en hoteles de cuatro estrellas, luego los veremos por las esquinas de nuestras localidades. En fin, ni el Frankestein de la londinesa Mery Shelley tuvo tanta fantasía como tendrá el Gobierno que salga ahora del laboratorio sanchista. Uf, terrorífico, véalo en las mejores publicaciones de Periodista Digital o en el B.O.E. En televisiones sobornadas se proyectará poco.

Anián Berto [®]

Periodista – escritor