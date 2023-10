Pedro Manuel Hernández López: "¿Por qué Pedro Sánchez no debería presidir de nuevo el Gobierno de España...?"

Aunque –a estas alturas de la distópica película política «en blanco y negro» de la España gobernada por un presidente en «funciones»– todos sabemos quién es y cómo se las gasta Pedro Sánchez . Gracias a «por sus obras los conoceréis»–uno de los mensajes de Jesús que Mateo recoge en el Sermón de la Montaña para distinguir a los verdaderos profetas de los falsos– hemos sabido cómo intentó acceder al rango más a de la madrileña calle de Ferraz y, a su vez, «pucherazear» sin recato– tras una simple mampara– las elecciones a presidir la Secretaría General del PSOE con la inestimable ayuda de su devota y paniaguada compañera Adriana Lastra .

Pese al tiempo ya transcurrido, 7 años, del intento del fraude electoral en el Comité Federal, aún se recuerda y sigue habiendo serías dudas sobre quién diseñó las características estratégicas de aquella votación y colocó tres urnas –pero no a la vista de todos los dirigentes– sino tras un panel, sin ningún censo ni control sobre los que iban a votar ni el número de papeletas que cada votante podía introducir. Su inmediato resultado fue :107 votos a favor, 132 en contra, la marcha del secretario general y un partido hecho pedazos y que, a día de hoy, sigue en la «UCI» política intentando recuperar el auténtico significado de sus tres últimas letras.Al partido fundado por el ferrolense Pablo Iglesias Posse –en el bar «Casa Labra» de Madrid el 2 de mayo de 1879– solo le queda la «P» de partido.

También recordamos como –en la polémica moción de censura contra Rajoy– con su famoso «no es no» sanchista y la ayuda traicionera de los «fenicios» dirigentes del PNV, Rajoy dejó de ser presidente de España, ocasión que el «felón» y «mentiroso compulsivo» Sánchez no dudó en aprovechar para acceder y dormir –desde entonces en Moncloa– eso sí, tras haber cambiado el «colchón rajoyniano» por aquello de que.. «todo se pega menos la inteligencia». Y así nos va desde entonces. ¡Y eso que creíamos que nunca jamás tendríamos un «jefe» de Gobierno «peor» y más «nefasto» que ZP, alias «Bambi».

No solo por ese intento de fraude a su Comité Federal y por la traición a sus própios compañeros de partido–votando «no», cuando ellos se abstuvieron y permitieron que Rajoy gobernase– sino por todo lo que a continuación se expone en este artículo, Sánchez jamás debería haber presidido el Gobierno de España ni haber accedido al «noble arte» de la politíca y, mucho menos, intentar, por todos los medios, gobernar España pactando con un separatista, prófugo e independentista catalán y transgrediendo la «esencia» de nuestra consolidada democracia: la Constitución del 78, que en su Art.2º nos dice: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles»(…).

Sánchez –el derrotado en las últimas elecciones generales por Alberto Núñez Feijóo, el invicto ex presidente de la Xunta de Galicia, actual presidente del PP y gallego de «pro» de «Nosa Señora do Pilar dos Peares (Ourense)– no debe, bajo ningún concepto, acceder a un nuevo mandato como presidente de Gobierno por todo el daño infringido a España:

Con el «affaire» de su tesis doctoral, «supuestamente pirateada, plagiada y escrita por Carlos Ocaña Orbis, asesor y jefe de gabinete del ex ministro de Industria, Miguel Sebastián…

Con su mala gestión socio-sanitaria durante la Pandemia del Covid-19 y permitir la difusión de los contagios en la feminista y ministral manifestación del 8-M, el abandono sistemático de los ancianos en sus residencias, la falta de transparencia, de previsión de material sanitario y equipos de auto protección, las mentiras del famoso y «fantasma» comité de expertos de Fernando Simón y sus contradictorias declaraciones…

Con el inconstitucional secuestro político y cierre del Congreso de los Diputados y el masivo «encierro» domiciliario durante la Pandemia…

Con la abolición de la «separación de poderes» y okupación de las instituciones con rebaja de la condena por malversación, la desaparición del delito de sedición, y por la excarcelación y acercamiento de los presos de ETa , sin signos evidentes de arrepentimiento…

Con sus generosas cesiones y privilegios judiciales, sociales, económicas y lingüísticos al independentismo y al separatismo vasco y catalán…

Con sus alianzas con los partidos de extrema izquierda que solo aspiran a destruir la obra de la «Transición» y, de rebote, a España…

Con su politica exterior torpe, estéril y carente de toda lógica política en la cesión del Sáhara a Marruecos, sus nefastas consecuencias comerciales con Argelia y su manifiesto apoyo económico a las repúblicas bananeras de Venezuela y Cuba, entre otras…

Con su desastrosa politica económica que a pesar del intenso e incentivado marketing gubernamental, no deja de ser desastrosa e ineficaz para reducir la elevada tasa de paro pese al invento «engañabobos» de los fijos-discontinuos de la «fashionaria» ministra Yolanda…

Con el escalofriante déficit y la sangrante deuda pública que está hipotecando a España con la renta per cápita más baja de la UE y una cacareada reforma de las pensiones contributivas «presentista», coyuntural y a comodaticia que nunca llega…

Con la actual y grave situación económica que no llega a alcanzar los niveles pre-Covid por la asfixia impositiva y la excesiva inflación de los precios al consumidor …

Con la insolidaria y antisocial Ley de Vivienda y la dejadez en aumentar las plazas en las Residencias de la Tercera Edad…

Con las recientes y snobistas Leyes «Trans» y de «Bienestar animal» y los problemas derivados de ellas…

Con las inconstitucionales Leyes de la «Memoria Histórica y Democratica» que niegan la historia de España y la adaptan a sus cicateras necesidades para seguir gobernando y crear una nueva España enfrentada…

Con la doble vara de medir que aplican a las corrupciones de la oposición, olvidando, justificando y hasta negando las propias de los EREs, los múltiples fraudes con la compra de vacunas y mascarillas totalmente ineficaces, el nocturno affaire de las maletas de Delcy Rodríguez & Ábalos en Barajas y los recientes y bochornosos casos de los chalets de la «dimitida» directora de la Guardia Civil y las pantagruéligas cenas y visitas posteriores a prostíbulos del caso»Tito Berni»…

Con las continuas «supuestas» mentiras y prevaricaciones de Grande-Marlaska en el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y en la sangrienta tragedia en la valla de Melilla…

Y por permitir, con su petulante, progresista y «feminista» política que el ranking mundial de bienestar de las mujeres españolas haya pasado de ocupar el puesto número 5 con el gobierno de Rajoy, al 27, por detrás de Polonia…

«Por todo esto y tantas cosas más» –como nos cantaba, en su melancólica canción de 1973, «Ven a mi casa por Navidad», el ya fallecido bonaerense Luis María Aguilera Picca, más conocido artísticamente como «Luis Aguilé»– creo profunda y honestamente que, Pedro Sánchez –pese al «comprado» y «bien pagado» apoyo de los grupos politicos de la izquierda y ultraizquierda, no debería bajo ningún justificable concepto, ni político ni juridíco ni social ni económico ni ético ni moral ni constitucional ni democrático– acceder a la presidencia del Gobierno de España y sí convocar nuevas elecciones generales, haciendo gala de ese talante tan democratico, liberal, progresista y feminista del que presume a nivel nacional e internacional y evitar con ello vender España, destruir su Unidad, abolir su Constitución y romper su Democracia.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.