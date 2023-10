José Manuel García Albarrán: «Querido Pedro: El pacto está firmado”

Tras tres meses desde el 23-J y pasadas más de tres semanas de la designación de Pedro Sánchez como candidato, el ‘silencio preventivo’ de este gobierno en funciones está llegando a paralizar el Congreso ayudado por una Presidenta -Francina Armengol- elegida a dedo por un ‘Sánchez en funciones’ y votada por la mayoría de la izquierda, estando lógicamente atada de pies y manos en agradecimiento a ‘su benefactor’ (14 pagas de 15.317,49 € mensuales) y por ello se ha programado en el ‘modo reverencial’ del ‘Sí Boana’ como no podía ser de otra manera.

¿Para cuando el debate de investidura Sra. Armengol?

¡Ahhh! cuando diga y decida el jefe… ¿No?

Dicho esto, es evidente que el PSOE y SUMAR o lo que es lo mismo Sánchez & Yolanda Díaz, guardan una ‘gran sintonía’ y se tienen un gran afecto, respeto y cariño, al menos eso es lo que demuestran en público.

¡Querido Pedro!, dijo Yolanda para celebrar ante ‘sus palmeros en funciones’ el tan esperado pacto firmado según dicen, tras ‘interminables horas de trabajo’ y que finalizó ya entrada la madrugada. ¡Extenuante!

Pues como dice el refrán….“Para este viaje no se necesitaban esas alforjas” ¡Ya lo sabíamos!

Besitos, miradas cómplices y risas escenificaron este más que esperado y necesario para ellos, ‘Pacto por la Supervivencia’. Estos felices socios escenifican y representan el comunismo rancio que ha fracasado en otros países y un socialismo decadente disfrazado de progresismo abocado al fracaso social, la ruina económica y a un modelo de Estado manejado por una extraña ‘amalgama de músicos’ sin un solo director de orquesta sino dirigido por varios ‘profesores’ que harán inaudible e insoportable ‘el concierto’.

Pero la urgencia interesada de estos ‘socios’ y sus medidas populistas -según ellos ‘progresistas’- una vez más producen un cataclismo a nivel empresarial, a nivel económico y a nivel de la vida diaria.

¿A quien no le gustaría trabajar menos y ganar lo mismo?

¡Pues hale! van y lo sueltan como ‘medida estrella’ de este futuro gobierno progresista -la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales- sin consenso con las partes implicadas, con el único aplauso descarado de los ‘comegambas’, los sindicatos socialistas y comunistas -UGT y CCOO- que llevan 5 años viviendo como ministros, aunque no les diesen cartera.

Es de todos sabido que Europa nos tiene cogidos por los… Préstamos y por la gigantesca Deuda. Pues nada vamos a hacerles un ‘guiño ecológico’ y anunciamos suspender los vuelos nacionales de menos de 2,5 h. y que los ciudadanos usen el tren. ¿Porqué? Por que así contaminaremos menos. Esto ha supuesto la protesta masiva de esas ciudades perjudicadas como Valencia, Sevilla, Bilbao, Almeria, Alicante, Coruña, etc. y la caída de la Bolsa siendo el IBEX 35 el único índice bursátil que ha cerrado con negativos en toda Europa y AENA ha perdido 900 millones de euros nada más abrir la boca ‘Yolanda’. ¿ ?

¿Se imagina ir de Sevilla a Bilbao en tren? Tardaría sólo 11 horas, mientras en avión tardan 1 hora y 35 minutos.

Las empresas están también exultantes por la reducción del horario laboral, lo que puede implicar tener que contratar más trabajadores para cubrir los mismos turnos de trabajo y si a esto le unen la subida del ‘Impuesto de Sociedades’ con el que el Gobierno pretende recaudar unos 10.000 millones de euros, además de otros impuestos a la Banca y a las empresas energéticas, pueden hacer de España ‘un Paraíso Fiscal’ del que salgan huyendo decenas de empresas.

¿Alguien va a hablar de reducir Ministerios o cargos públicos?

No habla de ahorrar en ninguna partida sino de recaudar más y más hasta ahogarnos y hundirnos a todos en la más absoluta miseria, convertirnos en un país de ricos (ellos) y pobres (nosotros) al más puro estilo comunista.

Con este panorama me niego a creer que más de 12 millones de españoles votaran el 23-J con el único fin de que no gobierne ‘la derecha’, porque sí ha sido así… ¡Nos merecemos lo que se nos viene encima!

Mientras tanto el oscurantismo en las negociaciones con los independentistas y republicanos catalanes se empieza a hacer insoportable tanto desde el punto de vista democrático como por lo que supone la falta de control parlamentario, nos hace sospechar que las negociaciones ‘bajo cuerda’ no van a estar dentro del marco constitucional o nos las van a adornar para que el paso por las altas instancias Judiciales, -incluido el Tribunal Constitucional- de mayoría progresista, intente insertar la tan traída y llevada Amnistía en cualquier resquicio jurídico que encuentren en la Constitución.

No obstante… el ex Presidente progresista del Tribunal Constitucional -Pascual Sala- ha afirmado en una entrevista que: “La amnistía sería arbitraria e inconstitucional si es solo para obtener los votos para la investidura».

¡Y esto sin duda es así!

Tras la postura de este gobierno en política internacional, máxime ostentando la Presidencia de la UE el Presidente en funciones, no cabe sino sonrojarnos por las dispares declaraciones de ministras y ministros del gobierno que delatan que éste nunca ha sido ni será un ‘Gobierno de coalición’, si no más bien es un Gobierno de ‘coacción’ o de ‘conveniencias’, como ustedes lo quieran llamar.

Han ‘dado la nota’ poniendo en entredicho la postura ante el grave conflicto israelí-palestino -Hamas, con declaraciones contradictorias que han tenido repercusión en las relaciones diplomáticas, por mucho que digan que se han rectificado y aceptado las disculpas. Sánchez no ha tenido el coraje y la valentía -por no decirlo de otra manera más contundente- de cesar inmediatamente a “las ministras” y demás cargos de Podemos que obviaron la invasión y el ataque del radicalismo islámico de HAMAS, asesinando a sangre fría a todo el que se encontraban a su paso y que ha sido ‘la mecha’ que ha provocado ésta infame guerra, de consecuencias impredecibles tanto para los israelíes como para el pueblo palestino que hace tiempo está ‘secuestrado’ por el terrorismo islámico y que se está saldando con la muerte de miles de civiles inocentes, mujeres, hombres, ancianos y niños.

Por cierto… ¿Sigue la invasión de Ucrania por los rusos con miles de muertos civiles ucranianos por los ataques aéreos con misiles y drones del ejército de Putin?

No quiero finalizar sin hacer mención al gran drama humanitario que sustentan las mafias facilitando el transporte a miles de migrantes, haciéndonos creer, en muchos casos, que llevan semanas de travesía y sin embargo han sido transportados en ‘barcos nodriza’ para ‘soltarlos’ en ‘pateras’ o ‘cayucos’ a tan sólo unas millas de nuestras costas o de las Islas Canarias y Baleares.

¿Porqué se está permitiendo este tráfico de seres humanos?

¿Porqué el gobierno no da ya las órdenes oportunas para vigilar por mar y aire y parar esta avalancha insostenible de inmigración ilegal?

¿Existe un filtro anti yihadista?

Se detecta un gran malestar con su actuación, ya que ante las cámaras manifiestan su preocupación por el bienestar de estos migrantes y luego sin previo aviso, con alevosía, premeditación y ‘nocturnidad’ los distribuyen -como si fuesen ‘paquetes’- a lo largo y ancho de la geografía española, lo que provoca en muchas ocasiones graves problemas logísticos y se encuentran deambulando por las calles, sin comer y sin las mínimas condiciones higiénicas a su alcance.

Eso por no citar los problemas higiénico-sanitarios que causan al no ser reconocidos a su llegada de países en donde las vacunaciones no son obligatorias, enfermedades contagiosas ya erradicadas y las condiciones higiénicas brillan por su ausencia.

¡Está es la falsa e irresponsable solidaridad de este gobierno ‘progresista’!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado