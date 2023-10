Juan Pérez de Mungía: «La jauría podemita del califato»

La solución al conflicto palestino-israelí, dicen los occidentales que apoyan a Hamás, es el reconocimiento de un estado Palestino. De nuevo en práctica, un delirio autoinflingido, ya que lo que ocultan es que sus líderes han dejado muy claro que eso implica que el estado Israelí no exista y además, que su causa nada tiene que ver con una nación sino con su religión. El discurso de los dos estados oculta bajo su apariencia pacífica y equilibrada, un afán de segregación y una gran falacia de pensamiento corrupto, puesto que quienes se dicen miembros de Al Fatah y Hamás no conciben una región geográfica que reconozca la fundación del Estado de Israel tras la política de exterminio nazi. Como no reconoce Marruecos que Ceuta y Melilla son España. No reconocen, que su tan deseada diversidad, ya existe en Israel. La representación política de los musulmanes es un 20,9% en la población israelí y es un estado democrático que de ningún modo puede confundirse con el sionismo, suponiendo que pudiera ser objeto de anatema.

Cuando ya los pseudo-razonamientos pacíficos quedan al descubierto como cómplices, se continúa con la negación de la evidencia. Y la corrupción intelectual continúa, con esquivas contorsiones y piruetas, cabalgar sobre contradicciones, hasta negar el más abyecto y más evidente de los horrores que cometen sus aliados. Yolanda Díaz intentando convencernos de que la causa es justa, sólo perpetuando la propaganda que ayude al asesino incluso aunque éste abiertamente se reafirme en su inaceptable barbarie y sea más que evidente. La hierba es verde Sra. Diaz excepto en las cercanías de las cámaras de gas humeantes que sus queridos socios quieren reproducir. El modelo étnico y confesional del califato yihadista es contra el que debe revelarse el ciudadano cuya identidad no procede de un origen siempre dudoso sino de su pertenencia a una sociedad donde todas las acciones individuales y colectivas se someten a las leyes y al derecho.

Nadie parece adivinar que la China comunista a favor de los palestinos, persigue hasta la muerte a uigures musulmanes, que la iglesia comunista heredera de Ibárruri pacta con los mismos nacionalistas que justificaron el valor de la unidad étnolingüística que en su día justificó la ocupación de Polonia por parte de los nazis, la misma iglesia comunista del yolandismo que tiene entre sus filas a grupúsculos palestinos que niegan la libertad de las mujeres, prohibidos en Alemania como organizaciones terroristas. ¿Con cuántas más ruedas de molino habrán de comulgar, cuando la evidencia ya está más que documentada por sus propios actores que la exhiben con un repugnante orgullo? Cualquiera pudo contemplar el día después, como festejaban los aprendices de terroristas con banderas palestinas el degollamiento de niños, la violación de las mujeres, los asesinatos masivos y los secuestros del 7 de octubre en Israel. Yolanda aduce que la ideología debe prevalecer sobre la evidencia y la verdad.

Y si por último, la evidencia no se puede ya negar por su abrumadora magnitud queda un último recurso en la mente del delirante que apoya el asesinato masivo: la justificación. Hacer valer la supremacía del quién sobre el qué, aderezado con unos toques de victimización. “Los judíos matan al pueblo alemán” decían los nazis. “Los terroristas son los israelíes” se leía en una manifestación. “Hay que llevar a Netanyahu a la Corte Penal Internacional” dice Ione Belarra. Son conversos como Blas Infante, el padre de la patria andaluza. Las bombas del yihadismo son las bombas de Israel. Los tuneles excavados con dinero distraido de la ayuda humanitaria europea, los instrumentos de la muerte. La izquierda excusa a lo que sirve a sus intereses de poder, fomentar la destrucción y la dependencia para gobernar en el caos. Cualquier ficción puede usarse para aparentando la defensa de los parias de la tierra extender el dominio de los delincuentes comunistas (https://cineclasicodcc.com/la-furia-de-los-justos-1955-dual/). Se rasgan las vestiduras por muñecos ensangrentados en tanto secuestran, torturan y degüellan a menores reales o los utilizan como escudos humanos y niegan la limpieza étnica del holocausto nazi, como ignoran la depuración de la «raza» vasca y niegan a los xarnegos propios y ajenos, por castellanos, vagos y maleantes para la nazi Ferrusola.

Como predica Ali Baraka, líder de Hamás, «los israelis aman la vida, mientras que nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos, consideramos que nuestros muertos son mártires». Y cuentan con el apoyo comunista del Secretario General de la ONU, Guterres. Una vez mas como el Presidente de la O.M.S. Tedros Adhanom Ghebreyesus que ocultó la responsabilidad de China en la propagación del COVID. Los musulmanes expresan a la perfección el culto nihilista a la muerte que denuncia Ayaan Hirsi Alí. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga y, en su caso, juzga a los acusados ​​de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el delito de agresión. La evidencia sobre todos estos graves delitos es tan exhorbitante que pende sobre nuestras cabezas juzgar y hacer ejecutar la condena de los culpables.

Y ya lo tenemos aquí, ya no es un hipotético como en el experimento de Milgram (https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Milgram), ya está aquí el nazismo de nuevo, vestido de antinazismo, de comunismo y aliado con su agente exterminador: el islam, que está excusado porque sus verdugos no visten de militar con cruz gamada.