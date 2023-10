Manuel del Rosal: «Tríos político-sexuales»

Un trío es la realización de un acto sexual entre tres personas, en cualquiera de las posibles combinaciones de sexos. Pueden ser dos hombres y una mujer, tres hombres, dos mujeres y un hombre, tres mujeres. El trio que nos ocupa no es un trio cualquiera, es un trio político que, al contrario que el trío sexual, busca el placer a través de las sinecuras y los privilegios que les proporciona el encamarse buscando el poder y mantenerse en él.

En el trío político no se busca el joder entre los tres buscando el placer sexual, no, en este trío se busca el joder a los ciudadanos porque el placer para ellos consiste en poseer el poder- cualquier poder – y, a través de él, disfrutar como gorrinos revolcándose en el cieno, de los privilegios que ese poder les otorga. En el trío sexual los tres participantes reciben su parte de placer sexual, en el trío político, los tres políticos encamados indecentemente, obtienen su placer, no jodiendo entre ellos, sino jodiendo a todos los ciudadanos.

Llevamos los ciudadanos cinco años siendo jodidos por los tríos que Sánchez ha formado con quienes le aportan sus votos. El 23J tuvimos la oportunidad de romper esos tríos; no fue así demostrando nosotros los ciudadanos, una vez más, que nos va la marcha, que somos unos masoquistas y que. si Dios no lo remedia, vamos a tener otros cuatro años, al menos, para seguir siendo jodidos por los tríos que formaran Sánchez, Puigdemont, Aragonés, Ortuzar, Yolanda y Otegui. Los tríos tendrán variantes en su formación, pero en todos ellos estará presente Sánchez porque él es el que más ha de satisfacer a los demás para alcanzar el poder y mantenerlo. Los tríos podrán ser: 1) Puigdemont, Yolanda y Sánchez 2) Puigdemont, Aragonés y Sánchez 3) Yolanda, Otegui y Sánchez 4) Aragonés, Ortuzar y Sánchez 5) Aragonés, Otegui y Sánchez 6) Ortuzar, Otegui y Sánchez etc. etc. Y siempre con la presencia de Sánchez muñidor de todos ellos para que todos ellos y sin roces le apoyen para ser el presidente del gobierno, aunque de facto gobiernen los que con él han formado los tríos.

Como verán los tríos sexuales buscan el placer intercambiando posturas, sin embargo, los tríos políticos buscan el placer jodiendo a los ciudadanos y manteniéndose ellos inamovibles en esa cómoda postura que les garantiza los privilegios que niegan a los ciudadanos mientras los están jodiendo. Los ciudadanos, imposibilitados para actuar contra esos tríos políticos salvo con nuestro voto, vamos y votamos estúpidamente garantizándole a los políticos sus privilegios mientras ellos nos echan su aliento en el cogote.

MAROGA