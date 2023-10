Victor Entrialgo De Castro: «Sanchez es a Hamas lo que Hamas es a X»

Esta es la ecuación y la incógnita que hay que despejar. El sátrapa nacional representa para el futuro de España lo que Hamas para Occidente: la incierta y oscura amenaza de estar asomándonos al abismo. Sanchez es a Hamas lo que Hamas es a X.

Y como no lo paremos, como ha dicho Alfonso Rojo, Sanchez se va a llevar por delante «hasta María Santísima», que viene a ser la misma advertencia que ha hecho Netanyahu a Occidente con Hamas. «Si no lo paramos aquí, lo acabarán teniendo udes allí.»

El asunto aquí es muy grave porque no es un problema de estrategia, ideología o táctica política. Es un problema de personalidad. Sanchez carece de límites y está obcecado como todo tirano, no ve sebe, es incapaz de rectificar y su psicopatía producto de su narcisismo exacerbado salta a la vista. Por eso le da igual contribuir a que explote España, Ucrania u Oriente Medio.

Preferir un conflicto con una de las partes en litigio, la mayor potencial regional y una de las mundiales, antes que cesar a una mocosa suricata revela el callejón sin salida en el que se encuentra el dictador.

Y es que no contentos con los entuertos y desaguisados que están armando en la Nación engañándola, como a Argentina con la inflación y los fondos, metiendo okupas y sacando presos, «la Conjura de necios» que gobierna España se ha propuesto incendiar conflictos internacionales como ningún otro país en el mundo.

Todo por el deseo de las dos partes del monstruo de permanecer en el gobierno a costa de lo que sea, A estos pirómanos de la política nacional o internacional el interés de la Nación, la guerra de Ucrania o el inquietante conflicto que amenaza la paz mundial les trae al pairo y lo emplean en sus declaraciones prendiendo fuego a lo que sea.

Sanchez nos ha enfrentado con Israel, la única democracia avanzada de Oriente medio y está siendo chantajeado por terroristas, separatistas, Marruecos o Venezuela y podemitas en fuga, eso que sepamos..Y todos esos chantajes ¡los pagamos todos nosotros!

Como todos los traidores a él le da igual porque sólo va tras de lo suyo. Por eso, víspera del domingo 29 de octubre en Colón es tiempo de repetir que primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque no era sindicalista. Después vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron por mí, y ya no quedaba nadie que pudiera defenderme.

¡España espabila!. Sanchez va a cederlo todo y a todos. Está entregando la soberanía, aunque no veamos el paquete, porque eso no te lo entrega ni te lo notifica el cartero. Esta es la única ecuación que hay que resolver. Sanchez es a Hamas, lo que Hamas es a X. Si no te importa tres equis, el dia 29 todos a la manifestación de Colón. Sanchez es lo que no debiera haber sucedido en España Jamás.