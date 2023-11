La sangre de las células madre del cordón umbilical de la Princesa Leonor

El 31 de octubre del 2006 los Reyes de España, entonces Príncipes, crio preservaron la sangre del cordón umbilical de la Princesa Leonor, que ha jurado la Constitución Española al cumplir la mayoría de edad.

Fueron los mejores “influencers” para las incipientes empresas privadas de crio perservación de las células madre de la sangre del cordón umbilical de los bebés en España. Muy pocos padres conocían que se podía guardar la sangre del cordón umbilical y para que servía.

España dispone de 62.409 unidades de sangre de cordón umbilical, el mayor en Europa, en el sistema público, un 8 % de las almacenadas en el mundo (804.832), siendo el mayor registro de Europa y el tercero a nivel global, detrás de Estados Unidos y Taiwán.

En 2022 se liberaron 102 unidades de sangre de cordón umbilical del inventario nacional para trasplante, 95 para pacientes nacionales y 7 para extranjeros.

De acuerdo con el balance de la Organización Nacional de Trasplantes, en 2022 se realizaron 3.630 donaciones de células madre de la sangre obtenidas de sangre periférica (89 %), médula ósea (9 %) y sangre de cordón umbilical (2,4 %). De estos trasplantes, 1.371 fueron de un donante (trasplantes alogénicos).

Cuando el paciente no dispone de un hermano compatible, el trasplante de donante no emparentado es el más utilizado por los centros (en 2022 fueron 564 los trasplantes de donante no emparentado efectuados en nuestro país). En cifras globales, el trasplante alogénico ha aumentado un 37 % desde que la Organización Nacional de Trasplantes iniciara el Plan Nacional de Médula Ósea en 2012. La tasa registrada (28,9 trasplantes por millón de población) sitúa a nuestro país entre los países europeos con mayor actividad de trasplante alogénico, según datos publicados por la Sociedad Europea de Trasplantes.

Gracias a las diferentes opciones de donación, se puede afirmar que en la actualidad cada vez son más los pacientes que necesitan un trasplante de médula y disponen de un donante adecuado en el momento requerido.

Las células madre de la Princesa Leonor son de uso privativo, igual que las más de las 120.000 familias españolas que tienen custodiadas las células madre del cordón umbilical de sus hijos en los diferentes biobancos, cuya custodia por Real Decreto tienen que custodiarse fuera del territorio español.

Después de 18 años el precio de la crio perservación de las células madre del cordón umbilical apenas ha variado, alrededor de los 1.500€, en cambio son pocas las compañías que cobran cuota de mantenimiento anual como lo hacen desde las 2006 empresas como Cord Blood Registry en Estados Unidos o Vidaplus Células Madre en España que cobran una cuota de mantenimiento de 100€ anuales.

Los entonces príncipes hicieron el contrato de 15 años que a buen seguro y después de todos los avances que han tenido la crio perservación de tejidos, habrán ampliado el plazo de custodia a perpetuidad ya que las utilidades clínicas y médicas para prevenir, diagnosticar y desarrollar una medicina personalizada, son exponencialmente, a través sobre todo de la Inteligencia Artificial, más eficientes para conocer y paliar muchas más enfermedades de las que se conocían en el 2006.