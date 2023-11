Francisco Iglesias Carreño: «Carrera por la Nación Española»

Se visualiza que, en la gobernanza de la centralidad, «las cosas» y, ¡hasta en los andares!, c las «no cosas» vuelan más que corren y todos, o casi todos, andan oteando el dónde, y puede que hasta el cómo ( lo del cuándo se vislumbra próximo), en llegando la situación, poder acogerse/resguardarse/cobijarse o al menos encauzarse/parapetarse/sobrevenir ante lo que viene, en un escuálido decir, de que, con un tal vez, y por los abundantes indicios, puede llegar aunque, en la versión oficiosa, de más apariencia, volvemos a lo de aquello, tan sabiniano y asaz explicativo, » ni está (por venir) ni se le espera (por llegar)», como si fuera lo del lobo.

Este relampagueante presumible trajín, de unos y otros, con idas y venidas, tanto ciertas como presuntas, está trayendo unas inusitadas carreras donde cada cual (¿de que vivimos?), supuestamente se está amoldando a la ‘artificial circunstancialidad provocada’, amén del procaz vandalismo, de los muchos que parece haber, de cualquier ego, que puede ser colegida a nada que se mueva el árbol y en donde, por pura y perentoria habitabilidad, andan merodeando tantos. La «CE’1978» sí trajo la democracia, en ello son coincidentes casi todos los observadores, pero puede que lo hiciera en acompañamiento de las rémoras.

Si, es cierto que, a pesar de todos los pesares y de tantos y tantos idus mensajeros, la España Nación está aún intacta, iniesta, dinámica y, en lo que estimamos, hasta solida. Hablamos de la España Nación constitucional y, por ende, de la que es previa al Estado Español y de la cual este, en forma lógica/natural/social debiera, ¡y a todos los efectos!, abastecerse y nutrirse.

Algunos relatos del 31-10-2023, aún parecen estar en el ocasional discurrir (¿acaso no parece?) sobre la futurología del más que próximo porvenir (¿que pasara?), sin dar crédito existencial a las intercomunicaciones que,”in situ”y vía Tv en esa misma jornada, y unas tras otras, ya se daba la impresión (¿solo la impresión?), de cómo qué y en qué modo se abalanzaban.

Cuando volvemos, una y otra vez, sobre la Nación Española, es en atención a la cimera (iy soberana!) importancia que, en nuestro formato constitucional, ¡que es el actualmente vigente!, a nuestro entender y consideración particular, la tiene y ello por que, en lo que votamos el 6-12-1978, se especifica no sólo y exclusivamente que «los ciudadanos españoles nacemos libres e iguales» [ enlacemoslo desde 1948 con «y dotados como estamos de razón nos debemos comportarnos fraternalmente los unos (situelos Vd.) con los otros (ubíquelos Vd.)»], también que, ¡desde tal apriorística igualdad de nacencia!, la composición de la misma está ya plasmada, y lo hace, desde nuestra particular cívica consideración, en “un auto dictamen” que, en formato constitucional sostiene que las [15 preconstitucionales] regionalidades «están integradas en ella».

A lo dicho precedentemente añadimos lo de: » repasense el Art. 2 de nuestra «CE’1978» y con atención deténganse en: «que la integran» y vean por sí mismos que no se trata de un pasado o de un futuro y si que es un «presente activo».

Lo del 6-12-1978, en lo que hay toda una muy efectiva, apreciada y considerada legión de expertos profesionales, eruditos y comentaristas [-.- a los cuales, en lo que nuestros medios nos alcanzan, gustosamente leemos -.-], no sólo y únicamente, desde nuestra cívica singular opinión, habla para los entendidos, que también parece que lo hace, si no para todos y cada uno de los ciudadanos españoles, tanto para aquellos que, en su momento, la votamos como, ¡y al igual!, para todos los que después se han ido incorporando, por nacencia/residencia/solicitud, a la misma ciudadanía española.

Aquello del año 1978, de estar las [15 preconstitucionales] ya integradas en la Nación Española, llevaba aparejado en que las mismas,¡ todas ellas sin distinción!, venía de un “tempus pretérito” de “ser iguales”, fuera no constitucional [en el régimen/dictadura/sistema de (1936-1975) o del constitucional [ en el espacio 1931-1936)], para ir a otro proyectivo “tempus futuro”, donde permanecerían análogamente, ¡y siempre constitucionalmente¡, solidarias entre sí e iguales.

Con tal integración [-.- de las quince regionalidades -.-] la Nación Española, a través del Estado Español, se adhiere a todas y cada de las organizaciones mundiales y más en concreto a las de Europa, y lo hace desde el mantenimiento de su consideración apriorística de: (1°) L1a igualdad constitucional para todos los ciudadanos españoles y (2°) La igualdad constitucional para las quince regionalidades españolas.

Ahora, y desde un corto tiempo a esta parte, da la impresión [-.- repasense las hemerotecas -.-] de haberse iniciado por algunos una carrera por la Nación Española y por otros, diciéndolo sin ambages, por lo contrario. Donde, a la hora de la cita del texto constitucional, se suele quedar en el tintero, en lo que ya constituye una práctica reiterativa, la literalidad expresiva del articulado de la misma.

Con tales mimbres de nuestra «CE’1978» y no, ¡y nunca!, con otros nos presentamos [-.- provistos de la vitola de nuestra igualdad tanto de los ciudadanos españoles como de las regionalidades españolas -.-] ante el resto de Europa y entramos en las entidades europeas.

¿Cómo le vamos a decir ahora a la Unión Europa que unos ciudadanos y/o regionalidades que aquí se van a presentar como desiguales en llegando a los organismos europeos, los unos y los otros, todos tienen que ser tratados como iguales europeos?. ¿Acaso se van a poner en los Pirineos unos intercambiadores de ejes cívicos y de conculcación de derechos constitucionales?.

La carrera a iniciar de la Nación Española debe estar encaminada, por todos y cada uno de los ciudadanos españoles, al reforzamiento de los principios y valores constitucionales, el disfrute singular (como individuos) y grupal (como regionalidades) de los derechos constitucionales y al cumplimiento ( ¡por todos y en todas partes!) de todos y cada uno de los deberes constitucionales.

Después de los actos del 31-10-2023, lo de los principios, valores, derechos y deberes, parece que sería lo más adecuado, incluso igualmente lo más necesario y hasta puede, se podrían adecuadamente explayar, que incluso sería lo más sensato.

Tal y como se presenta el panorama, donde la jactancia se enseñorea de casi todos los cenáculos, difícilmente se podrá seguir la guía y rectitud constitucional, lo cual dará estridencias varias y flagrantes contradicciones y abundantes contraindicaciones. ¡Tiempo al tiempo!.