Manuel del Rosal: «Pedro Sánchez tiene “estómago de avestruz”»

A veces podemos comparar por los rasgos a personas con animales. Decimos que ese tiene rasgos simiescos, aquel otros rasgos felinos, el de allá rasgos perrunos; el de enfrente anda como las gallinas etc.

La Fisiología nos hace conocer las funciones que realiza un organismo para vivir y ahí también solemos comparar a las personas con los animales; por ejemplo, en la forma de comer o en la forma de mirar: “Come como un cerdo” “mira como un basilisco”

Viendo un programa de naturaleza de los que nadie ve porque todo el mundo está embarrado hasta las cejas por los estercoleros de los programas basura, aprendí que hay un animal que tiene una característica única: come de todo, desde hierbas hasta ciertos metales pasando por las piedras, y eso, además, careciendo de dientes. Ese animal es el avestruz.

Conforme avanzaba el documental me iba recordando el avestruz a nuestro presidente Pedro Sánchez. ¿Por qué me lo iba recordando? Ahí van algunas de las características que me hacían recordar a Sánchez

1. Los avestruces carecen de escrúpulos y se tragan cualquier cosa que les venga bien. Sánchez carece de escrúpulos para tragarse y digerir todo lo que le exijan quienes le apoyan, aunque perjudique a España y los españoles, siempre que a él les venga bien a sus fines, que no son otros que alcanzar y mantener el poder.

2.Emplean sus alas para cambiar de dirección en su carrera cuando así le conviene. Pedro Sánchez cambia de opinión según le conviene y, según él, eso no es mentir

3.Su jugo gástrico es capaz de disolver ciertos metales para poder ser digeridos. Los jugos gástricos de Sánchez también son capaces de disolver cualquier cosa para poder ser tragados, digeridos y asimilados con el fin de contentar a quienes le tienen cogido por los bemoles.

4.El avestruz carece de dientes como todas las aves, lo que no le impide tragar piedras y guijarros para así triturar lo que le cueste tragar. En eso Sánchez aventaja al avestruz, pues tiene dientes para triturar lo que sea necesario triturar con el fin de contentar a la cáfila que le tiene secuestrado políticamente.

Todo esto confirma que Pedro Sánchez tiene lo que se ha dado en llamar “estómago de avestruz”, término que se aplica a quienes carecen de escrúpulos y se tragan todo lo que le ponen por delante en la mesa, y también a quienes ingieren y asimilan todo lo que sea necesario por muy ruin, mezquino y mísero que sea con tal de acallar a quienes le tienen como rehén de su ambición bárbara de poder.

MAROGA