Pedro Manuel Hernández López: «El gran «burlador» de España»

Si en el tema principal de la obra «El burlador de Sevilla» –de nuestro mercedario dramaturgo, poeta y narrador del Barroco español, Tirso de Molina –el desorden ético y social, el desengaño, la mentira y la incertidumbre de la España «sesentista», así como la avasallante impetuosidad de «Don Juan», su alma siempre turbada, el dinamismo de su vida en un continuo desorden y en perpetua avidez, contrastan y, a la vez, ponen de manifiesto su gran similitud con la histriónica y sociopática personalidad antisocial del «Gran burlador de España», el sumiso y genuflexo presidente en funciones Pedro Sánchez, el que se ha burlado de los casi 49 millones de españoles –que ha pisoteado la Constitución del 78, ha ninguneado la monarquía parlamentaria y ha erosionando los cimientos de la indivisible unidad territorial de España por siete miserables votos, siete– y todo a cambio de conceder a los independentistas del «procés catalán» una amplia y generosa «amnistia».

Esta ilegal y anti constitucional medida política va a cubrir, con su tupido manto jurídico, no solo, al «capitost» Puigdemont , a los doce cabecillas principales y al Tsunami democrático, sino también, a todos los vandálicos y agresivos miembros de los GDR’s que se e enfrentaron, casi a muerte, a la policía urbana, a los mossos d’scuadra y a la policia nacional, a la vez, que destruían varios vehículos policiales, comercios particulares y quemaban numeroso mobiliario urbano en Barcelona, con la excusa de asegurar sí o sí , que en los colegios de turno hubiera urnas y se pudiese votar con total libertad durante el ilegal referendum del 1-O, en favor de la independencia de Catalunya y, como respuesta a la consigna lanzada por los organizadores: «que no hi hagi normalitat a tots els carrers»(…) Y así fue y así ocurrió…y Barcelona se convirtió en una tea, en la que ardían sus principales «places i «avingudes».

Resulta altamente hilarante, muy paradójico y profundamente vergonzoso que –esta «amnistía» ya pactada por un «trilero» y un «prófugo» en beneficio de ambos– absuelva, de paso e impunemente, a todos los que por unos días, convirtieron Barcelona en la nueva Roma de Nerón. En esta ocasión, en vez de acompañarse, mientras en las calles ardían los coches y contenedores –con la lira y recitando aquella anónima combinacion de versos : «¡Mira , Nero de Tarpeya, a Roma cómo ya ardía: gritos dan niños y viejos y, él de nada se arrepentía(…)–lo hacían al grito de «¡Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia!», siempre acompañado, en todo momento, por las notas musicales y las revolucionarias estrofas del identitario himno «nacional» catalán: «Els Segadors».

Lo más inmoral y avergonzante es que el tal Puigdemont–ese»prófugo» e independentista a quien, incluso, ya le llaman «president– no contento con sus inflexibles exigencias, ahora quiera incluir también en esa amnistía al escolta –que le acompañó en su nocturna y premeditada huida a Bruselas– ¡oh! ¡sorpresa! y cómo no, a toda la familia del «molt honorable» Puyol, acusados como autores de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales,falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución y condenados a varios años de cárcel.

Es incomprensible, que mientras se exculpa a todos y «todas» sin excepción, por haber participado activamente en un procés ilegal de independencia y, de todos los daños materiales y personales infringidos en la vía pública, sin embargo, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE), que en el responsable cumplimiento de su deber –protegieron con sus propias vidas a los ciudadanos catalanes, impidieron los distintos actos de vandalismo y se enfrentaron a los ya famosos violentos grupos defensores de la república catalana– sigan procesados y pendientes de juicio. ¿Es esta la nueva justicia progresista e igualitaria que quiere y promueve el gobierno Sanchezstein para todos los españoles? ¿Qué ha sido del Art. 14 de la Constitución española en la que se afirma que:» Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”? ¡Claro que una vez ninguneado este artículo… no necesitamos que nos traiga la «amnistia» ningún gobierno! y, mucho menos, si lo encabeza un presidente felón y en funciones que ha convertido la mentira y la ambición en su único baluarte y, que se rodea –para «ostentar el poder» que no para gobernar– de comunistas, filomarxistas, separatistas, independentistas y antiguos miembros de la banda terrorista de ETA–la misma que asesinó a varios compañeros de su propio partido– y que como pago a su apoyo, les ofrece un ministerio.

No debemos olvidar que la ley estableció la «amnistía», en primer lugar, para todos los actos políticos considerados «delitos» por la legislación y ejecutados hasta el 15 de junio de 1977–fecha de la celebración de las primeras elecciones democráticas tras cuarenta años de dictadura– de igual forma, también se amnistió a las autoridades, funcionarios y agentes del orden que hubieran cometido delitos o faltas durante la persecución de actos políticos o hubieran violado «los derechos de las personas» ; y en segundo lugar, se puso y entró en vigor en plena «transición», con el único objetivo de eliminar algunos efectos penales que pudieran hacer peligrar la consolidación de la ya iniciada «democracia» en España.

A partir de ahora, si eres catalán e independentista y si–directa o indirectamente– has participado en cualquier tipo de desórdenes públicos en los que hayan resultado lesionados agentes de la policía antidisturbios y haya habido destrozos del mobiliario urbano e incluso comercios particulares, no te preocupes y estate tranquilo: ¡ ni vas a ser procesado ni se te van a imputar los delitos cometidos! Pero… ¡ojo al dato! –como solía decir el entrañable periodista deportivo José Mª García, alias «El butanito»– pues si estos mismos delitos los cometes en cualquier otra comunidad autónoma de España que no sea Catalunya, prepárate, ya que caerá sobre tí y tus actos todo el peso de la Ley. Eso sí, el peso de la «Lex dura sed Lex», pero no el de la ley (con minúsculas) del feminista, progresista(?) y prevaricador gobierno Sanchezstein que se arrodilla ante prófugos separatistas, y negocia con todos los partidos de la ultra izquierda.

Me temo, me preocupa y me indigna muchísimo el que los CFSE no vayan a tener la misma suerte que los que cometieron delitos y alteraron la paz y el orden público, por norma y en el nombre del irrenunciable y cacareado independentismo catalán. Sus actuaciones derivadas del estricto cumplimiento de su profesión– de hacer cumplir la ley– siempre van a estar en el ojo del huracán, cuestionadas y muy criticadas por los que siguen confundiendo la libertad con el libertinaje y el «culo con las témporas».

La «amnistia» –firmada entre el PSO y ERC el pasado 31 de octubre y, a la espera del visto bueno a la letra pequeña y del definitivo «fiat»(hágase) del prófugo y residente en Waterloo para su registro en la secretaria del Congreso– «es algo totalmente inaceptable e inasumible en una democracia plena, porque deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo, quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la Separación de Poderes y, vulnera el Principio de Igualdad en la aplicación de las leyes», según ha manifestado en un escrito emitido con fecha 1/11/23 los miembros de la «Asociacion Profesional de la Magistratura».

Una ley de amnistía –cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional de bolillos que se pretenda buscar– no es, bajo ninguna concepto, admisible en la Constitución Española de 1978, ya que se fundamentan, entre otros muchos valores en: la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.

Esta amnistia no se pacta porque: “Los representantes del 80% de los catalanes respaldan esta ley ni en el bien de España, ni en el interés de España y ni siquiera en defensa de la convivencia entre los españoles con Catalunya»(…), sino única y exclusivamente para que –usando de las palabras halloweenianas de «trato» o «truco» y de su significado– a cambio de vender a España por siete miserables votos, Sánchez siga durmiendo en Moncloa con todo lo que esto conlleva.

Su codiciosa megalomanía de seguir siendo presidente es tan insaciable que, aunque su poltrona esté vendida e hipotecada de antemano, es capaz de todo para poder sugerir «a tutti pleni»–como un sutil susurro, la demoledora frase que Lewis Carroll pone en boca de «La reina de Corazones»– a todo aquel que «no le baile el agua» o «le cante la jota equivocada».

Este famoso personaje de «Alicia en el Pais de las Maravillas» –a imagen y semejanza de Pedro Sánchez– solo tiene una manera de resolver todas las dificultades y problemas que le presentan, ya sean grandes o pequeños, y es ordenar siempre una ejecución inmediata al grito de : «¡Que le corten la cabeza!».

Para no marear más la perdiz y dejar de deshojar la margarita de si la amnistia es o no es legal, democratica y/o constitucional, lo único que no deja lugar a dudas es que, «esta amnistia es el principio del fin de nuestra democracia» (con mayúsculas) y sin democracia, una «república bananera» más, al estilo de Venezuela o cualquiera de la muchas que pululan al Este del Pacífico.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.