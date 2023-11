Manuel del Rosal: «Colaboradores necesarios»

Hay acuerdo entre Junts y PSOE. Serán los días 15 y 16 los días para investir a Sánchez.

En Derecho Penal (artículo 28 de la Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre) se entiende como colaborador necesario al que, sin ser autor de un delito, coopera a su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera ejecutado el mismo,

Nosotros, los ciudadanos españoles y con derecho a voto hemos sido colaboradores necesarios para que esta amnistía de espanto se vaya a ejecutar.

El 23J nosotros los ciudadanos en el libre ejercicio del voto dimos 178 escaños a quienes quieren destruir España abriendo la puerta a esa amnistía perversa que para que haya podido plantearse y pueda ser aplicada ha necesitado de un colaborador necesario: el pueblo. Nosotros, los ciudadanos, nosotros el pueblo libre a la hora de votar hemos sido colaboradores necesarios para que pueda ejecutarse esta amnistía por la que ahora, los mismos que votaron lo que votaron para proporcionar a Sánchez una mayoría de espanto, se rasgan las vestiduras, se mesan las barbas y se tiran de los pelos ante el panorama al que España se asoma.

Tuvimos la ocasión un 23J de evitar todo lo que está sucediendo y todo lo que sucederá si Sánchez vuelve a ser el pelele de los independentistas y no tuvimos ni la capacidad de atender a los avisos que alertaban de que un voto a Sánchez era un voto a los enemigos de España, ni la inteligencia para actuar en consecuencia. Muy al contrario, salimos de la votación como colaboradores necesarios en el desmantelamiento de España y sus instituciones, en la desigualdad entre ciudadanos y en la creación de una casta de delincuentes con derechos y privilegios que, a partir de ahora, se negarán a las honestas, honradas y trabajadoras personas del común.

Uno se pregunta si nosotros los ciudadanos del común, tenemos sentimiento patrio y, según avanza España en su desmantelamiento como nación centenaria, vemos como ese sentimiento no aflora por ningún lado; que España importa a sus hijos un carajo. Y es que, si hay algún país en el que la patria y sus símbolos importan nada a sus ciudadanos, ese país es España.

Puede que simplemente sea que a los españoles solo nos importa algo si ese algo puede incidir negativamente en nuestra cotidiana vida, aunque ese algo si incida negativamente en la vida de otros españoles.

¿Qué me pueden importar si a mi no me está afectando la amnistía ni otras bagatelas que tan solo son asuntos de políticos que pasan sin rozarme la piel ¡cuando me afecten ya elevaré mi voz!

Martin Niemöller fue un pastor de la iglesia alemana y teólogo que, siendo simpatizante al principio con las ideas de Hitler, reaccionó contra ellas cuando se dio cuenta que la política de Hitler era una política totalitaria de homogeneización. Fue internado en los campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau donde permaneció desde 1938 a 1945. Desde la década de 1980, Niemöller es principalmente conocido por su poema Cuando los nazis vinieron por los comunistas en el que expone las consecuencias derivadas de no ofrecer resistencia a las tiranías y autocracias en los primeros intentos de establecerse.

Dice así:

“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que yo no era comunista”.

“Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata”

“Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que yo no era sindicalista”

“Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no dije nada, porque yo no era judío”

“Luego vinieron a por mí, pero ya no quedaba nadie más que pudiera protestar”

Puede que cuando te afecten las bagatelas que ahora no te rozan la piel y quieras elevar tu voz, ya no quede nadie más para escucharte.

