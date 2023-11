Pedro Manuel Hernández López: «La valiente cobardía del «escudero» Page»

El valiente sólo vive lo que el cobarde quiere”. A este refrán de origen anglosajón –que procede de la traducción literal de «The brave man only lives as long as the cowvard wants»– se le puede considerar como un «óximoron». Se trata, pues, de un recurso retórico que combinando –en una misma estructura sintáctica dos palabras o expresiones de significado opuesto– originan un nuevo sentido paradójico o contradictorio.

En «roman paladino»–expresión, que al parecer, fue acuñada en el siglo XIII por el poeta Gonzalo de Berceo, en su obra «Vida de Santo Domingo de Silos», cuando dijo aquello de: «Quiero fer una prosa en román paladino, en qual suele el pueblo fablar a su veçino (…,)– significa que ciertos políticos que subsisten gracias al miedo y al «besa manos» de los demás, lo hacen hasta que éstos se cansan, pierden el miedo y se enfrentan con valentía a ellos.

Me imagino que –tanto por el título del artículo, como por la somera explicación de la figura retorica en el contenida– habrán adivinado que me estoy refiriendo a la actitud del «valiente-cobarde» presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page –destacado barón toledano del presidente en funciones, que ejerce de «verso suelto» entre sus homónimos del Partido Sanchista (antes PSOE) –como a él le gusta auto-proclamarse– dentro de ese gran poema trágico-cómico que es el actual gobierno de Sanchezstein, gracias a los distópicos socios que lo sustentan en un contranatural y servil «mutualismo», pactado impúdicamente.

A estas alturas del «reality show» político –en el que los «déjà vu» se nos antojan cotidianos y frecuentes– nadie ignora, ni en Castilla-La Mancha ni en el resto de Comunidades, la catadura de su actual presidente, digno y altanero «escudero» del ex presidente Pepe Bono –el «Ramonet» por antonomasia de la política española– que salió totalmente indemne, forrado y reparado de su larga y turbia singladura por las suculentas poltronas del gobierno.

Page –a pesar de que guarda gran similitud antropomórfica con su universal «paisano», el bonachón labrador manchego e imaginario escudero, «Sancho Panza»– sin embargo, por su temperamento emotivo, lenguaraz, socarrón, jovial y enemigo de rumiar mucho las cosas, motivo por el que a veces suele pasarse de frenada, detalle que, en absoluto desagrada al personal electo, que lo ve campechano, sincero y valiente en el desplante, le da un cierto aire al famoso detective privado, «Germán Arete», interpretado por Alfredo Landa en «El Crack I y II», la película dirigida en 1981por José Luis Garci.

Últimamente, el toledano suele manifestarse como un furibundo enemigo y bastante contrario al compadreo de Sánchez –su jefe de filas– con los separatistas catalanes del pròces. A diferencia de su conmilitón –el gran bufón de la corte del reino de Sanchezstein y ex lendakari Patxi López, Page se alza como el «pepito grillo» de la Mancha y de esa izquierda que ni se «traga los sapos» que nos quiere imponer Puigdemont ni baila al son del milenario «montserratino Virolai» y siempre antepone y elige las manchegas gachasmigas al «pa amb tumàca» y al «bull» o butifarra catalana.

En esta misma línea, se suele posicionar rocambolescamente y no exento de cierta pseudo valentía contra la «amnistía» –que ya llega por cortesía del fugado a Waterloo– cada vez más y con desplantes ornamentales y postureo de banderillero «fintero» y algo cobardón. A esta opuesta actitud de «valiente-cobardía», tan típica del presidente Page –quien afirma, eso sí, con la boca pequeña, que «Puigdemont tiene intención de humillar al Estado todo lo que pueda y eso no se puede permitir»– es a lo que hemos convenido en llamar retoricamente «óximoron».

Nuestras retinas y memorias aún recuerdan ese último y tramollero «Comité Federal» del del Partido Sanchista (PS)–antes PSOE– en la sacrosanta sede de Ferraz, nº 70 y, que resultó ser a todas luces una auténtica y grotesca «performance» de lo que debería ser un auténtico y democrático comité político del siglo XXI. Excepto por la ubicación de sus miembros y por el idioma empleado, llegué a pensar que estaba siguiendo en directo por TV una sesión del sumiso y enmudecido «Comité del Partido del Trabajo de Corea del Norte» que preside su hierático autarca Kim Jong-un.

Durante el desarrollo del pasado «Comité Federal», el quijotesco presidente Page se quedó sentadito en su silla, mientras sus compañeros de mesnada y puestos en pie, se destrozaban las manos en atronadores aplausos por el despiece de «una España muerta» como premonizó –allá por el 75 y sin censura– la cantautora madrileña Cecilia. Page calificó, con su idiosincrásico estilo de típico «bolo» toledano, el pacto de su secretario general de partido con los golpistas del 17–Junqueras y Puigdemont– de iniquidad y traición al partido y de solemne humillación a España.

Los viejosy consabidos trucos– de experimentado «caudillo» rural que tan buenos resultados políticos suelen reportarle en las urnas– se quedaron solo en mera verborrea de artificio, en la palabrería del típico vermut de las doce y en pura bravuconada para la ocasión.

Si fuera lo mismo «predicar que dar trigo»–a las peticiones del PP de que se retrate, que deserte de la ignominia de Sánchez, que se comporte como un demócrata de verdad y que sea consecuente con lo que prometió durante su campaña electoral– bastaría con los ocho diputados, ocho, del PSOE castellano-manchego que Page tiene en el Congreso para tumbar esa ley «de la concordia y el entendimiento» con la que Sánchez va agradar a los secesionistas del «pròces», a cambio de que le aupen hasta la Moncloa.

Bastaría con que diese «más trigo» y mostrase un poco más de decencia, honradez y sobretodo de coherencia, dejando de ser esa «voz que predica en el desierto» o la machacona conciencia que echa en cara a otros, lo que luego el mismo reniega con sus hechos. Su manifiesto histrionismo –muy similar al de Sánchez– no le permite contemplar entre sus fueros dicha posibilidad. Su vanidosa rectitud le obliga a considerar que, sumar sus votos para deslegitimizar al Estado de Derecho es una franca apelación al «transfuguismo», lo que implicaría un «fraude» electoral a sus votantes.

Todo esto, no dejan de ser unas meras elucubraciones sobre el sexo de los ángeles y excusas de mal pagador, para que todo se quede en «agua de borrajas»…y ¡a quí paz y luego gloria! ¿Puede haber un fraude mayor, Sr. Page, que consumar una amnistía –injustificable e inconstitucional– contra la que todos los dirigentes socialistas durante la campaña del 23-J, con Sáncheza la cabeza, se pronunciaron en contra…? Da la impresión que su concepto de la la palabra «fraude» es algo bastante confuso o la aplica con un superficial entusiasmo donde no debe, aunque este ejercicio sea muy común y frecuente entre aquellos que se manejan con rastrera y «valiente- cobardía».¿Ha olvidado ya que la amnistía de Sánchez dinamita la igualdad de todos los españoles, ante la ley y ante el bolsillo…?

Pocos gestos edificantes caben esperar de quienes llevan ya cinco largos años comulgando con los caprichos de Sánchez auténtico autarca narcisista, megalómano, felón, trilero y con menos principios que un congreso de estafadores y charlatanes.

Por desgracia, la derecha de Feijóo y Abascal (aunque éste ya renunció a no reclamar carteras ni formar parte de un futuro Gobierno del PP) lo tiene muy crudo y difícil para cambiar el tablero politico. La «votancia» socialista –está formada por los que, con mayor o menor deseo y credulidad, votan a un partido esperando que las promesas electorales hechas se cumplan — y no sean como dijo el «viejo profesor» y ex regidor del ayuntamiento de Madrid en la década de los 70 ,Tierno Galván: «esos compromisos que nunca se cumplen»(…). ; es decir, que no se trate de un «embeleco» para arrancarle los votos al sufrido ciudadano. Esta misma votancia socialista, que nunca cambiaría su papeleta para no facilitar al pueblo llano un gobierno de derechas , sin embargo, es capaz de apoyar al PNV y JxC –los dos partidos más xenófobos y reaccionarios de Europa– sin hacerle ascos y, luego, dormir a pierna suelta porque considera un execrable «sacrilegio político» darle la espalda a sus propios «colores», aunque incurra en hechos deleznables y anti democráticos, como el de ahora.

Pedirle a Page, que dé un paso al frente y lidere una revuelta a lo «Espartaco de la Mancha», es una «misión imposible»–pero sin Tom Cruise– o como esperar que la «senyora» Armengol –presidenta del Congreso– acierte un día con su «outfit»(atuendo). El «heredero» de Bono –con su «cobarde-valentia» y alardeando de «perdonavidas»– quizás sueña y aspira con heredar un trono en Ferraz, un colchón en Moncloa, un veraneo en el palacete de La Mareta y las Marismillas o tal vez una vuelta en el Falcon, aunque para ello deba esperar tres vidas, como minimo, para conseguirlo. Por eso, Sr. Page deje de «vender consejos que para Ud.no tiene».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y senador por Murcia.