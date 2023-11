«Médicos por la Verdad» organiza guateques con virus, ARNm y proteína spike, pero no invitan a los muertos por irradiación aguda

Más información

El comunicado de Médicos por la Verdad, firmado por Mª José Martínez Albarracín, José Muñoz y Fernando López Mirones, en respuesta a mi artículo sobre la disidencia controlada, me recordó a los que suelen enviar las folclóricas y demás personajes de la farándula cuando son sorprendidos con alguna infidelidad que quieren ocultar. El redactado, según expresan sus palmeros, es en defensa de Natalia Prego; ignoro si es que a ella le falta destreza en el manejo de la pluma o es que la consideran más vulnerable por estar en entredicho y necesita protección. En realidad, la crítica va dirigida a todo el colectivo, aunque he señalado con el dedo a su fundadora, porque es quien maneja los hilos, quien recibe los donativos y quien vigila el control del relato. que ya nadie cree, salvo los adeptos a la organización, grupo o secta. Este último sustantivo encaja en el fondo y en la forma con su modus operandi.

Parece que el artículo ha herido algunos egos y algo más. ¡Y eso que no he pormenorizado sobre aspectos de los que tenemos abundantes datos! Datos que nos han llegado y nos siguen llegando por parte de los que algún día pertenecieron a la organización, de nombre tan rimbombante como engañoso. La Verdad con mayúsculas es la que este grupo oculta, y hay que decirlo claro. Se han quedado anclados en el año 2020, cuando todos andábamos perdidos persiguiendo a un virus asesino que nadie vio, y hablando de una vacuna de ARNm y proteína spike, elementos que nunca se encontraron. Pero Médicos por la verdad no tiene ni argumentos, ni ideas propias, no investigan; se limitan a leer la literatura “oficialista”, los papers y los argumentarios pertinentes de quienes los dirigen.

Lo más nocivo es que con ello intoxican a los incautos ciudadanos pasivos que los siguen. Negar la verdad parece ser su lema. Por eso cuando el doctor Campra Madrid publicó su investigación definitiva sobre la existencia de grafeno en los viales, extremo que coincidió con el asunto de los imantados, en lugar de investigar por su cuenta –como lo hicieron otros profesionales de la salud y grupos—, siguiendo la orden, pusieron en marcha el “agitprop antigrafeno”, consigna que continúa hasta nuestros días. ¡Son negacionistas por decreto y siguen manteniendo su relato, tan obsoleto como falso! Repiten y repiten la literatura que sus “jefes” les imponen. Es el precio para seguir en el machito y continuar jugando a la defensa de la humanidad: en definitiva, y dicho crudamente: seguir viviendo de la pandemia.

Yo también creí en ellos en un principio, hasta que descubrí la movida y el perfil narcisista y sectario de algunos de sus miembros, así como sus egos inflados. Aprovecho esta coyuntura para revelar algo que muy pocos conocen: Este colectivo tenía la pretensión de controlar todo el espectro “por la verdad”, entre ellos, Psicólogos por la Verdad. Aunque yo me uní un año y pico después, nunca conseguí fiarme al cien por cien, precisamente por esa vinculación, ab initio, con Natalia Prego. Desconocíamos aún todo lo que hemos ido descubriendo, pero teníamos constancia de las luchas intestinas por el “poder” y el afán exhibicionista de su fundadora, cosa bastante criticada por los propios compañeros del colectivo quienes incluso la tildaron de ignorante y de “meter la pata” por meterse en honduras para las que no estaba preparada, a pesar de presumir de científica. (No me pidáis que dé nombres. Debo preservar las fuentes).

Referente a Psicólogos por la Verdad, afortunadamente, su coordinador actual, Ángel Núñez, consiguió desvincularse de MpV y, en la actualidad, es un grupo libre e independiente, sin líderes ni mangoneos de ningún tipo.

Extracto unos párrafos del artículo de Ángel Núñez sobre la disidencia controlada, publicado hoy en el periódico Es Diestro, alusivos a Médicos por la verdad:

“En un inicio, las vacunas eran un gran misterio; se hablaba de proteína spike y otras teorías asociadas al ARN mensajero, como los causantes de los desmanes y efectos, no precisamente considerados colaterales, sino mortales. […] La Quinta Columna fue el primer medio en investigar la existencia de grafeno en los viales. Después se han hecho unos 40 estudios más, en diferentes naciones, con los mismos resultados que obtuvo el doctor Campra. Las consecuencias de este descubrimiento fueron dramáticas, pues no solo contradecían las conclusiones de Médicos por la Verdad, sino que ampliaba la gama de resultados indeseables. El descubrimiento de los códigos MAC por Luis de Benito, detectados a través del bluetooth, y el hecho de que estas estructuras formaran otras más complejas dentro del flujo sanguíneo, así como que podían atravesar la barrera hematoencefálica y crear redes electrónicas a tamaño nanométrico de alta complejidad, implican un gradiente de gravedad ya que hace plausible la manipulación de las neuronas a través de ondas 5G; es decir, hablamos de neuromodulación y de delirios provocados de manera intencionada.

”… Que muchos grupos no quieran ni oír hablar del grafeno no es solo grave y desacertado, sino también una muestra de cómo muchos de estos grupos acaban por convertirse en auténticas seudoélites sectarias con pensamiento único. […] Aquellos que ignoren el grafeno y, sobre todo, los que no quieran ni mencionarlo […] no están a la altura de las circunstancias. En estos momentos, en el que los casos de turbocánceres y fallecimientos inexplicables se han convertido en una moda del nuevo genocidio, es perentorio que Médicos por la Verdad abra su mente. 2020 ya quedó muy lejos y eso de vivir de las viejas glorias no es de sabios”.

Hasta aquí las palabras del coordinador de Psicólogos por la Verdad.

Como causa y origen de nuestra crítica, aluden a un congreso “exitoso” que acaban de celebrar. ¡Qué poca imaginación a la hora de esgrimir argumentos! En realidad, más bien fue una reunión de amiguetes en la que estuvieron los de siempre, mareando la perdiz, sin hablar de lo importante. Tuvo algo positivo, eso sí: el guateque del final en el que bebieron, cantaron y bailaron. ¿Pero puede llamarse exitoso a algo que esconde la verdad?, cabe preguntarse. ¿Se habló de grafeno, de sensores y de otros elementos encontrados en los viales? ¿Se atrevieron con los campos electromagnéticos? ¿Alguien habló del síndrome de irradiación aguda? ¿Y de la luz azul del nuevo alumbrado? ¿Se aludió al transhumanismo y a la interface? ¿Se dijo algo sobre la neuromodulación? Vaya, parece que no. Todo, pura espuma.

Escribo esto por obligación y por conciencia. He elegido estar al servicio del bien y lo justo. Ah, y me gusta dormir tranquila.

Con estas palabras terminaba mi escrito. Sin embargo, me veo obligada a hacer una adenda en respuesta al inesperado redactado/editorial del responsable de uno de los medios donde fue publicado mi artículo. ¡A pesar de haberme felicitado por el eco obtenido por la publicación y haber sido el artículo más visto!

“La autora de dicho artículo de opinión termina arremetiendo contra los seudolíderes, gurúes y santones de la disidencia. Al tiempo que finaliza con estas frases lapidarias: ‘Me mantendré siempre unida a los corazones que sintonizan con el bien y lo justo. Pero sin erigirme en gurú de nadie ni seguir a ningún santón oportunista’”.

Correcto; eso he dicho y lo mantengo. Pero no son palabras lapidarias, sino de atención, dado que los captadores de conciencias están al acecho, y la pobre gente siempre busca líderes a quién seguir. No en vano, es un mundillo que conozco a fondo.

El doctor Miguel Bea, de MpV, nos invita a hacer un congreso sobre el grafeno. No se trata de competir a ver quién hace más congresos. El tema no es ese, y lo he dejado bastante claro. Dice que no separo “… lo que fue la pandemia y la existencia o no de virus (aquí falta una coma), de lo que es la vacuna y sus consecuencias”. ¿De verdad hay que separarlo? Eso me demuestra que no ve la interrelación entre los diversos factores y que todos confluyen en un objetivo muy concreto: el fin de la era humana. Pues claro que soy consciente de todo; desde antes de declararse la pandemia; desde antes de aparecer las vacunas; desde antes de que MpV irrumpieran como “salvadores” del mundo. También contaba con la falsa disidencia, pero no conocía el disfraz y eso me despistó durante meses. Ahora está muy claro. No dudo, sin embargo, de la buena voluntad de algunos médicos que pertenecen al colectivo. Es lo que solemos llamar “tontos útiles”, que sirven de atrezo a la performance.

Dice el autor de este artículo réplica, que, por otra parte, se beneficia de su difusión, que los periodistas “… no somos nadie para explorar en la jungla de la ciencia, territorio exclusivo de científicos, de virólogos, epidemiólogos, químicos, biólogos, médicos, etcétera”. ¿Quéee? ¿He leído bien? Espero que sea un lapsus “agradaor”. ¿Quién debe denunciar la corrupción y la mentira, venga de dónde venga? ¿Debemos callarnos cuando sabemos que a la sociedad se le está ocultando un conocimiento importante para su salud y su vida? ¡Y solo por obedecer, a cambio de un medio de vida, un foco, una fama y un protagonismo que jamás hubieran tenido por méritos propios! ¡Vaya si hay que decirlo! No merece la pena que abunde en la labor del periodista de investigación que obedece a su conciencia. Hay muchos y están dando el callo. Esa es nuestra razón de ser y de existir.

Se pregunta el autor del texto si mi escrito “tiene tanto peso científico o social como para provocar un debate profundo o interesante”. En realidad, no creo que tenga tanto peso, pero es como cuando se espera la lluvia tras una sequía pertinaz. Lo que yo he plasmado es el pensamiento de muchos, que no dicen nada, porque no se dedican a esto, y así me lo han agradecido. Y a ellos, MpV, les ha dolido porque lo que les gusta es darse baños de masas e ir de científicos y de investigadores, cuando lo que hacen es repetir, repetir y repetir el trabajo de otros. Lo peor de todo es que son servidores del sistema. Por eso no podemos fiarnos de nada de lo que digan o hagan.

Estamos en un periodo convulso de nuestra historia. La humanidad se siente insegura y los santones y falsos profetas no dejan de aparecer de la nada; todos con vocación de salvadores. ¡Cuidado con los mensajeros del engaño!