Juan Pérez de Mungía: «Soborno y violencia»

En 1958, José Peñarroya publicaba en la revista Sissi de Bruguera las viñetas que dedicaba a la extraordinaria vida de Floripondia Piripí que se pirra por dar el sí. Y así, como Floripondia corrieron los jefes de las hordas nacionalistas tras socialistas e islamocomunistas como Yolanda y Mónica García que aspiran a vivir de los españoles que defienden la legalidad y la constitución como si fuera posible algo mas que una democracia formal. Esa que promete defender un delincuente narcisista.

El ciudadano se mueve entre el hastío del que usurpa el poder del Estado y el miedo en ese guiñol sanchista que acusa a otros de sus prácticas totalitarias. La trágica imagen de una república bananera con amparo de Zapatero. No hay nadie mas capacitado para un asesinato que aquel que carece de cualquier escrúpulo moral. Mein Kampf: Manual de resistencia. Desde tiempo inmemorial, Lenin ya sacrificaba cualquier principio al resultado final. Y en efecto, un dictador no emerge por sí mismo de su capacidad para concitar el apoyo de los ciudadanos sino de la forma en que usurpa el poder y substituye la voluntad de la mayoría por esbirros, mercenarios y mafiosos cuando castiga infinitamente la defección y recompensa hasta el límite su sumisión y simulada afección. Desde Napoleón hasta aquí no ha habido ningún tirano que no haya emergido en su audacia a partir de las urnas. ¿Cuál es el secreto?.

La diferencia entre aquellos que viven del régimen y aquellos que lo sufren no es el seguimiento social que obtienen sino de la forma en que practican los primeros el soborno y la violencia mientras los segundos se contienen practicando una conducta inofensiva, que algunos interpretan como pacifismo.

Pero ni aún así, quedan satisfechos aquellos que aspiran al silencio de quienes regalan su futuro a quienes solo quieren dilapidarlo; sea bajo la destrucción de un Estado social y democrático invadiendo las competencias del Poder Judicial como soporte de un Estado que en teoría ampara la Constitución; sea bajo las transferencias de capital a quienes blanquean sus delitos y absorven recursos públicos manipulando la caja común en favor de sus pensiones, prebendas y privilegios. La política es una formidable palanca para mediocres. Para Sanchez es cuestión de dar amparo a quienes pierden las elecciones para ejercer de garimpeiros en el Senado.

Cualquier ciudadano informado como cualquier militar ilustrado sabe que no hace fuerte a un ejército desplegar una masa ingente de soldados que devienen en carne de cañón, sino la potencia de fuego que proviene de la abstención de la violencia por parte de quien cree en la Ley y la amenaza o la violencia que ejerce un colectivo minoritario a su favor, sea nacionalista, musulmán o evangelista pentecostal. Una docena de mártires de Al Aqsa puede poner en jaque un Estado, como hicieron los mercenarios de ETA, la CUP y Tsunami democrático si pueden rebasar la capacidad de la justicia para imponer la Ley. De ahí, la amnistía que ha hecho del sátrapa un presidente. Si el necio Casado y el bisoño Egea fueron incapaces de resistir la presión para renovar el Tribunal Constitucional, ¿pueden sus herederos consentir con el soborno y el tráfico de influencias de que se sirvieron en el pasado? Es el mismo alfoz que sostiene el periodismo sucio subvencionado que filma al policía infiltrado en una manifestación con una bandera preconstitucional, una perfecta articulación entre soborno y violencia que hace a las minorías fuertes, y a los ciudadanos víctimas. El periodismo sucio que sabe que tiene que callar. Paso a paso con el amparo de la tecnología pueden perseguir al ciudadano mientras desaparecen quienes juraron la defensa de la constitución y la nación.

De nuevo, reemerge la escuadra de Billy el Niño despues de que le retiraran post morten reconocimiento y pensión. La contradicción que soporta la policía es la diferencia entre músculo y razón. La policía no debe ejercer de perro de presa del régimen. Ellos mismos son sacrificados cuando reciben su salario de su habilidad para destruir la protesta con quienes pueden compartir el propósito por el que juraron. Y eso cuando quedó derogado el principio de obediencia debida en Nuremberg. ¿Serán exculpados por haber protegido a un delicuente como Sánchez contra la Constitución? Quienes hay que esperan unicamente el respaldo legal para una intervención armada.

Si los Tribunales de Justicia carecen de fuerza militar para imponer sus sentencias, ¿quien puede pensar que Sánchez pueda quedar destituido cuando ha incumplido sendas sentencias de inconstitucionalidad?. El ciudadano mira a la Justicia con esperanza de que la razón prevalezca, pero frente a la razón están las SS que tan admirablemente halaga Bolaños, e infiltra Grande-Marlaska. El drama no es que pueda emerger un Hitler, el drama es que no exista nadie que pueda pararlo.

Sophie Scholl, en el recuerdo «El verdadero daño lo causan esos millones que quieren ‘sobrevivir’. Los hombres honestos que sólo quieren que los dejen en paz. Aquellos que no quieren que nada más grande que ellos mismos perturbe sus pequeñas vidas. Aquellos que no tienen bandos ni causas. Aquellos que no miden sus propias fuerzas por miedo a enemistarse con sus propias debilidades. Aquellos a quienes no les gusta causar problemas… o crear enemigos. Aquellos para quienes la libertad, el honor, la verdad y los principios son sólo literatura. Los que viven en pequeño, se aparean en pequeño, mueren en pequeño. Es el enfoque reduccionista de la vida: si la mantienes pequeña, la mantendrás bajo control. Si no haces ningún ruido, el hombre del saco no te encontrará. Pero todo es una ilusión, porque también mueren ellos, aquellos que enrollan su espíritu en bolitas diminutas para estar a salvo. ¡¿Seguro?! ¿De qué? La vida está siempre al borde de la muerte; las calles estrechas conducen al mismo lugar que las avenidas anchas, y una pequeña vela se apaga sola, como lo hace una antorcha encendida. Elijo mi propia manera de quemarme”.