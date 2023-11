Manuel del Rosal: «Estos serán los trabajos asignados a Sánchez tras su investidura»

En la empresa en la que trabajé durante treinta años, a los que adoptaban posturas genuflexas ante el director general, el director comercial y el de recursos humanos, les llamábamos “los bisagras”. Con ello nos referíamos a las bisagras que, desde que mamaban de la teta de su madre, tenían entre las vértebras de la columna vertebral para facilitarles la permanente genuflexión y sumisión. Viendo a Sánchez humillarse sumiso y genuflexo ante los que odian a España, uno se pregunta

¿Cuántas bisagras tiene insertas entre las vértebras desde su más tierna infancia para poder humillarse por una miserable cuota de poder con fecha de caducidad?

Aquí en España so tolera todo con tal de que coincida con los dogmas tolerantes de los progres, tolerantes con todo lo que beneficie al gobierno y a quienes viven de él.

Creen en la virtud de la tolerancia siempre que allane el camino para la consecución de sus fines porque, para este gobierno progre, la tolerancia es una virtud cuando va caminando por los caminos que conducen al poder.

A millones de españoles les parece bien la amnistía para quienes odian a España y a los españoles. Y como les parece bien han dado 178 votos a Sánchez para que, durante cuatro años, sea la marioneta sumisa de Puigdemont, el lamebotas de Aragonés, el monaguillo de Urkullu, el amante platónico de Yolanda y con Otegui, el traidor a las víctimas de ETA. Los españoles que votan a Sánchez saben que eso es votar a los independentista y asesinos. Los votos que los ciudadanos han dado a Sánchez han sido automáticamente trasvasados a Puigdemont, Urkullu, Otegui, Yolanda y Aragonés. Uno se pregunta ¿por qué es así? La respuesta es fácil: La gente moderna y progre, unida a la gente que prefiere una limosna a un trabajo creen que votar izquierda traerá la desaparición de la gripe, la solución ¡por fin! al cáncer, el que los hombres dejen de poner los cuernos a sus mujeres y sus mujeres a ellos, la solución a la sequía, la ausencia de borrascas, tifones, huracanes y ciclones, la molestas menstruación y menopausia a las mujeres y, entre otras muchas cosas pertenecientes a un mundo feliz utópico, el que los niños obtengan el doctorado a los 13 años. Y claro, ante semejante panorama de felicidad, los ciudadanos hemos articulado un Congreso que va a investir a Sánchez como sumisa marioneta de Puigdemont.

El cargo que a partir de hoy desempeñará Sánchez es el de marioneta sumisa de Puigdemont, pero ¿qué es una marioneta?

Una marioneta es un muñeco que se mueve mediante hilos, hilos que son movidos por alguien que permanece oculto, es así como la marioneta no tiene voluntad propia, sino que actúa según los manejos del que mueve los hilos. En términos socio populares llamamos marioneta a una persona que es manejada por otro y alude a la falta de autonomía de esa persona. Cuando a alguien se le señala como marioneta, en definitiva, se le está señalando su falta de autoridad y de capacidad. En su segunda acepción la RAE dice: Persona que se deja manejar.

Ejemplo: “El presidente no toma decisiones por sí mismo, sino que se limita a obedecer las instrucciones de quien le mantiene en el poder”

Uno se pregunta que posturas no habrá ofertado Sánchez a los que le van a investir. Él dice que lo hace por la convivencia de los españoles y yo le digo que eso es mentira, Que venda su dignidad (si es que tiene alguna) por unos años de postureo político me la suda, pero si me importa que ponga a la venta en el patio de Monipodio en el que ha convertido el Congreso la dignidad de España y los españoles. Que se arrodille sumiso y complaciente ante los que así lo quieren, tampoco me importa un carajo, pero si me importa que humillándose él humille a España y a los españoles que todavía tenemos sentimientos patrios

MAROGA