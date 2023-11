Rafael López Charques: «Aquí mando yo»

Queridos conciudadanos, como personas honestas y humildes que somos la mayoría, debemos entonar el “mea culpa” por lo que está pasando en nuestro país. Sí, no les extrañe, quizás la única disculpa que tenemos es que posiblemente seamos duros de mollera, y en consecuencia no entendamos el gran futuro que nos está ofreciendo “cum fraude”.

La cuestión es muy sencilla, el aprendiz aventajado de dictador nos ha dicho por activa y por pasiva aquí mando yo. Conmigo todo irá sobre ruedas y seréis felices. y el que no lo acepte es un enemigo de la nación.

Nosotros, en nuestra ignorancia y con vistas al futuro nos preguntamos ¿qué nación? Desde luego no se referirá a España, porque por el camino que vamos tiene los días contados. ¿Entonces?

Indudablemente algunos estamos asombrados. Hemos sabido de manifestaciones multitudinarias durante muchos días, en gran parte de las capitales de provincia, frente a las sedes de su partido. Quizás sea que la gente no tiene nada que hacer y así se divierte, aunque nos extraña, pues exponerse a pelotazos de goma y a gases lacrimógenos no es lo más aconsejable, pero ¿quién se iba a suponer esto? Cierto es que hubo grupúsculos que buscaron el lio, pero en las manifestaciones salvajes de los independentistas catalanes, ni gases ni pelotas. Teníamos entendido, seguramente otra ilusión dado que nuestro cerebro no da para más, que todos éramos iguales ante la ley. Tomamos nota.

Estamos contentos de que nadie tuviera que huir por los tejados de las casas del pueblo, demuestra que somos algo civilizados, no como otros.

La cuestión está muy clara, aquí mando yo y quiero seguir mandando ¿Cómo? Da igual el método. El caso es pasar a la historia. Y no me acusen de mentir, ya saben que es que cambio de opinión.

Quienes me acusan de que me salto las leyes e incluso la Constitución que no mareen, no entienden nada de nada.

Ha cedido y cederá en todo lo que le exijan los separatistas, especialmente en que lo que desee el traidor cobarde. Si “París bien vale una misa”, la poltrona de La Moncloa” bien vale una bajada de pantalones.

Ustedes tranquilos. Nuestro país es el mayor receptor de dinero a fondo perdido de la Unión Europea. Hasta ahora no le ha dado la gana de publicar la lista de los cien mayores beneficiarios de los mismos, como es preceptivo y no pasa nada. Entonces ¿para qué preocuparnos?

Quien sí debería preocuparse es “cum fraude” pues creemos que tiene muy malas compañías. A él le exigen, pues saben que en su orgullo cederá en todo, con tal de poder decir “aquí mando yo”, pero no tiene en cuenta que hay amistades peligrosas, y que muy posiblemente en cuanto no lo necesiten le darán la patada.

Mientras tanto nosotros, el verdadero pueblo, no podemos seguir a la expectativa. O actuamos o nos convertirán en simples marionetas con las que se divertirán siempre que les venga en gana. No podemos consentir con que se destroce nuestro país para exclusivo beneficio personal de unos cuantos, que cada vez tengamos menos dinero, mientras se regala a unos todo el que nos piden para financiar sus gastos caprichosos y en ocasiones de auténtico lujo.

Que “cum fraude” no se equivoque, en España manda el pueblo, le guste a él o no. Si quiere aceptarlo bien, de lo contrario es su problema. Nosotros tenemos bastante con solucionar los nuestros, dada la situación a que no ha llevado.

Por eso animamos a todos los españoles a actuar pacífica y democráticamente, de lo contrario nos llamarían terroristas, pero con firmeza.

¡Despierta España!