Victor Entrialgo De Castro: «Se ha comprado la Presidencia»

Se ha comprado la Presidencia. No hay más. Ese es el resumen. Y lo ha hecho pagándola con nuestro Estado de Derecho. La perversidad no puede ser mayor.

No conozco personaje más pérfido, malvado y ruin que este tirano. Y a juzgar por semejante traición a la Nación por siete votos su desprecio al pueblo soberano, su prepotencia y su altanería, amén de una psicopatía Sanchez esconde además muchos intereses y fondos europeos y españoles que le respaldan, además de los masajes de su suegro.

Unos palmeros parlamentarios tienen «el deshonor» de firmar esa Proposición de ley de amnistía y aplaudir a su benefactor como focas sin dignidad mientras investigan a los jueces en sede parlamentaria dirigiendo amenazas mafiosas y veladas contra ellos para aplicar la ley de un modo chavista determinado ignorando que el poder judicial, también emana del pueblo.

Sanchez nos ha devuelto a África. El golpe urdido por una pequeña facción, una cabila, ha sido consumado. A pesar del clamor Sanchez, sus esbirros y secuaces traidores han usurpado la soberanía al pueblo. Pero el pueblo, como tantas veces a lo largo de la historia, seguirá en pie y se levantará todos a una como en Fuenteovejuna, contra el Comendador.

Ahora se creerán muy listos y se mostrarán muy ufanos. Pero el Movimiento de Resistencia unida no ha hecho más que empezar. No podrán con el pueblo. El sábado será la primera Manifestación de muchas. No es país para cobardes. Un golpe se contesta con otro golpe. Golpe a golpe, paso a paso.

Sánchez ha comprado la Presidencia como antes Ábalos el coche, Lastra el ático o Montero el chalet de Galapagar. Son unos farsantes. Se enriquecen mientras subastan el Estado y la Nación.

Pero ¿Zaragoza se rendirá? La muerte al que esto diga. Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo abriráse vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde.

Victor Entrialgo