Manuel del Rosal: «Pedro ha sido investido…y ahora ¿Qué? Ahora a pagar nuestra estupidez, nuestra desidia y nuestra tibieza»

Ahora España se encuentra en la tesitura de vivir cuatro años gobernada por quienes quieren romperla, por quienes quieren reescribir su historia, por quienes quieren implantar la peor dictadura que imaginarse pueda: la dictadura de un partido.

Coincidiendo en el tiempo, la investidura se ha producido en los días en los que han llegado los datos de pobreza y pobreza infantil en España. Son estos:

Según la AROPE, organismo internacional que se dedica al seguimiento de la evolución de la pobreza en Europa, España ocupa el cuarto lugar de los países europeos en pobreza y riesgo de pobreza con un 26% de la población tan solo superada por Rumanía 39,4%, Bulgaria 32% y Grecia 26,3% y a cinco puntos de la media europea situada en el 21% Hay más: Los hogares que no pueden tener una temperatura adecuada han pasado a alcanzar el 189% sobre los que lo sufrían hace unos años. Cuatro millones de hogares y doce millones de personas, tras pagar a primero de mes las facturas básicas de la hipoteca, la luz y el gas encuentran serias dificultades para llegar a fin de mes, con la paradoja de que solo un tercio de ellos están en el paro, los otros dos tercios trabajan, pero no les llega. A todo esto, hay que añadir que 2,2 millones de niños se encuentran sumergidos en pobreza, algunos de ellos en pobreza severa.

Nuestro presidente está radiante por haber sido elegido de nuevo, nuestro ínclito, inefable y nunca bien ponderado presidente, durante las dos jornadas de la investidura, calló como una puta todo lo arriba expuesto; a lo más que llegó fue a prometer “mejorar la vida de los ciudadanos” y para ello va a donar 15.000 millones de euros de nuestros impuestos a los enemigos de España para así garantizarse dormir otros cuatro años en el colchón de la Moncloa.

En una muestra más de su indignidad, de su falta de empatía para todo aquello que no sea él mismo, de su cobardía, de su bárbara y enfermiza ambición de poder a costa de lo que sea, nuestro presidente, dando muestras de tic autócratas y de gestos autoritarios que quiere ocultar, pero se le escapan; de tal forma se le escapan que, en ocasiones su cara semeja la de un psicópata como cuando durante su discurso emitió carcajadas que más parecían la risa de un orate que las carcajadas de una persona normal.

Quince mil millones les va a regalar nuestro presidente a los golpistas con tal de seguir durmiendo sobre ese colchón moncloita que, por cierto, ¡como debe de estar el pobre! tras tantas noches en las que ha tenido que soportar las maquinaciones perversas de Sánchez! Porque las noches de Sánchez no son como las noches de cualquier persona con sus insomnios, sus ensoñaciones, sus pesadillas, No, las noches de Sánchez revolcándose en ese colchón que, si hablara, nos sorprendería a todos desvelando las oscuras maquinaciones de la mente turbulenta de un narcisista, ególatra, autoritario y autócrata. Son noches en las que maquina, maquina y maquina para ver la mejor forma de contentar a quienes le apoyan y así dormir la noche siguiente para volver a maquinar nuevas formas de entregarse él y entregar a España a los pies de los caballos independentistas y bilduetarras. Como digo, quince mil millones de los impuestos de los ciudadanos que podrían emplear nuestro presidente en paliar la pobreza de millones de ciudadanos entre ellos 2,2 millones de niños. Pero no, en su aquelarre de poder, en su calenturienta ansia de autocracia; riega de millones a los que quieren romper España olvidando a quienes sufren su política de entreguismo, política que consiste en articular todos los mecanismos perversos para, aunque sea arrodillándose ante los que les venden a plazos sus votos, hacer de figurón que no de presidente.

Y España será gobernada en los próximos cuatro años por un delincuente prófugo mientras Sánchez hace de marioneta de ese delincuente.

MAROGA