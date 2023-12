José Manuel García Albarrán: «¿Nadar y guardar la ropa?»

Le faltó tiempo para ‘echarse a volar’ de nuevo tras jurar, o mejor dicho -perjurar- ante SM el Rey su recién estrenado mandato, que ha estado precedido de la mayor traición que puede cometer un aspirante a Presidente del Gobierno a sus votantes, a la Constitución, al Jefe del Estado y a los ciudadanos españoles en general -exceptuando sus palmeros, chupatintas bien pagaos y demás estómagos agradecidos- gracias a su pacto con separatistas, golpistas, traidores y con los herederos del terrorismo que asoló España durante diez lustros (1961-2011)

La imagen de Sánchez paseando, por el Kibutz

(comuna agrícola israelí), cuyos habitantes habían sido atacados en la frontera con Gaza siendo masacrados, torturados e incluso decapitados por los terroristas palestinos de Hamas, dejando 1.400 muertos y llevándose secuestrados 240 ciudadanos de distintos países sin respetar sexo ni edad -ancianos, adolescentes, jóvenes, niños e incluso bebés-

A continuación Sánchez, con su raquítico chaleco, caminó por las calles semi destruidas de Gaza y Cisjordania, chaleco antibalas que le dejaba al descubierto gran parte del abdomen, dándole un aspecto “semi cómico” que contrastaba con su ‘impostada’ cara de funeral y con las imágenes que le rodeaban de destrucción, muerte y desolación de los lugares visitados, lo que parecía el preludio del ridículo espantoso que haría por intentar ‘nadar y guardar la ropa’ o lo que es lo mismo, intentar contentar a los masacrados primero en su visita a Israel y su entrevista con Netanyahu, quien le reprochó “ponerse al lado de los terroristas de Hamas” por intentar Sánchez ‘darle consejos’ a la vez que le reprochaba los resultados de la guerra contra los palestinos. Posteriormente visitaba a ‘sus verdugos’ y siguiendo la línea de condena de sus socios comunistas de SUMAR y de Podemos denunciaba el ataque de Israel contra Hamas (gobierno de Palestina) como genocida.

Todo ello le ha valido una dura respuesta del gobierno de Israel y ha supuesto un grave conflicto diplomático con este país habiendo provocado la reciente llamada a consultas de la embajadora española y tras su reincidencia, la retirada de la embajadora israelí en España.

Y dicho esto, no es que esté mal reclamar un Estado Palestino autónomo y libre, no está mal reclamar un alto el fuego negociado, pero lo que no se puede obviar es que los terroristas de Hamas, vinculados a la Yihad islámica y demás grupos del radicalismo islámico, como actuales gobernantes de Palestina, fueron los que primero declararon la guerra, invadiendo por sorpresa y violentamente el territorio israelí, asesinando en un concierto a cientos de jóvenes inocentes y ejecutando en el ‘Kibutz’ a decenas de familias de colonos dentro de sus casas, para finalizar su ‘heroica’ acción secuestrando salvajemente a más de 230 ciudadanos entre los que había mujeres y hombres de todas las edades y niños de corta edad que separaron con extrema violencia de sus padres, aunque algunos de ellos habían sido previamente asesinados.

Y volviendo a nuestro país… la verborrea fácil, contradictoria e imprudente de Sánchez, al que se le ve ‘crecidito’ por haber obtenido un nuevo mandato, aun a costa de lo que todos sabemos, está causando graves consecuencias en política internacional y habría que recordarle señor Sánchez un dicho que debería conocer, si leyera un poco más y es que… “No es prudente hablar de la soga en casa del ahorcado”.

Pero no contento con ‘liarla’ en Israel ahora causa otro problema diplomático con nuestros vecinos italianos ya que ha calificado su actual gobierno “de ultraderecha” lo que ha provocado una airada protesta por parte del gobierno de Italia.

Aunque no acaba aquí el despropósito de este ‘gobierno a la fuerza’ ya que el ‘súper ministro Bolaños’ llamado ‘el ministro perejil’ coloquialmente, por estar en todas las salsas, ha ido a convencer al parlamento europeo de ‘las bondades’ del Proyecto de Ley de Amnistía, sin tener en cuenta que más de media España (70%) diversas asociaciones y una parte muy importante de la judicatura, no solo está en contra de esta ley partidista y sectaria sino que la califica directamente como ‘Anticonstitucional’.

Pero Bolaños, tras la primera exposición, asegura que “hay cero oposición y cero de desconfianza por parte de la UE” dando a entender que ya tenían el apoyo para la ley que pretenden aprobar.

Pero las mentiras ‘vuelven a tener las patas cortas’ y el Comisario general le chafa su infundada y falsa euforia desmintiéndole que estén ‘cero preocupados’ y que vayan a dar de inmediato el visto bueno para que se pueda cursar esta ley, que seguirán estudiando.

¡Esas mentiras solo le sirven para intentar engañar a los españoles!

Mientras tanto las vergonzosas negociaciones entre Puigdemont y el gobierno han tomado forma en Suiza (Berna) donde se ha desplazado Santos Cerdán (PSOE) para ‘seguir negociando’ en presencia de ‘el verificador’ y diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez.

Es decir que -el futuro de España está en manos del PSOE y de Puigdemont con un mediador oriundo de El Salvador que decidirá si se cumplen las condiciones preelectorales firmadas por Sánchez como condición impuesta por JxCat para ‘prestarle’ los, ya famosos por su indecencia, siete votos.

Mientras tanto seguimos aguantando el cinismo de Sánchez, la chulería de Patxi y la prepotencia y las mentiras de Bolaños, que ahora ‘moja en tres salsas’ Ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes.

¿Qué les parece?

Todo ello va haciendo un ‘caldo de cultivo’ propicio para hacernos pensar que se avecina una época insegura y convulsa sin precedentes en estos casi 46 años de andadura, hasta ahora democrática, cuyos rasgos nos permiten sospechar la implantación de otra dictadura, pero ésta vez social-comunista.

El sindicalista y líder de UGT Largo Caballero, dijo en 1933…“Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera”.

En este momento la frase tendría una pequeña pero muy importante rectificación…

“Conquistaremos el poder ‘a pesar de la Constitución”

Abríguense bien… ya que al frío meteorológico puede suceder el frío político.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado