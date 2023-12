Victor Entrialgo De Castro: «¿Tenemos lo que merecemos?»

Mientras las televisiones subvencionadas acunan a la Nación para que se duerma sirviéndose para ello, de nuevo, de Barbara Rey, España parece tener lo que se merece porque está llena de chiringuitos, sofás covachuelistas y bien pagás.

El resto de los que no quieren mancharse en Ferraz con la tizna de la humedad de la noche espera que la fruta caiga del árbol no ya madura sino podre, sin saber que así no habrá ni fruta que comer. Esos que esperan simplemente que todo suceda, cuando por fin suceda, no podrán decir que estuvieron, aunque seguro que lo dirán los primeros.

Del 3 al 6 de diciembre dia de la Constitución y de la Nación, el día político más importante, todos tendrán nueva ocasión de merecimiento. Incluso aquellos que hasta ahora no han ido a ninguna manifestación, aquellos cuyo negocio está secuestrado por la subvención, tendrán ocasión de salir a la calle o encontrar formas de protesta porque además de la satisfacción de perder de vista al dictador insufrible, traidor y mentiroso, su negocio podría ir mejor con menores impuestos, menos gasto público, mejores gestores. Y no es preciso ser catedrático para concluir que hoy es el tirano el que no es sostenible.

España tiene lo que se merece porque si merece otra cosa, está tardando en demostrarlo. Y aparte de acudir todos los dias a Ferraz ante la sede del partido bwana responsable de todo ésto, el próximo dia 6, el dia de la Constitución, el día de la Nación, en las plazas y rincones de España tiene la mejor ocasión.

Víctor Entrialgo