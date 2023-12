Manuel del Rosal: «España mira al abismo demográfico: De la mujer madre a la mujer que no quiere serlo»

“La mujer romana, libre de sus funciones de mater familias, quiso igualarse al hombre y lo que consiguió fue adueñarse de todos sus vicios y ninguna de sus virtudes” Carcopino en El Imperio Romano en su apogeo

“Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación debe dejar de lado todas las ridículas nociones de que, ser amada, estar comprometida y ser madre, es sinónimo de estar esclavizada o subordinada”. Emma Goldman, escritora lituana de origen judío célebre por ser una de las feministas pioneras y en la emancipación de la mujer

Datos incontestables según el INE: De 2008 hasta hoy la natalidad ha descendido un 37%. En 2022 solo hubo 329.000 nacimientos mientras los fallecimientos ascendían a 463.133. Uno de cada cinco municipios no ha visto nacer un bebé desde hace tres años. Solo cinco de las 52 capitales de provincias ha visto más partos que funerales.

“Llevar los pantalones” es una expresión muy conocida y antigua que tiene connotaciones de poder, de mando. Fue entre los años 20 y 30 del siglo pasado cuando las mujeres empezaron a vestir pantalones. Un sociólogo francés, cuyo nombre he olvidado, afirmó: Es la mayor revolución de la historia del mundo moderno que afectará al futuro de los países occidentales. Desde entonces no ha habido año en el que la mujer no haya dado un paso más en su cambio de rol como miembro de la sociedad, hasta llegar al momento actual en el que la mujer madre está devaluada. En este camino, las mujeres han tenido el apoyo de una sociedad que, en nombre de la “libertad”, ha apostado por la mujer fuerte, dueña de sí misma, moderna en todos los conceptos, sin límites, emprendedora, vital activa…arrinconando en el desván a la mujer madre, a la mater familias, figura que hoy está denostada frente a la mujer arriba mencionada. Esto es España y España forma parte de Europa donde todo está igual. Son las consecuencias de, como diría el sociólogo francés del que no recuerdo el nombre, “la entrada del pantalón en el vestuario femenino”. Pero hay más, mucho más, en la pérdida del sentimiento materno en la mujer de estos dos últimos siglos.

Jérôme Carcopino, historiador francés especializado en la Roma Antigua publicó en 1939 su obra “La vida cotidiana en Roma durante el apogeo del Imperio” Carcopino pone ante nosotros como el mayor y mejor administrado imperio que se conoce – duró 500 – se iba deshaciendo poco a poco conforme los valores que le llevaron a dominar el mundo se iban diluyendo en la riqueza acumulada, en las costumbres licenciosas y en la pérdida de esos valores y principios que llevaron a una aldea del Lacio a levantar el más grande imperio de la historia.

Cuando en el año 476, Odoacro rey de los hérulos llegó a las puertas de Roma, estas se le abrieron solas. Y esto fue así porque, desde hacía años el enemigo de Roma estaba dentro de ella misma.

Carcopino: “Nuestras ciudades se ven ensombrecidas por la miseria, mancilladas por la existencia de sus tugurios, deshonradas por los vicios que engendran…”La evolución de la familia romana fue desde el más estricto formalismos hasta el liberalismo más extremo…”Sus miembros muestran las más nobles virtudes y los vicios más abyectos…”Así como el dios Jano exhibe sus dos caras, la Roma de Trajano nos ofrece tanto la imagen de una sucia sentina por donde Roma comienza a hundirse como la de un sublime refugio de los más nobles ideales… “Para paliar el progresivo descenso de la natalidad, Augusto tuvo más remedio que intervenir”

Y apoyándome en esta frase quiero entrar en la cuestión fundamental que me mueve a escribir sobre la mujer occidental actual y la mater familia romana y las consecuencias que tuvieron lugar en Roma al pasar la mater familia a vestal en aquel entonces y la mujer madre a mujer moderna sin límites y sin frenos segura de sí misma en los tiempos actuales.

Carcopino: “¡Qué lejos del edificante retrato que nos brinda la familia romana de los heroicos tiempos… Aquel edificio sin fisuras se resquebrajó por todas partes… “La mujer romana en esa época del apogeo romano, en lugar de fomentar la moralidad, la debilitó. En vez de fortalecer su cuerpo lo magulló… La mujer, aprovechando el menoscabo de la autoridad paterna, se elevó por encima de ella. Si la mater familias, clave del arco de la familia en la que ella cultivaba los valores y los principios y los imbuía en sus hijos, despareció, el pater familias dio paso a, como escribió Marcial: “El hombre que permitía que la mujer le asfixiara bajo el velo nupcial” “Las mujeres pasaron de ser esposas a ser “liberadas” y “desenfrenadas” que, “por no renunciar a su aspecto físico eludieron la maternidad”. “Ya fuera por un descenso voluntario de la natalidad, o acaso por el empobrecimiento de la raza, las uniones romanas resultaban estériles”

La mujer romana, liberada de la carga maternal al no tener hijos y si los tenía entregar su formación y educación a los esclavos y libertos, creó “la grotesca figura del hijo, de ese niño mimado de las sociedades que han adquirido el hábito del lujo y han perdido los valores”

Y cuando la mater familias, clave del arco de la institución familiar y esta, cimiento donde se asentaba los valores y principios que llevaron a Roma a crear semejante imperio, abdicó de la maternidad y malcrió a los pocos hijos que nacían, el ejercito dejó de ser esa máquina de guerra perfecta porque lo formaban mercenarios de todas las razas menos romanos, la educación desapareció y las costumbres se envilecieron, de forma que, cuando Odoacro llegó hasta las puertas de Roma, solo tuvo que empujarlas un poco para entrar en ella. Era el año 476 DC. Hoy, en este siglo XXI la civilización occidental da muestras de cansancio y si repasamos las causas vemos que muchas de ellas son las mismas que derribaron el magnífico imperio romano. Entre ellas y como muy principal el cambio de rol de la mujer en la sociedad.

