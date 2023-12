Rafael López Charques: «Sobran y faltan»

Mis conciudadanos, espero que hace tiempo que se habrán dado cuenta de que nuestro querido país, por lo menos para una mayoría, es una tierra de contrates. Efectivamente, sobran muchas acciones y modales, al tiempo que faltan otras, por desgracia mucho más importantes.

¿Qué sobran? Pues de entrada ministros, a no ser que “cum fraude” los rote cada pocos días y así un gran número de conciudadanos puedan disfrutar de las mieles del puesto. Creemos que, si mete también en la rotación a secretarios, subsecretarios, asesores, etc. habrá sitio para todos.

Lógicamente también sobran enchufados de todo tipo, como por ejemplo en la dirección de Correos, de la agencia EFE y similares, cuyo único mérito, que sepamos, es su amistad con el jefe supremo.

No conocemos la posible eficacia de estas personas, pero da igual, el caso es que sean fieles servidores.

Nos ha extrañado el nombramiento del nuevo embajador ante la UNESCO. Creíamos que las embajadas se nutrían de diplomáticos de carrera, que para algo existen, pero parece que estábamos equivocados, cuando se nombra a una persona que, para más inri, su trayectoria intelectual es muy discutible. Conclusión, para el gobierno del jefe, con tal de ser amigo leal, vale cualquiera.

También sobran las manifestaciones de descortesía. Parece ser que nuestro, por desgracia, jefe no ha felicitado ni en privado y mucho menos en público al nuevo presidente argentino, y que a su toma de posesión no mandará a ningún ministro. Bravo, las consideraciones personales privan sobre una actuación correcta en nombre de la nación.

Si mandó a más de un ministro a la toma de posesión de los presidentes chileno y brasileño. Además, nos hizo tragar con una recepción oficial al de Colombia, pocos días de que pusiese a parir a nuestra nación, y encima lo condecoró.

Sobran las ofensas a nosotros, los ciudadanos, porque al no gobierno le conviene callar. Recientemente el presidente catalán atacó la Constitución alegando que” no garantiza los derechos que merece la ciudadanía de Cataluña” ¿Qué le han contestado? Nada, máxime teniendo en cuenta que añadió “seguimos trabajando por una Cataluña independiente”

Por otra parte, hay muchas cosas que faltan como es seriedad, criterio, valentía, atreverse a pararle los pies a quien sea cuando se lo busque, pero claro está que para esto hay que tenerlos bien puestos.

Recientemente se ha detenido a personas por rezar delante de la sede socialista en la capital. También ha ocurrido lo mismo cuando han rezado delante de clínicas abortistas. Dado que somos un estado aconfesional, no entendemos tales detenciones. Tenemos la seria duda de que habría pasado si en vez de manifestar una ideología católica, esas personas hubiesen rezado en otra religión, en especial una, con todo nuestro respeto a todas las religiones, ¿las habrían detenido?

Parece ser que el pesebre instalado en la capital catalana, que ha costado lo suyo,

deja mucho que desear para ser una representación seria de aquello que teóricamente quiere conmemorar. ¿Se habrían atrevido a hacerlo con una conmemoración de otra religión?

La respuesta, en cualquiera de los dos casos es no, y nos alegramos sinceramente, aunque dados los hechos afirmamos que no se hubiesen atrevido no por convicciones y respeto, sino porque les falta tener un par bien puestos.

Es muy fácil actuar como se quiere cuando se tiene la espalda protegida.

Resumiendo, entre sobras y faltas tenemos una nación que da pena, aunque unos cuantos están contentos, porque viven como nunca se imaginaron.