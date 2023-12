Victor Entrialgo De Castro: «No será preciso el odio»

Aún en el puente mayor, el que permite sin mucha explicación económica huir de este gobierno que es carne de presidio, las calles de España son un clamor y suenan al unísono porque cuando la libertad está en peligro es precisa la acción, no basta el pensamiento.

El tirano y sus secuaces son responsables de que los españoles hayamos abandonado las cosas para centrarnos en echar a esta secta y de que hayamos simplificado las frases y el discurso porque es dificil evitar el insulto y condensar tanta rabia ante tanta provocación e ignominia.

El tirano busca un nuevo charco para salir del anterior proyectando a los demás sus propios delitos. La estrategia leninista es simple: atribuir al otro los propios pecados. La mentira como arma revolucionaria. ¿Cabe mayor felonía que Patxi y hasta Oscar Puente se atrevan con Alegría a acusar a otros de grosería?.

Con los palos recibidos en el Parlamento europeo Sanchez diseñó una gira por Gaza e Israel para distraer a la Nación contentar a sus hienas y seguir incendiando el mundo, pero poco a poco se está aislando nacional e internacionalmente.

Con un inglés soplado pero contrario al más elemental tacto diplomático, el sátrapa repite las mismas tonterías, pero en inglés, como si decirlas en otro idioma quitase a las tonterías su naturaleza esencial junto a su habilidad para generar nuevos conflictos internacionales: Marruecos, Israel, el Sáhara, Unión europea…¿cual será el siguiente?

Ahora todo el mundo sabe lo que está pasando en España y queda poco tiempo para que los esbirros colaboracionistas, como Campos o Galindo el menor-letrado-mayor vergonzante de las Cortes puesto a dedo, dejen de firmar documentos que puedan llevarlos a la cárcel. A los altos funcionarios e instituciones les queda poco tiempo para apartarse de este delirio. Se les acaba el tiempo.

El PSOE no es hoy un partido sino un clan, una Organización delictiva al servicio de un capo que pretende el monopolio de sus actividades en España engañanado a todo el mundo todo el tiempo. Un clan que se está forrando con un ser maléfico que se ha convertido en un peligro público.

Pero no será preciso el odio porque ya se odian entre ellos. Ni siquiera contra el tirano, a pesar de sus desafíos y provocaciones, porque el daño se lo está haciendo él sólo.

A la vez que incendia el parlamento como Nerón, en lugar de calmarlo, Sanchez se protege con muros y vallas lanzando a la policía contra el pueblo que la paga para ser defendido, lo que da idea de su personidad psicopática.

Pero no será preciso el odio. No será necesario hacerse daño a uno mismo por culpa del tirano y sus secuaces. Bastará con la lucha creativa, la acción y la movilización para que al tirano y sus secuaces les llegue la muerte civil, el destierro y el ostracismo. No será preciso el odio pero cuando la libertad está en peligro es precisa la acción, no basta el pensamiento.

Victor Entrialgo