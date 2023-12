Juan Pérez de Mungía: «La mascarada y los aspavientos»

A un ser humano, le resulta inverosímil que la maldad, el cinismo o la venganza cainita de un verdugo no conviva con algún tipo de piedad o compasión, y que su único motivo sea disponer a su antojo de las ambiciones ajenas para conseguir la propia. La víctima siempre convive con una compasión trágica frente a su verdugo. Pero la misericodia se acaba, como declaró Hitler, cuando se vió investido por Hindenburg. Rara vez la víctima interpreta que un asesino sea capaz de ejecutar una amenaza o un castigo sin motivo o razón. A Sanchez se le teme, nadie le ama, mantiene su control bajo amenaza, que es como decía Al Capone, menos efímera que el amor. Es el miedo al psicópata de conducta imprevisible que convierte en fe el argumento contrario hasta el que ahora predicaba. Predica el bien, haciendo el mal. ¿Recuerdan aquella ocasión en que acusó en el Congreso a la oposición de haber provocado, lo que sólo él había hecho, el cierre del Congreso?

La víctima carece de identidad, tiene una identidad precaria que nace de lo que le concede su verdugo, desde una mujer maltratada, a un individuo zaherido en su orgullo por haber perdido su posición o perder aquella a la que aspiraba. ¿Como puede una víctima pensar que su verdugo le pega y maltrata porque la quiere?. La evidencia muestra que vive mas humillado quien perdió su riqueza, que el que nunca la tuvo, y nadie reconoce mas éxito que aquel que se impuso, bajo cualquier subterfugio, a los demás desde su miseria, encumbrado desde su condición de esclavo. Es ese tipo de felicidad que acompaña a la MeMa. No importa el método.

Sánchez vino al PSOE como esclavo, tiempo le ha dado a pensar la venganza. Sánchez es la personificación de ese modelo contractual con sus afines, castiga la defección y premia a verdugos, esbirros y turiferarios, en ambos casos infinitamente. No hay odio mayor que el que experimentó el que vivió pobre y esclavo, y se siente acreedor a reconocimiento. De ahí el popular dicho, «ni pidas a quien pidió ni sirvas a quien sirvió». La risa nerviosa, frente a Feijoó, de quien no concibe que ser presidente sea un objetivo renunciable. Quien se negó a tener esclavos en las fábricas de Volkswagen fue fusilado bajo la dictadura de Hitler.

Cualquiera que por su propio mérito resulta amenazado, resulta finalmente premiado si mantiene su patibularia e indigna adhesión. Como las ratas de laboratorio, solo responden a patrones de premio o castigo esperado. Es el modelo para cambiar las actitudes que se denomina ensayo contraactitudinal; se practica premiando el discurso del que se oponía a lo que ahora declara y recibe por ello premio. La corte de Sanchez es la corte de los mamelucos, una corte de esbirros indignos, que afrontará la rebelión de los héroes del dos de mayo. Suma a los errores propios, los errores ajenos que le ofrecen en bandeja quienes se creen con derecho a ocupar su posición.

Sánchez convierte en sirviente a quien se le opuso con la inicial ferocidad de Irene Lozano. ¿Es posible establecer alguna provisión constitucional para que un oportunista sin honor ni escrúpulos pueda devenir en dictador? ¿Se imaginan los Espadas, los Fernández-Vara, los Icetas, los Tezanos y tantos y tantos que suerte de mal padecerían de no mantenerse afectos a quien maneja toda suerte de prebendas y privilegios? Sánchez provee recursos a costa del presupuesto público.

He ahí un hombre impúdico que compra voluntades a discreción aprovechando el sentimiento de inutilidad de una vida mediocre y miserable y no se retiran a tiempo como el minúsculo Garzón. ¿A cuántos les tiemblan las piernas al verse desposeidos de aquello que les distinguía de los que desprecian? Sánchez o trata con bárbaros o convierte en esclavos de sus ambiciones a aquellos que temen mas de su destino que de sus méritos. La lógica del amo y el esclavo. Se acabó la mascarada. Desfilan los Bolaños dispuestos a ejercer el lenguaje de la cheka. Si un hombre puede hacerlo, dijo el asesino que permitió a Ricardo III usurpar el trono de Inglaterra, yo puedo hacerlo. Asaltar los cielos es el delirio en que se sumergen analfabetos, mediocres e incapaces. Es la democracia agregativa, agregar intereses hasta que el debate mismo desaparezca. Y entretanto la televisión del régimen presenta la felicidad aparente, con cara de acémila sonriente, a quienes compran en navidad y se toman el puente, para convercerte de que la felicidad existe, que sólo tú, ciudadano, estás deprimido.

Es una elección, morir como esclavo o vivir libre. Sin embargo, personas que han sufrido lo inimaginable demuestran que se puede seguir siendo persona en las circunstancias más terroríficas. Frankl en su libro “El hombre en busca de sentido” lo describe así, cada prisionero tenía la capacidad de seguir siendo persona, unos renunciaban a ello y otros daban el pequeño mendrugo de pan al que más lo necesitaba. Solo los miserables, mezquinos, cómplices de los verdugos demostraban de otro modo su elección, justificándolo como la única opción para la supervivencia; obvia y paradójicamente no eran esos los que aguantaban más las penurias, sino los que con la conciencia tranquila, se demostraban a sí mismos que podían seguir sintiendo algo por el sufrimiento de los demás, y no se convertían en animales mostrándose indiferentes o peor, siendo cómplices del sufrimiento, sino que podían ser aunque por un breve tiempo, los que consolaban, proveían de un trozo de comida y daban una pequeña esperanza en el infierno en la tierra.

«Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas». Y así gesticulan con aspavientos, hasta el hastío, mientras cumplen puntualmente con la agenda sanchista, los Ayuso, los Feijoó y tantos y tantos cómplices de la farsa. El ditirambo del partido popular como hijo bastardo de la socialdemocracia. Sánchez en la Moncloa y Feijoó en las Batuecas. Tenemos en nuestra memoria no solo la traición sanchista sino la que se expresa en la complicidad de quienes con tanta frecuencia la reproducen hasta la extenuación en su lamentable cobardía. No olvidamos que aquellas lluvias nos traen estos lodos. Presentaremos una muestra inevitable e irreproducible en su totalidad de cuantas veces la oposición popular en el gobierno se ha desentendido del destino de la patria y cuantas veces por acción u omisión ha contribuido al desastre que se nos avecina bajo este psicópata comunista.