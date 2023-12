Manuel del Rosal: «El soma nuestro de cada día»

Antes pedíamos el pan nuestro de cada día para poder atender las necesidades físicas que nos mantenían vivos…y éramos libres. Hoy, superadas las necesidades físicas, pedimos el soma nuestro de cada día para creernos que somos libres en una dictadura democrática, que es la peor de las dictaduras

“El mundo que, iniciado en el último tercio del siglo pasado, y que se va a desarrollar a lo largo de este, ofrecerá tan solo dos alternativas al ser humano: Vivir en una estúpida felicidad como un zombi drogado o vivir libre en una permanente lucha por serlo.

“Una dictadura perfecta tendría apariencia de democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían la servidumbre” Aldous Huxley, Un mundo feliz.

El mundo feliz de Aldous Huxley vive en un permanente estado de felicidad impuesta en la que se ha anulado al individuo, a su libertad, su voluntad y sus ideas. El individuo no es nada salvo un diente del engranaje de una dictadura bajo la apariencia de democracia.

“Eufórica, narcótica y agradablemente alucinante” Así define el interventor mundial Mustafà Mond, personaje de Un mundo feliz al soma, droga de obligado consumo entre la población. Al gobierno mundial de Un mundo feliz le basta el proporcionar gratis la dosis diaria de soma a la población para mantenerla en un permanente sueño de felicidad. El soma seda, calma, gratifica y distrae. Es el sistema perfecto para hacer sentir al individuo que no es un individuo, sino una pieza del sistema y que, siendo esa pieza es feliz, y es feliz porque en su estado permanente de alienación no percibe lo que realmente está pasando: los ciudadanos son esclavizados sin que ellos lo perciban y más aún: en su ensoñación permanente por la dosis diaria de soma y los entretenimientos también racionados, ni siquiera perciben que existe la libertad, palabra eliminada del lenguaje o como lo definió Orwell en su novela 1884 “neolengua”. El soma es el vehículo hacia una felicidad autoimpuesta y que anula los impulsos naturales del hombre, el soma es la perfección de una dictadura disfrazada de democracia.

El libro Un mundo feliz fue publicado por Huxley en el año 1932. Lo he leído y releído varias veces en lecturas distanciadas varios años y en cada una de ellas veía como el pronóstico de Huxley iba avanzando paulatinamente hasta llegar a este año 2023 en que lo he vuelto a leer. Y he comprobado que la droga que adormece y aliena al hombre de hoy es un nuevo soma revestido de consumismo, alienación mediante la manipulación mediática y entretenimientos varios orientados a que el ciudadano no piense y, si piensa, que piense que es feliz, aunque haya perdido sus instintos, sus impulsos naturales, todo lo que le hace ser un ser humano. Ni siquiera estos nuevos Mustafá Mond se preocupan de la idea de libertad, saben que el ser humano de hoy no busca la libertad, sino la sumisión por el soma moderno que ellos le suministran diariamente para que, nada más levantarse para afrontar un nuevo día, lo primero que hagan a través de sus móviles, sea tomarse la dosis matinal obligada de soma para permanecer alienados durante el día hasta la llegada del momento de la segunda dosis, antes de acostarse, suministrada por el televisor para engancharse a Netflix o HBO y vivir sus vidas a través de las vidas de los personajes de esas series, cuyos guiones parecen ser fruto de mentes atormentadas. Y así todos los días del año para vivir en un mundo feliz, cuya felicidad está diseñada por gentes ajenas a nosotros para hacernos no pensar, sobre todo no pensar en que podemos ser libres, como en el capítulo 15 de la obra de Orwell hace John: reacciona a toda la manipulación soportada durante años y, percibiendo una incipiente libertad, tira el soma, todo el soma del que disponía por la ventana que, abierta, le muestra un nuevo horizonte en el que tendrá que luchar para ser libre utilizando todos sus instintos, su voluntad, sus ideas y sus impulsos naturales. Es decir, ser un individuo, no un diente más en el engranaje de una maquinaria dictatorial.

¿Seremos nosotros capaces de tirar por la ventana las drogas que nos atenazan y pasar de ser sumisos a libres? Va a ser difícil. Sobre todo, va a ser difícil para las nuevas generaciones que se acuestan arropadas por el soma de una felicidad impuesta y se levantan para ducharse con el soma que le marcan los móviles, ventana a la que se asoman nada más sonar el despertador

MAROGA