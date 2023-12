Pedro Manuel Hernández López: «El «Óscarcerbero» de Sánchez»

Através de la historia–desde la alta Edad Media y principios de la baja– hemos sabido que los grandes tiranos , los despotas, los reyezuelos, los autócratas y, en general, los peores politicos y gobernantes siempre se han distinguido por poseer bajo sus directas y personales órdenes y, a su exclusivo servicio a dos elementos muy caracteristicos de su rango, importantes y exclusivamente de su propiedad: un » bufón» y un «cerbero»(perro guardián).

El «bufón» era un personaje cómico y grotesco encargado de divertir a reyes y cortesanos con chocarrerías y gestos hilarantes cada vez que al rey le apetecía. Eran unos «privilegiados”, pues solían ser los únicos «miembros» –de aquella ancestal sociedad medieval– habilitados para expresar una opinión «burlesca», aunque real, acerca de las situaciones y los problemas personales del rey , la corte o de algún cortesano elato o de renombre.

A tal fin, se les concedió «bula» y libertad de expresión para decir cualquier cosa, criticar algún asunto real o incluso ironizar con las intrigas palaciegas del rey y los cortesanos, eso sí, escudándose siempre en la broma, la ironía y la chanza — a modo de autoprotección– con el exclusivo objetivo de hacer reír. Por y para ello, vivían en los castillos y palacios reales y actuaban en los banquetes y fiestas como auténticos payasos y cómicos para divertimento exclusivo de sus señores e invitados.

Cuando los reyes europeos gobernaban imperios extensos, politicamente inestables y en continuas disputas, la risa era casi un lujo que muy pocos se podían permitir, a excepción de ellos. En esa época el bufón era una de las pocas personas que podía subir en la escala social a diferencia de los campesinos, curtidores, herreros y demás gremio de artesanos que seguían en su profesión de generación en generación hasta que les llegaba la muerte.

El otro elemento que les caracterizaba era el «cerbero» o perro guardián. Aunque el nombre de «Cerbero» o «Can Cerbero» proviene del griego y significa «moteado» o «con manchas», era el perro guardián y el fiel sirviente de Hades –hijo de Equidna y Tifón, y hermano de Ortro– era un ser monstruoso y muy fiero con la forma de un perro de tres cabezas, con una cola formada por serpientes, ojos rojos e iluminados por una luz sobrenatural y de sus afilados colmillos se desprendía un veneno negro y mortal. Su misión era guardar la puerta del reino de «Hades» –el inframundo griego, una región tenebrosa donde reinaban Perséfone y Hades– y, a la vez, impedir que los muertos salieran de allí y que los vivos no pudieran entrar, sin permiso expreso del padre Zeus, rey del Olimpo.

Teóricamente «Cerbero» era casi invencible, pero en la práctica lo fue, merced a sus dos grandes y principales debilidades: la música y la miel. Según reza en la mitología griega fue vencido dos veces por dos de los famosos héroes griegos: uno de ellos, fue Orfeo que lo encantó con la música de su lira y lo dejó sumido en un dulce sueño; la segunda vez, fue Hércules — el héroe mitad hombre y mitad dios– que, con su fuerza descomunal logró doblegar al animal y encadenarlo. De este modo consiguió terminar el penúltimo de los «doce trabajos» exigidos e impuestos por Euristeo, rey de Tirinto, como castigo –por haber matado a su familia bajo los efectos de una pócima administrada por la envidiosa diosa Hera– y para obligarle a reconocer su autoridad.

Aunque se trate de una historia mitológica, volvemos a toparnos de frente con el mítico ciclo del «eterno retorno» de la historia de Nietzsche y, según su autor, esto consiste en aceptar que todos los acontecimientos del mundo, todas las situaciones pasadas, presentes y futuras se repetirán una y otra vez. La idea del eterno retorno se refiere al «concepto circular» de la historia o los acontecimientos, por lo que esta no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a ocurrir con otras circunstancias, pero siendo, básicamente, similares.

Si aceptamos la filosófica teoría del famoso «ciclo nietzschiano» de la historia, volvemos a darnos de bruces, una vez más– y esta vez «no con la Iglesia, amigo Sancho» (…)– con el eterno y aciago gobierno de Sánchez y sus adláteres . Y como no podía ser de otra manera, al ser este el peor gobernante de la historia de España –un reyezuelo de tres al cuarto, un autócrata sin escrúpulos ni conciencia y un tiranuelo ambicioso, felón y megalómano– debe tener y tiene esos dos elementos tan esenciales y caracteristicos de los gobernantes de «alta cuna y de baja cama…»(…).

En nuestro caso, tanto el «bufón» como el «cerbero» de Pedro Sánchez –a parte de tener un nombre y apellidos– tienen también una misión muy concreta que cumplir, pues para eso cobran y han sido elegidos.

Como del «bufón» Patxi López ya hablé en otro artículo –que se publicó en este mismo medio el pasado 01/04)2023 y cuyo título fue <<Desmontando las mentiras del «vocero» Patxi López>> — en esta ocasión concreta, solo le voy a dedicar unas referencias a su «vocera» misión de «correveidile», cómico, payaso, chufletero y chocarrero portavoz personal y oficial –en el Congreso de los Diputados– de su amo y señor, el presidente Sánchez.

El ex lehendakari Francisco Javier López Álvarez ,»Patxi pá los amigos», se ha ganado –por méritos propios, que no por oposición– el título oficial de «gran bufón» de la corte del reino de Sanchezstein. Su grotesca, chulesca, rencorosa y demagoga intervención contra la moción de censura del «viejo profesor» Tamames, a nadie le pasó desapercibida. El famoso «bufón» de Sánchez y su paniaguado «vocero» en el Congreso de los Diputados, abroncó muy chabacanamente –sin la mínima educación y cortesía exigidas parlamentariamente– al ilustre profesor y político por haberse atrevido a afirmar que la “coalición progresista”, como le encanta llamarla a su amo y señor Sánchez, está abusando de la Ley de la memoria histórica y democrática para reescribir la Historia a su personal interés y conveniencia. Remató su grotesco discurso a voces, con demagogia y sobreactuando –cual vulgar Ramonet— con el mantra de que “cada español, con un familiar enterrado en una cuneta, durante la represión franquista, tiene una herida abierta y en España hay miles de cunetas” (…).

Todo ese manido e histriónico discurso lo soltó de corrido y a semejanza de su amo y señor –en un tono “makinavajero” con manifiesta «macarrería», sobrada memez y rictus bufonesco– aunque repitiendo, eso sí , a modo de mantra, las mismas mentiras y “ucronías” que su jefe de filas, su amo y supremo señor Sánchez, el presidente al uso “Tres-en- uno” (por aquello de la acumulación de los tres poderes en su persona).

¿Tanto le molesta que les saquen las vergüenzas a la cara y, les recuerden que la histórica y archimencionada «revolución del 34» contra la legalidad de la República, no fue una acción franquista ni falangista ni cedista ni lerrouxista ni derechista, sino un violento y cruento golpe de Estado en toda regla, armado y organizado por el PSOE –su partido– la UGT, la CNT y ERC, esa coalición a la que Sánchez y él mismo llaman “progresista”?

El día de su innombrable intervención en la moción de censura del profesor Tamames contra Sánchez, el número de sus burdas bufonadas e hilarantes chascarros rebasaron todos los limites del «sentido común». Claro está, que esta noble cualidad –mencionada por Balmes en su famoso ensayo filosófico » El Criterio», publicado en 1845– no suele figurar entre las más habituales y frecuentes calidades de los bufones, como es el caso del «Patxi, pá los amigos», el gran bufón de la nueva «Corte de los milagros» o, mejor dicho, del progresista y actual «Reino de Sanchezstein –muy parecido en casi todo a la descrita por Ramón María del Valle-Inclán– donde sus principales protagonistas y entresijos son los enredos, las intrigas, las felonías, las mentiras, la politización de la justicia, las inconstitucionales amnistías, los chantajes y el mercadeo de votos por escaños que conducen inexorablemente al poder en una época en la que no faltan ni los milagros electorales ni los ministros estigmatizados ni los bufones convertidos en portavoces ni los terroristas y golpistas elevados a la categoría de «democráticos» y «molt honorables» concejales y altos dignatarios.

¿Sigue pensando que no actúa como un vulgar patán y bufón cuando afirma y se cree a ojos cerrados que el socialismo sanchista es un “proyecto de felicidad que hace que todos seamos más iguales, más libres y más fraternales”(…)? ¿Se sigue creyendo a pies juntos que no se mofan de él cuando duda, en alta voz, de la integridad del PP vasco olvidándose que fueel que le hizo “gratis” lehendakari con sus votos, porque tuvo más y mejor sentido de Estado y de la dignidad que su amo y señor y que él mismo?

Para un perfecto show mediático y una total gran bufonada, ese gran dia solo le faltó cantar la «Marsellesa“ y lucir una «belle cocarde” en su solapa izquierda.

Como colofón al gran «bufón», de «Patxi,el de pá los amigos», no quiero pasar por alto su última incongruente bufonada al afirmar –quizá para contentar a su amo y señor y, de paso, arrancarles una sonrisa de aceptación y complicidad a sus adláteres– que «no utilicemos el nombre de la igualdad en vano. La desigualdad no está en la «ley de amnistía», sino que está en el empresario que cobra 100 veces más que cualquiera de sus trabajadores»(…).

Es para destermillarse de risa al observar la objetiva coherencia en sus declaraciones sobre la desigualdad salarial y su propio sueldo. Para quien no lo sepa, se lo recuerdo: su trabajo como el «vocero-bufón» oficial de Sánchez en el Congreso, le reporta la cifra de 113.468,60 euros al año. ¡Ustedes mismos…!

Pasando a «cerbero»–al perro fiel y servil guardián de Sánchez en el Gobierno–este, aunque suele responder con camorristas y barriosbajeros ladridos a los opositores de su amo y de agradecimiento a él por dejarle ladrar ad libitum y darle de comer– también tiene su nombre y apellidos. Se trata del ex alcalde de Valladolid y actual ministro de Transportes Oscar Puente Santiago, más conocido como «Oscancerbero», el fiero y violento guardián del nuevo «inframundo sanchista»–quien a «la orden de ya» de su amo y señor, el nuevo presidente– se coloca frente al «muro de la venganza» construido por Sanchez para bloquear a todos esos millones de españoles que no piensan como él y que han votado en su contra por el peligroso giro politico que está dándole a España.

Al otro lado de ese «muro», están junto a él los prófugos de la justicia, los golpistas, los herederos de una organización terrorista, los corruptos y los violentos a los que ya indultó y, ahora, pretende «amnistiar».Ellos son los auténtico enemigos de España, de su Constitución, de su Régimen parlamentario y de su Unidad nacional.

Para preservar la entrada a ese nuevo «hades político» necesita de un perro fiel, servil, rastrero, ladrador, inseguro,pendenciero y macarra. Necesita a un » Óscar-cerbero» al que también «le gusta la fruta» que suele tomar la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, tanto o más que bloquearles en su Twitter a ella y al regidor de la capital de España, Martínez Almeida, para que no le echen en cara los «problema estructurales de conservación, de mantenimiento y de necesidad de inversión en los Cercanías de Madrid». (…) A su vez, el alcalde le ha recordado a «Óscar-cerbero» Puente que estos incidentes pueden acabar en «accidentes» y que esto supone «un plus de gravedad y de amenaza a la integridad física de los usuarios de Cercanías»(…)

Pero como «Oscarcerbero» –la nueva mascota de Sánchez está entrenado para ladrar, morder y amedrentar a cualquiera que critique su gestión como ministro de Transportes y, esto equivale a criticar la de su amo y señor Pedro «Hades», el actual rey del nuevo inframundo sanchista– se dedica a esto, a tratar de acallar con sus amenazantes ladridos las voces críticas de Ayuso, de Almeida y de cualquier persona,asociación o partido politico que se oponga frontalmente a las decisiones de su amo y señor y, que no le bailen el agua como a él le gusta sin importarle el dónde, el cuándo y el por qué.

El siempre saldrá en su defensa y se tirará al barro político…al fin y al cabo está adiestrado para esto: para mantener a raya a los disidentes con sus potentes ladridos y, si fuera preciso morderles… lo haría sin duda ni dilación alguna. Este es Óscarcerbero. Para eso ha dejado su Valladolid natal y se ha trasladado a Madrid, una vez que ha demostrado en varias ocasiones que su entrenamiento y la inversión en conseguirlo no ha sido en balde y, está dando sus frutos, una vez que ha pasado de ser un «cerbero» de capital de provincia a proteger a su amo y señor desde el propio Ejecutivo ministerial como el principal cerbero de la jauria a las personales y directas ordenes de Sánchez.

A pesar de su fuerza, fiereza y valentía como buen perro de presa, no debe olvidar que incluso el mitológico e invencible guardián del Hades, el monstruoso y fiero perro «Cancerbero» –pese a sus tres cabezas, cola de serpientes y colmillos venenosos– fue vencido dos veces por dos de los héroes de la época: Orfeo y Hércules. «Óscarcerbero» no debe perder de vista, en estos momentos, no solo a dos héroes sino a cuatro : Feijóo, Ayuso, Almeida y Abascal .

Estos modernos héroes españoles y constitucionalistas no le tienen miedo ni se amedrantan ante sus ruidosos ladridos ni ante sus letales mordiscos. Y si aceptamos la filosófica teoría del famoso «ciclo nietzscheano» de que la historia no es lineal sino cíclica…pues eso, que casi con toda seguridad volveremos a ver a «Óscarcerbero» aletargado, vencido, encadenado y desterrado para siempre.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado y Lcdo. en Periodísmo.