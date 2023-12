Fco. A. Juan Mata: «Amnistía: Perdón es el olvido voluntario y consciente de una ofensa»

«El mal existe, pero el perdón quita el pecado que perdona. No hay ninguna falta que Dios no pueda perdonar, excepto la de negarse a creer en su grandeza, y en su perdón».

Soren Aabye Kierkegaard, filósofo danés, (1813-1855)

Todos, desde el fondo de nuestro corazón, desearíamos perdonar. Pero, por alguna razón, cuando se trata de dejar de lado algo que nos hizo mucho daño, vamos posponiendo el asunto y el rencor se apodera totalmente de nosotros. Esto nos ata con una cadena invisible, aún más, a las personas que nos han ofendido. Ese lazo se transforma en un laberinto interior donde perdemos de vista otros aspectos de aquella gente que hubieran permitido olvidar lo negativo.

El cenit de la fallida relación con esos incómodos compañeros de camino que no desearíamos volver a encontrar, es cuando percibimos que el encono no afecta tanto a quien lo ha causado, como a nosotros mismos. Ese momento del proceso es cuando optamos por olvidar voluntaria y conscientemente lo ocurrido.

He pretendido darles una explicación simplista pero necesaria, porque es liberadora. En realidad, es una motivación egoísta para culminar con éxito el perdón o, en este caso, esa discutida y vergonzante amnistía.

¿Y qué ocurrirá después? ¿Podremos volver a tropezar en la misma piedra?

Seguramente que sí… es muy probable que vuelva a ocurrir, pero esta es la vida que tenemos.

El perdón, nos puede hacer volver a caer en el desamor, pero no es seguro que ocurra así y, sin embargo, es innegable que lo que va a producir es un efecto psicológico muy positivo en nosotros: ya no sufriremos más por aquello que nos atormentaba, aprenderemos a reírnos de nuestros fracasos, perderemos el miedo a parecer débiles y recuperaremos la paz interior. ¿Pensará así el señor Sánchez y sus adláteres?

Hemos de comprender que al perdonar no nos estamos refiriendo a un hecho. No se puede perdonar una ofensa, porque un insulto o un agravio son simplemente cosas, no personas. En realidad, a quien se perdona es a la persona no a lo que haya podido hacer para ofendernos. Pero entonces, ¿qué ocurre con otros que han podido cometer ofensas similares? ¿todos los delincuentes, corruptos, defraudadores, o terroristas, que hayan cometido delitos similares, van a tener la misma medida de gracia, puesto que todos somos iguales ante la ley?

Es cierto que el perdón es un medicamento muy eficaz contra todo lo negativo que puede ocurrir y, seguramente ocurra, en nuestras vidas y que, si optamos por el camino del laberinto del rencor, la niebla nos impedirá ver, madurar, entender que todos somos diferentes; que unos y otros nos movemos por criterios muy distintos. No hay más que ver los resultados de las elecciones políticas para comprender que esto es así. Pero al igual que, como bien dice, Soren Kierkegaard, padre del existencialismo: «Dios perdona siempre; pero es preciso además que aceptemos ser perdonados». También apuntaba, a ese respecto, Aristóteles: «tan negativo es ser extremadamente intolerantes como extremadamente tolerantes».

Fco. A. Juan Mata (caballero templario)