Manuel del Rosal: «El perfume y el rosario»

Dice el INE que es en diciembre cuando más divorcios y separaciones se producen

“El sentido moral y la cordura se bastan a sí mismos, no necesitan asociarse a una gran inteligencia para hacer feliz al hombre” Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina 1912.

Devuélveme el rosario de mi madre / Y quédate con todo lo demás / Lo tuyo te lo envío cualquier tarde / No quiero que me veas nunca más.

Esta estrofa pertenece a la canción “El rosario de mi madre” y expresa una ruptura de pareja.

“El perfume” es una novela de Patrick Süskind publicada en 1985. Es la historia de Jean–Baptiste Grenouille que busca encerrar en un frasco la esencia del perfume corporal de jóvenes vírgenes a las que previamente asesina.

¿Ha perdido el hombre moderno el sentido moral y la cordura? Algunos hechos vienen a confirmarlo. Según el Instituto de Política Familiar en España se produce una ruptura de pareja cada cinco minutos, bien divorcio o separación. Al día 290, al mes 8.700, al año 104.400. Parece de coña, pues no lo es. ¡Cómo deben de estar las cabezas!

María Dolores Pradera pedía le devolviera el rosario de su madre, Grenouille buscaba la esencia del perfume corporal, incluso el de él mismo. Lo que no sabía María Dolores y si sabía Grenouille es que el perfume que los cuerpos humanos emiten es esencial a la hora de sentirse atraídos; sobre todo para la mujer por su mayor intensidad y sutileza en el sentido del olfato que el hombre.

La hembra de la especie humana siempre ha elegido al macho buscando en él la garantía de seguridad, fortaleza y confianza fundamentalmente. El olfato siempre ha sido – ahora no lo es por las causas que diremos – básico para la percepción de que macho es el que esa mujer en particular ve como idóneo para formar pareja y procrear. Y el perfume natural del cuerpo del macho, percibido por el potente y sutil sentido del olfato de la hembra, penetra de forma casi instantánea en la corteza cerebral ¡Ese es mi príncipe azul! Dicen ellas, ese y no otro.

Eso era antes, hoy falla el diagnóstico por una causa fundamental: el perfume corporal del hombre, que antes era puro y sin mixtificación y adulteración provocadas por los perfumes químicos, hoy está pervertido por la entrada de lleno en la higiene masculina de un arsenal de perfumes químicos.

Cada 5 minutos una ruptura de pareja es demasiada ruptura. Algo falla en la elección de pareja y ese fallo puede estar en la elección equivocada del hombre por la mujer al percibir ella, no su perfume corporal genuino, si no el perfume que lo tapa y, claro, su príncipe azul empieza a no ser tan azul en el momento en que, un baño en la piscina o en la playa, saca al exterior el verdadero perfume corporal del príncipe azul.

El olfato es – sobre todo en la mujer – un sentido muy sensible y poderoso. Es el único que viaja directamente a la corteza cerebral, por lo cual es el sentido más rápido de todos. Esto determinará de inmediato – al menos en la mujer – por el olor percibido, si la persona que lo emite se presenta como agradable o repulsivo condicionando en mucho la elección de pareja. Si el perfume natural corporal del hombre ha sido sustituido por el perfume químico, la percepción que la mujer va a tener del hombre va a ser un fraude; fraude que se destapará a los pocos meses de relación.

El que cada cinco minutos se produzca en España una ruptura de pareja, no es baladí y se deberían buscar las causas de semejante fracaso. Puede que el perfume primigenio del hombre que avisaba a la mujer, pervertido por las modas de que el hombre esté limpio, depilado y perfumado, tenga algo que ver; puede que no tenga nada que ver; lo cierto es que, debido a la causa que sea el que cada cinco minutos se rompa una pareja en España nos dice a las claras que las cabezas no están bien. No debemos olvidar que somos el primer país del mundo en consumo de tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos y uno de los primeros en cocaína. ¿Cómo pueden estar bien unas cabezas atiborradas de drogas?

MAROGA