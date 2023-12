Victor Entrialgo de Castro: «El fin de la decadencia»

A nadie se le escapa que estamos en una época de evidente decadencia moral y política. Una decadencia cuya última fase comenzó cuando las bandas separatistas y podemitas asaltaron el Estado con el cuento de la sectas, de la forma más simple que cabe imaginar: creando otra.

Toda época decadente comienza así, criticando la aristocracia de las élites instaladas en el Estado pero sin proponerse sustituirla por otra más virtuosa, superior, sino sólo cambiarla para colocarse en su lugar o ganarse así un modo de vida, dejar Vallecas, mudarse a un chalet de Galapagar y pagar la hipoteca.

Cuando la minoría pierde su excelencia y los asaltantes no pretenden mejorarla sino sustituirla, niegan radicalmente que pueda existir en el estado minoría o aristocracia alguna. A la simplicidad mental de estos sujetos instalados hoy en el poder le basta sólo con estrategia y unas pocas ideas simples y mal digeridas para despeñarse desde lo más al alto de su ignorancia al abismo de su simplicidad, bastándoles para considerarse acreedores a tal dignidad en el Estado que pretenden asaltar.

Al sustituir a la aristocracia decadente, la masa indignada y manipulada niega la existencia de cualquier minoría de mérito o valores, de excelencia, pretendiendo así imponer, bajo el eufemismo «progresista», la simpleza de sus esquemas gritados o repartidos en pasquines entre un puñado de sectarios sin norte que, agarrados a un clavo ardiendo, escuchan arrobados la palabra de sus profetas.

Pasado un tiempo, comprobamos cómo el PSOE y sus aliados se resisten a abandonar el campamento recurriendo para atrincherarse incluso a prófugos y terroristas y haciendo piña contra el interés general en torno a los líderes de la secta que, -ahora sin coleta o en Falcon-, tratan de vivir sin pisar la calle desapercibidos de sus fechorías.

El caso es que, aun sin reconocerlo, sus pobres cabezas alumbran ya la sospecha ayudada por los hechos de que las circunstancias son más complicadas de lo que ellos pensaban.

Se dan entonces cuenta, a regañadientes, de que no son ellos los llamados a organizarlas mientras comprueban los resultados de su desorganización: errores legislativos e internacionales mayúsculos, inseguridad ciudadana, consecuencias de la inmigración caótica, debilidad de una economía que asfixia el sector privado en lugar de redimensionar el Estado y, a pesar de sus maquillajes de cifras y realidades, todo se vuelve angustioso y desesperante.

Cuando la sensibilidad colectiva alcanza ese momento, suele iniciarse una nueva época histórica. El dolor y el fracaso empiezan a crear en las masas que un día apoyaron a esas sectas una nueva actitud de sincera humildad y les hace volver la espalda a todas aquellas teorías del «eufemismo progresista» de grupos comunistas como Podemos, Sumar o el propio Partido Socialista y cesa el rencor contra la minoría porque se reconoce la necesidad de su intervención en la convivencia. Comienza a formarse una nueva minoría donde, «el cómo se forme esa minoría», será la cuestión fundamental.

Son lo que Ortega, tomándolo de la filosofía hindú llama épocas Kitra de formación de minorías y épocas Kali, de decadencia de minorías. Vivimos una crisis política y moral decadente, una época Kali, representada por la trayectoria de grupos como Podemos y Sumar y su excusa contra las castas para asaltar el poder.

Pero cuando el pueblo se da cuenta de ello y repara en que la de la minoría no es una cuestión de elección sino de la propia estructura social, llega a la conclusión de que, -se quiera o no-, siempre va a ser una minoría la dirigente. Entonces concluye que la cuestión no es creer que se van a eliminar todas sino acertar a seleccionar «la verdadera minoría», la verdaderamente acreedora de tal dignidad y desempeño. Esa es la gran cuestión de la representación.

Por eso debatir sobre si la constitución política debe ser «aristocrática» o no, es decir, si procede o no que sea una minoría la dirigente, es un error del idealismo de los siglos XVIII y XIX. De ahí que veamos lo sencillo y maniqueo que resulta dibujar en los mítines políticos actuales, cuyos minutos de gloria recogen los medios, una sociedad naif con paisajes idílicos y manás de fondos públicos, señuelo de los llamados progresistas o socialistas.

Esa suplantación de lo real por lo abstractamente deseable es un síntoma de puerilidad, porque no basta con que sea deseable para que sea realizable.

No se puede construir el ideal de una sociedad desde el punto de vista ético y jurídico. Es una aberración del XVIII y XIX que a través del idealismo ha llegado hasta nosotros bajo el nombre de «comunismo, socialismo o progresismo,» que no son sino eufemismos que no reconocen siquiera que se puede progresar hacia hacia detrás, como está comprobando España en la actualidad.

Pero pese a las ilegalidades, imoralidades y golpes de estado a los que seguimos asistiendo en nuestro país, pese a las traiciones de Sanchez y los separatismos buitres y la torpeza interesada de parte de la oposición, que tan pronto convoca frente al golpe que se reúne con el dictador, ésto no va a durar siempre y empieza a dar síntomas de desasosiego y huida hacia adelante entre sus más odiosos personajes, que acabará seguramente en espantada.

Por eso resulta ocioso discutir si una sociedad debe ser constituida con la intervención de una minoría o aristocracia, porque la cuestión está resuelta desde el primer día. Una sociedad sin aristocracia, sin minoría, no es una sociedad.

Por eso la labor urgente para poner fin a esta decadencia política y moral es desenmascarar a todos estos «personajetas» que niegan la evidencia irrefutable de que, a pesar de okupar el poder, son «la peor de las minorías», lo más opuesto a lo que los griegos designaban como aristocracia en el sentido moral, virtuoso o ejemplar. Ni siquiera se puede decir casta profesional, porque esta secta no ha trabajado nunca.

Aunque todo está siendo gravísimo nadie colgará a nadie de los pies pero es probable que alguno salga arrastrado en su huida por los pelos. Estas minorías que en realidad no son tales se arrastran como reptiles codiciosos ante un falso doctor Fausto que, -usurpando el poder a una auténtica minoría-, ha traicionado a la Nación, vendido su alma a Mefistófeles y construido este monstruo maléfico y perverso que ha venido en llamarse gobierno Frankenstein.

La denominación no puede ser más acertada. Mary Shelley la creadora del monstruo al que el Gobierno Sanchez debe su nombre invita justamente a reflexionar sobre los peligros de la ambición desmedida, la falta de responsabilidad ante nuestras creaciones y el poder destructivo de la soledad y el aislamiento.

Aunque en España los intereses y la cobardía de muchos no nos ha permitido hasta ahora librarnos de su dictadura, del chantaje de sus monstruítos y alcanzar así un grado superior de libertad, hay signos más que evidentes de que ha comenzado a desmontarse el monstruo. Ha comenzado ya el fin de la decadencia.

Victor Entrialgo de Castro