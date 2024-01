Juan Perez de Mungia: «El príncipe y el mendigo»

A un advenedizo oportunista, un numerario de la nación galega, le es dificil resistir el paso del tiempo, por mas que tenga que criar a un adolescente de incierto futuro. Inevitablemente tiene que trabajar para acelerar el reloj, tanto como pueda ,aún a sabiendas de que mostrarse sumiso al poder reinante, no le dará mas opciones que las que mantiene desde la trinchera de la oposición. Las trincheras, en todas las guerras, están tan llenas de ratas, y tan frías y húmedas, que es dificil no pensar con los pies, ante la amenaza del conocido como pie de trinchera. Pero es el caso de quien no aguanta el combate, de quien no está dispuesto a arriesgar la vida de tal modo que siempre está tentado de virar hacia atrás, o arrojarse a los pies del enemigo para asumir su bandera. Ayuso o Sánchez, ¿por qué no Mazón y Montero?. De ahí que la mayor parte de los mortales, tan débiles en su ímpetu, cuando afrontan una dificultad, tienden a huir hacia delante, como si la suerte les deparara un futuro mejor que el que premia al resistente.

Periodista digital ha publicado bajo mi firma, una lista interminable de desatinos, traiciones y vendettas de sus ancestros, y de Feijóo, que se deja acariciar por los cantos de sirena que tan eficaces fueron en la desmovilización del electorado y la demonización de aquellos a los que se debe la esperanza en este pais: Vox. ¡Qué astuto Sánchez con sus ventajas competitivas!. La lista crece cada día. Los únicos que todavía pueden votar esperando el cambio, manteniendo la bandera, y abriendo paso a los artículos constitucionales que protegen no solo la identidad de la nación mas antigua de Europa, y la nación mas civilizadora de la historia, sino también la igualdad de todos los españoles. Los artículos constitucionales, que deslegitiman de raiz cualquier amnistía del crimen y del secesionismo, solo para mantener los privilegios de clase de los pequeños caciques locales, que tan bien encarnara Pujol, mientras se enriquecía a espaldas de los sufridos catalanes. Es la cultura de las criptomonedas que esconden los ferrusolas entre sus misales, con el silencio cómplice de los maragalles.

A manos de la Generalidad, Cataluña se ha visto castigada por sus mentores esclavistas, los mismos que hundieron el barrio del Carmel y expoliaron la riqueza catalana con castells de cartes humans. Prometieron pagar con plomo el oro, y terminaron pagando con oro el plomo. El sistema Ponzi del catalanismo político. Si soportaban la miseria progresiva, se dijeron, debemos compensarla con orgullo nacional, esa y no otra, era la consigna del pujolismo que tan admirable y cinicamente ha encarnado Puigdemont, convirtiendo a una mujer rumana en catalana. Ni con un par de misales le habrían convencido a Ferrusola de su destino, al no apostar por la nación catalana en su himeneo. Este devenir es el que no ha entendido Feijoó y sus inefables adláteres, empezando por el nacionalista Bendodo, y siguiendo por el criptonacionalista Tellado que compran como siempre una mercancía averiada. Sanchez y Feijoo, el príncipe y el mendigo intercambiables.

Salvo que disfrutes de los beneficios de la ocupación del Estado, no es posible comprar mas voluntades que las de aquellos que esperan su oportunidad. Cualquier partido en España ha estado siempre trufado de clientelismo y oportunismo, en tal grado que al cabo de muy poco tiempo se revela, cuan fuerte fue la disposición para abandonar una vez que se puso de manifiesto que lo único que había era discurso y quimera. Asi vivió Ciudadanos bajo la égida de Albert Rivera, una colección de oportunistas aviesos incapaces de generar futuro. Lo que se extinguió con Arrimadas. De entre los mas sabios de aquellos, como el inefable aspirante a ministro de economía, Garicano, que creyó en los cantos de sirena de las encuestas manipuladas, volvió a sus cuarteles, y como otros desertó esperando nuevas oportunidades. Del naufragio ahora solo queda Girauta, cuyo patriotismo inevitablemente le conduce a Vox.

Es dificil mantener el espíritu y fortalecer el carácter, mientras te golpean por todas partes con falacias y trampantojos bastardos. Así lo hemos visto en la beatería de Almeida que tan sabiamente se alistó en la tropa gesticulante de Ayuso. Solo que Ayuso, además de gritar la banalidad de Sanchez, sopla y sorbe al tiempo, sopla a favor de Sanchez, y sorbe al tiempo, engatusando a los ingenuos que cree en sus palabras y no examina sus actos, mientras administra el poder de los medios que se han convertido en alfoz de su propaganda, Telemadrid, como instrumento de la hagiografia de la mas aparente, nada. Feijoó sigue deshojando la margarita, mientras día a día destruye la confianza, de quienes podrían ser muy bien sus amigos, desde la trinchera mas adelantada. Feijoó representa ese trasvestismo político del registrador de la propiedad que siempre dispuso de renta propia, como Rajoy, uno de los mayores desconstructores de la realidad nacional, tan consumida por su ignorancia política cuando no de su abierta cobardía. El tiempo de los cobardes ha dado espacio a los delincuentes audaces y sin escrúpulos, de Zapatero a Sánchez. Delsy Rodriguez y Soros. La amenaza de incertidumbre de Mas ante Rajoy fue el principio que conduce a la disolución de España como nación y como Estado. La piedad se ha hecho un instrumento de guerra, como la usa Hamás, el admirado Hamás de Sánchez. No habría que sentir piedad por ninguno de los sátrapas y canallas de nuestra historia humana. No hay mirada mas innoble que aquel que perdona al que mandata a sus verdugos y amenaza tu vida.

Abascal no está hecho de la madera que se consume en la atmósfera asfixiante de los políticos sin escrúpulos. Representa la soledad del corredor de fondo, fortalecerse para vencer, esperar mas allá del tiempo, inasequible al desaliento, la madera de la que está hecho quien ha vivido permanentemente bajo el acoso de los etarras. Reneguemos de los oportunistas que secuestran el juicio racional, de los que se venden facilmente porque son incapaces de esperar su propósito, que menguan cada día lo que declaran, y que están dispuestos a la vendetta y a la traición. No hay mayor delito que vender la esperanza. Ya experimentamos a Rajoy, y el triste recuerdo que nos ha dejado su memoria.

Como se sabe en sociología política, al inicio de la construcción de un dictador se encuentra la mentira, luego prevalece la amenaza y la corrupción de voluntades, entretanto se incentiva el hastío del contrincante. Al final del camino solo está el puro ejercicio y simple del asesinato. Es el tempo putinesco. Cuantos hay que admiran a Al Capone, como admiraron a Ruiz-Mateos, o al ladrón de furgones blindados. Porque no se entrena el delito absoluto sin haber realizado anteriormente todos los delitos que deben cometerse para hacerse fuerte, es decir, insensible, para resistir, como proclama el fascista de Novecento, que se entrena masacrando animales para luego aplastar la cabeza del niño que admiraba su indumentaria. He leido Tierra Firme, esta infumable telenovela de Sánchez, escrita por mano esbirra y ajena. Me cuesta mantenerla en mi biblioteca. Habrá que subvencionarla del mismo modo que hacen los yanquis analfabetos, cuando embardurnan de quechup todo lo que chupan. Quede el delito para la historia del innombrable, mientras no se aplique la damnatio memoriae. A modo de entrenamiento anticipatorio, el pelele de Ferraz de la manos de los esbirros de Carmeida y la Guardia Nacional.