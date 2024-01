Pablo D. Escolar: «Incitación al odio»

Si no fuera algo tan importante para los españoles la administración y el gobierno de nuestro País, diría que se trata de un chiste. La “caterva” que forman el Consejo de Ministros, bajo el mando de fray Mentiras, se moviliza y escandaliza de que alguien haya incitado al odio por crear un muñeco al que han apaleado e insultado; naturalmente dicen creer que se trata de una imitación del Mahoma de la Moncloa y así presentarse como víctimas del desapego del pueblo.

Es cierto ese desapego, y están en la línea de la realidad, aunque es algo que no ocurrió con los otros muchos abusos y desórdenes de tiempos pasados en los que unos irresponsables, ahora íntimos amigos del PSOE, crearon figuras de políticos reales a las que disparaban, quemaban o colgaban, incluido nuestro Rey y asesinaban a cientos de personas. No, según la chusma de la Moncloa, apalear al Rey, quemar la bandera de nuestra Nación, simular el asesinato de políticos de la oposición, o el terrible asesinato real de cientos de personas, no incita al odio. Especialmente ese “ministro” que se llama Francisco López (curiosamente yo tuve un compañero de estudios en bachillerato con ese nombre y era inteligente, honesto y trabajador, aunque les parezca extraño a los que adoran al alias “el Patxi”); decía que la actitud del memo Patxi (es tan torpe que para parecer algo se hace llamar de esta forma), ha sido lanzarse “en plancha” contra los que han parecido ofender a su Mahoma, como si ya supiese que va a quedarse como heredero de este solar yermo que será España cuando despidamos a Pedro I el Mentiroso.

En nuestro País, desde que es democrático, nunca existió el odio que ahora nos inculca el comité gubernamental, con la creación de muros, obsesión de destruir los partidos que les dicen las verdades, etc. Estamos en una situación terrible, con un ejército enfrente (ministros) dispuesto a lanzarse contra cualquier oportunidad que tengan frente al adversario político, con medios lícitos o ilícitos, monopolizar todas las Instituciones del Estado para controlarles, etc.

Pablo D. Escolar