Juan Pérez de Mungía: «La cheka monclovita»

Bolaños se desvive por servir a su amo sin ápice de arrepentimiento, con cínica indignidad y complacencia. Bolaños es el artista que transforma digo en diego, con la misma fruición que quien usa esa fórmula en cualquier recurso legal. Como aquellos esbirros que encumbraron a Ricardo III, asesinando a los que le precedían en el trono, Bolaños implanta la cheka para ponerse detrás de todas las demandas, acabar con la disidencia y atraer a los venales que han vendido su alma a la ambición. Comandante en jefe en todos los campos, hasta la solución final. Suena el eco imparable de Ferraz, la cantata de su derrota, anticipada por estos héroes vespertinos, ninguneados como si fueran franquistas, y carlistas, y creyentes inmaculados, y miembros de la vigilia y adoración nocturnas, animados por la represión marlaska, para reventar manifestaciones espontáneas y creativas. Hasta que un policía pierda los nervios e impida el ejercicio de la democracia, en lugar de propiciar el encuentro y el afecto con la ciudadanía a la que se deben, no prodigándose en estúpidas restricciones que a nadie protegen, ni siquiera a quienes les demandan, la confiscación de las palabras. Sumemos a la demanda a todos los que cantan:

1,2,3 colgarlo de los pies / Con la ETA no tenéis cojones / Con los moros, no tenéis cojones / Dictadura, pura y dura / Donde está el pelele, el pelele dónde está / Donde están los fondos europeos / Donde están, no se ven, esos huevos del PP / El 1 de Octubre, yo te defendí / Esas lecheras, a las fronteras / Ese furgón, para Puigdemont / España es 1, no 51 / España no se vende, España se defiende / España se muere y tú viendo la tele / Este golpe lo vamos a parar / Gobierno de rojos, hambre y piojos / Irene Montero, acuda a caja 3 / La deuda catalana que la pague tu fulana / Las torrijas en ferraz / Libertad / Madrid, será la tumba del sanchismo / Marlaska valiente, valiente hijo de puta / Ni amnistía ni perdón, Pedro Sánchez a prisión / Ni un paso atrás / No es un presidente, es un delincuente / No es una sede es un puticlub / No habrá paz, en Ferraz / No me pegue usted, me llamo Mohammed / Partido socialista ni obrero ni español / Partido socialista, puteros y golpistas / Pedro Sanchez, hijo de puta / Policía, defiende tu nación / Psicópata / PSOE, PP la misma mierda es / Puigdemont a prisión / Que le debe, a Marruecos / Que no, que no, que no nos da la gana, una dictadura como la venezolana / Que pasó en el 11m, en el 11m que pasó / Que te vote, Txapote / Sánchez cobarde, España está que arde / Sanchez traidor, tu sitio es la prisión / Ser policía, vergüenza me daría / Son los perros de Sanchez / Televisión, manipulación / Una noche más, estamos en Ferraz / Unidad nacional / Vergüenza me daría, ser policía / Y roban, y roban, y vuelven a robar, y tú gilipollas los vuelves a votar, …

No hay día que la cheka no persiga la protesta hasta el anonimato, que no confisque muñecos apaleados, que no convoque a todos los turiferarios que viven de sus subvenciones, desde el ínclito Federico Jimenez Losantos, el mismo espantajo de todos los demás beatificados a la sombra de la corrupción del Estado, y arroje a los fiscales a la hoguera de demandas absurdas condenadas al fracaso, si es que no ha logrado antes acabar definitivamente con este residuo de democracia. Y ahí está, Bolaños, inculpando a cualquiera que aparezca, como de paso, por Ferraz, a cualquier manifestante anónimo, y se concite a conservar lo último que queda de las irenemonteros y las belarras, tan sedientas de seguir figurando en las páginas de Cosmopolitan. Dicen que se trata de la vía vaginal al socialismo de los politólogos. Yolanda Díaz les roba la portada. Leer la demanda PSOEz genera esa vergüenza del delirio jurídico, para hacer creer al ciudadano que el verdugo es la víctima. Entretanto, la percha yolandista se desvive por sumar a su decreciente influencia cualquier recurso nominal a la liberación del proletariado, y ahí es donde le duele, que sus ex-socios perciban que este último recurso es la pesca con mosca o cola de rata. Se han dado cuenta de que se vende como beneficio, el perjuicio. Yolanda tiene la escuela del kleenex con quienes la encumbraron.

A Sanchez le crecen los enanos. Comprar uno a uno todos los votos de las tribus parlamentarias no le permitirá sobrevivir, cuando crece el hastío y no es posible sacar adelante el último conejo de la chequera. Ahora dirá proteger a esa infancia y adolescencia a la que somete a ser carne de cañón del subsidio, en las escuelas de la fanfarria, la misma que vienen destruyendo con sus leyes y mantras totalitarios, las escuelas de las redes sociales de la pederastia y la pornografía, las escuelas que se prodigan en proyectos participativos, inconexos e incongruentes. Hacer apología del analfabetismo. ¿Qué competencias?. La incompetencia adquirida. Nada hay que pueda valer a los futuros ciudadanos a ejercer su libertad y su autonomía. Como la política de vivienda que consiste en destruir el libre mercado que permite ajustar oferta y demanda. Sánchez no se entera que la inteligencia artificial ya permite mostrar su desnudez política y literaria, la propia de un ágrafo. Pero Sánchez si tiene quien le escriba a golpe de talonario a costa de la patria menguante. Se ha jugado la vida en un albur, tiene derecho a morir y gritar, como el usurpador Ricardo III, mi reino por un caballo. La triste crónica de una muerte anunciada. ¿Cuánto puede durar la agonía?.