Manuel del Rosal: : «El humo y el ruido: “Pues ¿hay hoy en el mundo cosa que más valga y más se busque que el humo y el ruido? Baltasar Gracián, El Criticón»

El humo ciega los ojos, el ruido trastorna el cerebro… y vivimos en un mundo de ruido y humo olvidando que tras cada programa de gobierno – cualquier gobierno – hay una cortina de humo y que cuanto más vacío está el cántaro, más ruido hace.

El humo siempre ha estado muy valorado por los príncipes, los gobernantes, los políticos y los empresarios, pero nunca alcanzó tanto valor como hoy en que su valor supera al del oro. Una cortina de humo puede esconder los más viles propósitos de quien se vale de ella. Gana más un experto en tender cortinas de humo sutiles y casi invisibles tras las que se oculta su señor, que un experto en I.A. El humo, no solo sirve para ocultar las verdaderas intenciones, también sirve pa revestirse de él. En estos casos se dice que el personaje tiene muchos humos.

Hay quien tiene humos de mariscal y su mujer de marquesa y, sin embargo, no solo carecen de tocinos, también de estacas. Con estos humos de colores varios alimentan sus falsas honras y sus hinchadas vanidades. Y cuando al humo como cortina y como apariencia se le une el ruido, es el acabose.

El humo unido al ruido es el aquelarre de la vanidad, de la apariencia y de la manipulación oculta tras las cortinas, espacio donde se asientan hombres y mujeres de toda índole y condición que aprecian más ese humo y ese ruido que el mismo oro porque son ellos los que van a incidir en su fama, pues con las cortinas de humo esconden sus miserias y con el ruido nos hacen creer que son importantes: Twist, zascas, apariciones en TV, selfies estúpidos son las rutilantes jarreteras que lucen en sus vacíos pechos mientras deambulan como monas y monos vestidos de púrpura. El humo para ocultar y para inflarse y el ruido para atraer la atención y así engañar y manipular a los ingenuos. Y viven esta cáfila de personajes, desarrollando su oficio de tinieblas tras las sutiles cortinas de humo y su oficio de vanidad ruidosa soplando el clarín de la fama, cuando tanto los unos como los otros a lo más que llegan es a sonar el cencerro, como los bueyes, para que todos sepamos que están ahí. El humo ciega sus ojos, pero también los de los ciudadanos del común y esto lo saben quiénes se valen del humo y el ruido para manipular a la opinión pública. Estos portadores de humo, fabricantes de cortinas de humo y agitadores de cencerros creen que con su dialéctica de parvulario sostienen al país al igual que Atlas sostiene el cielo sobre sus hombros. No es así, estos vendedores de maquinaria averiada son una caterva onerosa para cualquier Estado. Pero los ciudadanos, cegados o, al menos, tapados por el humo y sus cortinas varias y desnortados por los ruidos impenitentes del cencerro, siguen ciegos y sordos a todo lo que no sea humo y ruido como los bueyes siguen el cencerro del cabestro y los hombres de la caverna de Platón siguen las sombras, que no la realidad. Mientras, los vendedores de humo se escamotean tras las cortinas y los que se aplican a hacer ruido lo hacen para asomar. Y como todos, tanto los que medran con el humo y con el ruido como los ciudadanos del común, todos somos vendedores de humos, creadores de cortinas varias y campanudos ruidoso. Y en este país todo está vacío de importancia y relleno de impertinencia; todo es humo, sombras, ruidos y en esa marabunta de apariencias, vanidades, codicias, ambición siempre ganan los que nos venden mercancía averiada tapada con humos de diferentes colores y los que, para asomar un poquito más arriba de los demás, hacen sonar sus cencerros que no clarines.

MAROGA